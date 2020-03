Geschenktipp zu Ostern: Die Not ist groß, einer muss los

Der Pinguin Kalle lebt am Südpol, umgeben von Schnee und Eis, doch diese schöne weiße Welt droht zu schmelzen.

Kalle Pinguin wird ausgewählt und auf eine große Reise geschickt, um herauszufinden wie andere Tiere leben, die nicht vom Eis umgeben sind. Seine Reise führt ihn zu den Tieren nach Afrika. Er freundet sich mit der Giraffe Mia an, die ihm eine ganz neue, eine ganz andere Welt zeigt.

Leseprobe:

Am Südpol kann man in die Ferne schweifen, Täler, Hügel oder Wellen streifen.

Ringsherum ist nichts als Schnee und Eis, irgendwie ist alles weiss.

Doch das Wetter spielt verrückt, es wird wärmer – Stück für Stück.

Es schmilzt die weisse Pracht, die Pinguine sind aufgebracht!

Wie lange wird es das Eis noch geben, kann man auch ohne überleben?

Die Not ist groß, nun muss wirklich einer los Herauszufinden, wie andere Tiere leben, die nicht vom Eis umgeben.

Die Wahl auf Kalle fällt der sich auf eine Eisscholle stellt Im Frack und mit Furcht im Blick steht er da und schwimmt direkt nach Afrika.

Das Eis der Scholle schmilzt – schwupps ist sie alle, das letzte Stück schwimmt der Kalle.

Gerade gelandet am Strand kommt etwas angerannt.

„Vorsicht, Platz da“ schallt es von hinten, ein Vogelstrauß möchte vorbei sprinten.

Kalle in Panik wartschelt umher da steckt der Strauss schon im Meer.

„Was bist du für ein komischer Vogel, der nicht schnell laufen kann?“

Kalle mustert diesen von unten nach oben und erwidert dann:

„Was bist du für ein komischer Vogel, der nicht mal schwimmen kann?“

Eine Möwe sieht’s und kreischt beide an:

„Was seid ihr doch für komische Vögel, die Ihr nicht einmal fliegen könnt!“

sprach’s und flog davon – es sei ihr vergönnt.

Der erste Schreck ist verdaut, Kalle seinen Augen nicht traut

Vor ihm Blumen, Blätter ganze Bäume, alles so grün und bunt, er glaubt er träume.

Mutig watschelt er los, seine Abenteuerlust ist riesig groß.

Halt stopp: Verweile eine Weile…!

Wen übersah der Kalle in seiner Eile…?

Wohl ein Stück vom Strand entfernt Kalle eine Giraffe kennenlernt Mia heißt die lange mit den Flecken sie kann ihren Hals bis in den Himmel strecken.

„Sag mal…“ fragt Kalle ganz verzückt „Wie viele Fische hast du heute schon verdrückt?“

Verwundert schaut ihn Mia an:

„An den Bäumen sind doch nur Blätter dran!

Blätter sind lecker, die lassen sich leicht mit den Zähnen zerreiben.

Ein Fisch würd’ in so einem langen Hals nur stecken bleiben!“

© Jenna & Bo

Produktinformation:

Gebundene Ausgabe: 32 Seiten

Verlag: Bo (Nova MD); Auflage: 1. Auflage 2018 (31. August 2018)

Sprache: Deutsch

ISBN-10: 3964431931

ISBN-13: 978-3964431936

Vom Hersteller empfohlenes Alter: 24 Monate – 10 Jahre

Über die Autoren:

Die Kalle Geschichte ist gezeichnet und geschrieben von Bo. Die Lorbeeren für die Entwürfe der Tiere gebühren jedoch Jenna. Sie hat bereits in den 90erJahren überall auf Tischen, Ranzen, Büchern und Heften ihre Tierchen verewigt.

Als Medieninformatiker hat Bo ein paar Postkarten von einigen Tieren anfertigen lassen.

Später, im Kinderzimmer mit einer riesigen Weltkarte an der Wand sind ein paar Abenteuer erfunden worden. Inspiriert durch einen kleinen Pinguin-Fan ist Kalle hinzugekommen, der nun all die anderen Tiere kennenlernt.

Firmeninformation:

Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal.

Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy” wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.

