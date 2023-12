GESCHENKIDEEN AUS DEM TECH-KOSMOS: CELLULARLINE GADGETS FÜR MULTITASKER

Reggio Emilia, Dezember 2023 – Weihnachten steht vor der Tür und wie jedes Jahr bietet Cellularline eine Reihe von Geschenkideen, insbesondere für diejenigen, denen ein Second Screen nicht mehr ausreicht. Ob im Homeoffice oder beim Binge-Watchen – mit den Gadgets von Cellularline bleiben alle Geräte einsatzbereit.

FÜR DAS ARBEITEN IM HOMEOFFICE

Für Multitasking-Fans bietet Cellularline verschiedene Geräte, um der täglichen Herausforderung „Akkustand“ erfolgreich entgegenzutreten. Ein Beispiel ist das MULTIPOWER MAGNUS 100W Tischladegerät, schnell und ultra-kompakt, das dank der GaN-Technologie in der Lage ist, vier Geräte gleichzeitig zu laden. Für das kabellose Aufladen von Apple-Geräten ist der TRIO WIRELESS CHARGER konzipiert. Um das Arbeiten im Homeoffice noch angenehmer zu gestalten, gibt es außerdem eine Auswahl an praktischen und schönen Kabeln, die für jede Art von Aufladung und Gerät geeignet sind.

INTERESSANT SPEZIELL FÜR SERIENFANS

Alle, die sich gerne in den spannenden Welten ihrer liebsten Serienfiguren verlieren, unterstützt Cellularline dabei. Das TWS-Headset ECLIPSE schirmt Außengeräusch ab und ermöglicht so volle Konzentration und die „kleine Flucht“ in die Filmwelt. So wird der nächste Serienmarathon noch immersiver. Um nicht zu riskieren, dass mitten in einer spannenden Folge der Strom ausgeht, ist eine große Auswahl an Powerbanks, wie den kompakten und leistungsstarken ESSENCE-Reise-Powerbanks, erhältlich.

Zusätzlichen Komfort für das iPhone bietet eine Reihe von Magsafe-kompatiblen Powerbanks, darunter die MAG 5000. Diese lassen sich kabellos magnetisch auf der Rückseite des iPhones befestigen. Das kabellose Ladegerät PLUGGER ist eine innovative Lösung zum Aufladen von Geräten, die selbst nicht vom Hersteller mit kabelloser Ladetechnik ausgestattet sind.

Cellularline S.p.A., 1990 in Reggio Emilia gegründet, ist mit den Marken Cellularline, Ploos, Music Sound, Interphone, Nova und Skross das führende Unternehmen im Bereich des Zubehörs für Smartphones und Tablets. Die Gruppe ist ein technologischer und kreativer Bezugspunkt für Zubehör für Multimediageräte mit dem Ziel, den Nutzern ein Zubehör mit hervorragender Leistung, Benutzerfreundlichkeit und einzigartigem Erlebnis zu bieten. Die Gruppe beschäftigt heute rund 240 Mitarbeiter und die Produkte der Marke Cellularline werden in über 60 Ländern verkauft.

