Geschenke-Inspiration: Pacht eines Rebstocks vom VDP.Weingut Balthasar Ress

Was schenkt man jemandem, der scheinbar schon alles hat? Christian Ress empfiehlt eine personalisierte Weinrebe im Rheingau oder in Keitum auf Sylt.

Die Beschenkten erhalten jährlich einen Wein aus der VDP.ERSTEN LAGE Engelmannsberg bzw. eine Flasche Sylter Sekt. Außerdem sind sie im Herbst eines jeden Jahres zum Erntetag eingeladen – ein unvergessliches Erlebnis für Weinfans. Die dreijährige Pacht im Rheingau gibt es bereits für 89,- EUR unter www.deine-rebe.de. Die Laufzeiten des Pachtvertrages können je nach Standort drei, fünf, zehn oder im Rheingau auch 25 Jahre betragen.

„Die Beschenkten haben jahrelang Freude an diesem Präsent – das macht es so besonders“, sagt Christian Ress. „Sie partizipieren nicht nur von den aus ihren Trauben erzeugten Weinen, sondern können auch aktiv bei der Lese mithelfen. Wir machen uns dafür gemeinsam einen richtig schönen Erntetag mit zünftigem Essen, eisgekühltem Riesling und vielen Anekdoten rund um das Thema „Wein“!“

Das perfekte Last-Minute-Geschenk

Die Pacht einer Weinrebe von Balthasar Ress ist das ideale Geschenk für Weinliebhaber und Abenteurer, die personalisierte Präsente zu schätzen wissen. Am Rebstock wird ein individuell graviertes Metallschild angebracht, das den neuen Besitzer ausweist. So können die Beschenkten ihren Rebstock zu jeder Jahreszeit einfach besuchen. Die Schenkenden können eine Wunschrebe mit exakter Zeilen- und Rebstocknummer auswählen und erhalten eine hochwertig gedruckte Urkunde, die sie feierlich an die neuen Besitzer übergeben können. Vorteil für Last-Minute-Käufer: Das PDF der Urkunde wird direkt per Mail übermittelt, bevor das Original verschickt wird. Somit haben auch Kurzentschlossene am Heiligen Abend die Möglichkeit, eine Urkunde auszudrucken und unter den Weihnachtsbaum zu legen. Den Wein bekommt der Pächter einmal im Jahr bequem und versandkostenfrei nach Hause geschickt (in D und AT).

Ein kleines Stück Sylt verschenken

Christian Ress erfüllte sich vor einigen Jahren den Traum vom eigenen Weinberg auf Sylt. Nur wenige hundert Meter von der Küste gelegen baut er die Rebsorte Solaris an. Besitzer einer Rebe erhalten jährlich eine Flasche des edlen Söl´ring Solaris Sekt extra brut. Die Anzahl der zu pachtenden Reben ist streng limitiert, da der Weinberg in Keitum lediglich 3.000qm umfasst.

Riesling aus dem Engelmannsberg

Für Riesling-Fans empfiehlt sich die Pacht eines Rebstocks im Hattenheimer Engelmannsberg. Der Weinberg zählt zu den VDP.ERSTEN LAGEN und ist bekannt für seine exzellenten Rieslinge. Die Weine zeichnen sich durch eine harmonische Verbindung von Kraft, Eleganz und einer dezenten Kräuterwürze aus.

Weitere Informationen unter: www.deine-rebe.de

Fein Sei Der Wein

Balthasar Ress wurde 1870 gegründet und liegt im Rheingauer Weinort Hattenheim. „Wir kreieren feine Rieslinge und Pinot Noirs für Weinenthusiasten weltweit und folgen dabei immer Balthasars Maxime „Fein Sei Der Wein““, sagt Christian Ress. Die unverwechselbare Kombination aus Rheingauer Spitzenlagen, zertifiziertem ökologischen Weinbau und schonender handwerklicher Arbeitsweise beim Weinausbau machen die Weine von Balthasar Ress so fein. „Wir gehören zu den wenigen Rheingauer Weingütern, die über den gesamten Rheingau von Assmannshausen bis Kiedrich Weinberge in Spitzenlagen besitzen.“ Weinberge mit hohem Potenzial für besondere Weine.

„Unser zertifiziert ökologischer Weinbau schützt unsere Reben, unseren Boden sowie Flora und Fauna. Er tut uns Menschen und dem Geschmack gut“, sagt Christian Ress. Der Weinausbau ist von einer schonenden und handwerklichen Arbeitsweise geprägt. „Wir geben unseren Weinen die Zeit, die sie brauchen, um sich zu wahren Balthasar Ress Weinen zu entwickeln.“

