„German Design Award 2020“ für Sachbuch über TV-Serien

Nach „Red Dot 2018“ und „iF Design Award 2019“ dritte Auszeichnung für Sammelband „Vier Typen seriellen Erzählens“ des Designers Sönke Hahn

Oldenburg, den 7. Februar. Drei renommierte Design-Preise haben der interdisziplinäre Sammelband über serielles Erzählen und sein promovierter Designer Sönke Hahn gewonnen: „Red Dot Award: Communication Design 2018“, „IF Design Award 2019“ in der Disziplin „Communication“, Kategorie „Magazines / Press / Publishing“ und „German Design Award 2020“ im Feld „Excellent Communications Design Corporate Identity Corporate Publishing“.

Was Fernsehserien ausmacht

Was serielles Erzählen ist und wie es funktioniert, will der prämierte Einführungsband der fünf Autoren aus medialer Theorie und Praxis erklären und zeigen – am Beispiel von TV-Serien. „Vier Typen seriellen Erzählens“ erläutert Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Flimmerkasten und Streaming-Diensten. Der Band widmet sich der Debatte, wie viel Qualität in Fernsehserien steckt. Er befasst sich mit den historischen Wurzeln von Serialität, welche sich weit vor TV-Serien zum Beispiel in Filmen und Büchern finden lassen.

Einführungsliteratur anders

Dafür wählt Hahn, ebenfalls Herausgeber und Ko-Autor des Bandes, einen unkonventionellen Weg: Nicht nur in ihrem Inhalt behandeln die jeweiligen Aufsätze das Thema Serialität. Bereits die Texte sind wie Folgen von Fernsehserien aufgebaut. Darüber hinaus illustriert das Design des Bandes den Inhalt, bildet Serialität regelrecht ab. Wie im Fluss des Fernsehens gehen die Texte vermeintlich ineinander über. Dann lassen sie sich eindeutig unterscheiden – anhand unterschiedlicher Schriften. Einzelne Bausteine des seriellen Erzählens haben ihre eigene Position im Textblock, um Ihre Funktion zu verdeutlichen. All dies geschieht in Typographie und Layout. Unterschiedliche Eindrücke sollen so geboten werden.

Es steckt mehr hinter Serialität

Die Autoren aus den Feldern Mediendesign, Medienmanagement, Literaturwissenschaft und Romanistik hoffen, für das alltägliche serielle Erzählen und seine Bedeutung, wie hier von Hahn beschrieben, zu sensibilisieren. Dahingehende Beispiele sind die Verkehrsordnung oder die Cliffhanger-Nutzung auf Twitter: damit die Follower dran bleiben oder sich eine Verlässlichkeit der Verkehrsregeln einstellt. Hahn möchte zudem auf das Potential verweisen, wenn Inhalt und Design als ein Ganzes betrachtet werden.

Design, das sich behauptet

Professor Dr. Peter Zec, Initiator des Red Dot Award über den Red Dot 2018: „Diejenigen, die sich in dem harten Bewertungsprozess den Red Dot sichern können, dürfen zu Recht stolz auf sich sein, denn die Jury vergibt unsere Auszeichnung nur an Entwürfe von hoher gestalterischer Güte.“ Die Juroren des IF DESIGN AWARD 2019 hatten unter 6.400 Einreichungen aus 50 Ländern die begehrten Gütesiegel zu vergeben. Insgesamt rund 5.000 Einreichungen, 55% davon aus internationaler Feder, begutachtete das Expertengremium des German Design Award 2020.

Sönke Hahn, Doctor of Philosophy (PhD), ist mehrfach ausgezeichneter Designer und Filmemacher. Er arbeitet als Berater und Trainer in Kommunikationsfragen -stets nach dem Prinzip und der Methode „KOMMUNIKATION KÖNNEN.“. Das heißt, nicht nur kreative Designs, sondern ganzheitliche Lösungen – intermedial, gewerk-übergreifend. Das meint insbesondere, die Vermittlung von Wissen über Kommunikation und Medien. Damit Menschen einerseits einen souveränen Zugang zur Welt erhalten und anderseits Unternehmen selbstständiger agieren können. Hahn wurde an der Bauhaus-Universität Weimar promoviert. Weitere Informationen unter www.soenke-hahn.com

Kontakt

Sönke Hahn, PHD, Kommunikation

Sönke Hahn

Von-Bodelschwingh-Straße 86

26125 Oldenburg

044118169637

kontakt@soenke-hahn.com

http://www.soenke-hahn.com

https://www.youtube.com/watch?v=cOqBaO7UXT8

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.