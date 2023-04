Prof. Dr. Harald Zeiss erläutert bei der neuen Konferenz „Hotel & Tourismus Agenda 2030“ die notwendige Transformation der Branche

Die Klimakrise ist die größte Herausforderung dieser Zeit. Deren Bewältigung wird entscheiden, wie die Zukunft geprägt sein wird. Gesellschaft, Tourismuswirtschaft und damit auch die Hospitality-Branche, stehen vor großen Transformationsprozessen. Wie soll das gelingen und welche Ansätze gibt es für Hotellerie und Touristik, ein Teil der Lösung zu sein? Diesen Fragen wird Prof. Dr. Harald Zeiss von der Hochschule Harz in seinem Key Note-Vortrag „Genug. Für alle. Für immer.“ bei der neuartigen Entscheidungsträger-Konferenz „Hotel & Tourismus Agenda 2030. Nachhaltigkeit: Trend oder Disziplin?“ am 18. und 19. Juni 2023 im Landgut Stober in Nauen nachgehen.

„Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sich die Gesellschaft und die Tourismuswirtschaft auf die Klimakrise einstellen müssen“, betont der ankannte Wissenschaftler Prof. Dr. Harald Zeiss, der sich an seiner Hochschule mit den Forschungsschwerpunkten Nachhaltigkeit und Internationaler Tourismus auseinandersetzt und unter anderem bereits im Jahr 2011 das Institut für Nachhaltigen Tourismus GmbH (Inatour) gründet hat. So verwies er schon mehrfach in Vorträgen darauf, dass die Reisebranche eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels spielt. Denn der Tourismus trägt zwischen fünf und acht Prozent zu den Gesamtemissionen bei. Obwohl der Tourismus beispielsweise in ärmeren Ländern für Arbeitsplätze und Einkommen sorgt, ist es nach Ansicht des Nachhaltigkeitsexperten wichtig, alternative Lösungen zu finden und Mobilität anders zu denken. In seinem Key Note-Vortrag wird er darstellen, dass ein großer Teil der Lösungen nur mit einer Veränderung der persönlichen Einstellung gelingen kann und wo die wichtigesten Hebel sind.

Bildquelle: Hochschule Harz