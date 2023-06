Genshin Impact zelebriert Kulturakzente auf der DoKomi 2023

Genshin Impact ist zurück auf der DoKomi 2023 und der Stand eines der beliebtesten Abenteuer-Rollenspiele ist vollgepackt mit Aktionen und Merch, die Fanherzen von Spiel, Musik und kreativer Kunstszene höher schlagen lassen

Düsseldorf 13. Juni 2023 – Genshin Impact ist eines der erfolgreichsten Fantasy-Rollenspiele der Welt und wird auch 2023 wieder eine der Attraktionen auf der DoKomi, der größten Messe für Anime, Manga und andere kulturelle Themen rund um Japan, sein! Publisher HoYoverse öffnet vom 30. Juni bis zum 2. Juli auf dem Düsseldorfer Messegelände ein Portal direkt in die geheimnisvolle Welt Teyvat. Farbenfrohe Kostüme, atemberaubende Darstellungen von Cosplayern und Künstlern und köstliche Speisen verzaubern Fans und Neugierige. Die kreativste Community seit es Rollenspiele gibt, dreht wieder richtig auf und begrüßt die zahlreichen Besucher:innen mit spannenden Aktionen.

Musik, Kunst, Cosplay-Designs

Die Messe steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen der (Fan)Kultur. Die Playerbase des Spiels hat sich über die Jahre hinweg als eine der aktivsten im Gaming-Bereich etabliert, weshalb HoYoverse diese Fankultur gebührend zelebrieren möchte. Den Anfang macht dabei das Fankonzert zur Eröffnung am 30. Juni von 14:20 – 15 Uhr im CCD Süd Raum 1, in dem die japanische Musikformation Minichestra die Besucher:innen mit der bewegenden „Musik aus Teyvat“ aus dem reichhaltigen Musikschatz von Genshin Impact verzaubert und auf die Messe einstimmt.

Neben seiner Musik wird Genshin Impact vor allem für sein Artwork- und Character-Design geliebt. Kunst und Cosplay sind darum zentrale Punkte der Feierlichkeiten. Mit Contests zu Artworks und Cosplay jeweils am Samstag und Sonntag zelebrieren und feiern die Fans und HoYoverse gemeinsam die unendliche Kreativität und Leidenschaft der Community. Das Auto-Graffiti, das sogenannte Itasha, ist mit Genshin Impact-Artwork verziert und dort während der Messezeit zu besichtigen.

Über den gesamten Zeitraum der Messe hinweg versorgt das lokale Restaurant Takumi alle Fans mit kulinarischen Köstlichkeiten direkt aus der Genshin Impact Spielewelt Teyvat. Auf dem Fanstand „Daily Task“ in Halle 5 können alle Besucher:innen noch tiefer in die Welt eintauchen, mit Herausforderungen im Stil der Abenteurergilde.

Ein Teil Teyvats werden

Bereits im letzten Jahr konnte die DoKomi 75.000 Besucher:innen verbuchen und auch in diesem Jahr werden viele Japan- und Anime-Begeisterte auf dem Gelände der Messe Düsseldorf erwartet. Genshin Impact freut sich auf diese Gelegenheit, mit den kreativen und treuen Fans des Fantasy-Action-Rollenspiels auch in diesem Sommer gemeinsam zu feiern und einen Teil Teyvats nach Düsseldorf zu bringen.

Zu finden ist der Messestand von HoYoverse in Halle 5 (Eingang Messe Nord).

Über Genshin Impact

Genshin Impact wurde von HoYoverse entwickelt und ist ein kostenlos zu spielendes Abenteuer-Rollenspiel mit offener Welt, das den Spielern die atemberaubende Welt von Teyvat näherbringt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle des mysteriösen „Reisenden“, der sich auf die Suche nach dem Schicksal seines verlorenen Verwandten begibt. Auf ihren Abenteuern werden Spieler verschiedene Regionen mit einzigartigen Kulturen und Landschaften entdecken, eine Vielzahl an neuen Figuren kennenlernen, die auf Elementen basierenden Kampfkünste meistern und tiefer in die Mysterien der Fantasie-Welt eintauchen. Dank der Cross-Save- und Cross-Play-Funktionen können Spieler ihre Abenteuer nun auf PlayStation®5, PlayStation®4, PC, Android und iOS fortsetzen.

Über HoYoverse

Bei HoYoverse sind wir bestrebt, eindringliche Erlebnisse in virtuellen Welten für Spieler auf der ganzen Welt zu schaffen. Wir haben bereits beliebte Spiele wie „Genshin Impact“, „Honkai Impact 3rd“, „Tears of Themis“ und das bald erscheinende „Zenless Zone Zero“ für Fans und Spieler entwickelt. Darüber hinaus bieten wir eine Vielzahl von Unterhaltungsinhalten wie die Figur Lumi, N0va Desktop, Animes, Mangas, kurze Erzählungen, Musik und vieles mehr. Wir halten an der Mission fest, „Tech Otakus Save the World“, und haben uns immer der Technikforschung und -entwicklung verschrieben, indem wir Spitzentechnik erforscht und führende technische Stärke in den Bereichen Cartoon-Rendering, künstliche Intelligenz, Cloud-Gaming-Technik und anderen Bereichen angesammelt haben. In Zukunft wird HoYoverse seine Inhalte, technische Forschung und Veröffentlichungsaufgaben durch Niederlassungen in Montreal, Los Angeles, Singapur, Tokio und Seoul weiter ausbauen.

