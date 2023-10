Gemütliches Zuhause bei herbstlichem Schmuddelwetter

Wohnaccessoires gegen Schmutz und Kälte bei erwinmueller.de

Wenn es draußen kühl und schmuddelig ist, freut man sich umso mehr auf gemütliche Stunden zu Hause. Wohndecken, Kissen und Wohnmäntel von erwinmueller.de halten warm und laden zum Kuscheln ein. Und damit Nässe und Schmutz draußen bleiben, leisten dekorative und individuell gestaltete Fußmatten beste Dienste.

Fußmatten für den Innen- und den geschützten Außenbereich

Fußmatten schützen den Wohnbereich nicht nur vor Schmutz und Nässe, sie sind auch ein attraktiver Blickfang im Eingangsbereich. Die Zeiten von langweiligen grauen Matten gehören längst der Vergangenheit an. Heute dominieren trendige, farbenfrohe Muster. In der “ manutextur“ von erwinmueller.de können die Fußmatten sogar individuell mit Bild und Text gestaltet werden. So sorgt der Schmutzfänger für eine ganz persönliche Note.

Die Matten sind in verschiedenen Größen erhältlich. Sie sind mit einer rutschfesten Gummi-Rückseite ausgestattet, trittschallhemmend und für Fußbodenheizung geeignet. Durch den niedrigen Flor von maximal 8 mm können sie auch mit dem Rollstuhl befahren werden. Ob themenbezogen oder mit einem liebevollen „Willkommen“, diese Fußmatten zaubern schon beim Eingang ein Lächeln ins Gesicht.

Kissen sind ein beinahe unentbehrliches Wohnaccessoire. Ob im Wohnzimmer, auf der Fensterbank oder als weiche Unterlage auf der Garderobenbank, sie bringen Gemütlichkeit in die vier Wände. Ein hübscher Blickfang sind die Stuhlkissen der Serie „Manchester“ aus samtig-weichem Velours.

Wohndecken und Wohnmäntel

Die Auswahl an Wohndecken ist bei Erwin Müller riesig. Da fällt es gar nicht leicht sich zu entscheiden. Watteweich, voluminös und wohlig wärmend ist die REDBEST Fleece Wohndecke „Amarillo“. Eine Seite besteht aus kuscheligem Teddyfleece, die andere aus samtigem Velours. Angenehme Wärme bei geringem Gewicht zeichnet dieses beliebte Wohnaccessoire aus. Auch die Wohndecke „Ferrara“ ist mollig-warm und bringt stilvolle Eleganz in die Wohnräume.

Ein perfekter Begleiter für entspannte Stunden auf dem Sofa ist die Erwin Müller Fleece Wohndecke XXL „Foggia“. Sie zeichnet sich durch integrierte Ärmel aus und ist deshalb besonders praktisch, denn die Arme frieren auch nicht beim Halten eines Buches oder Getränks. Das Material ist superweich, leicht und anschmiegsam.

Mit Druckknöpfen und einem Reißverschluss wird aus einer Wohndecke ein wärmender Wohnmantel, der viel Bewegungsfreiheit bietet. Das Gewebe des Jacquard Wohnmantels „Massa“ ist samtig-weich, atmungsaktiv, pflegeleicht und temperaturausgleichend.

Wen es dann trotzdem noch friert, der ist mit einer Wärmflasche gut beraten. Originell ist ein Bezug aus samtig-weichem, atmungsaktivem Softshell, der in der „manutextur“ individuell bedruckt werden kann. Viele verschiedene Motive stehen dafür zur Auswahl und können mit Text oder Namen ergänzt werden. Das wird auf jeden Fall die Lieblingswärmflasche.

Auch wenn es draußen nass und kalt ist, mit den Wohnaccessoires von Erwin Müller wird das Zuhause zu einer entspannten Wohlfühloase.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

