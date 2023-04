Gemeinsamkeiten verbinden

Willkommen zu Hause, Amy Teil 1 und 2 erzählt die Geschichte von Amy, die seit sie denken kann, in einem Heim lebt. Ihre Mutter hat sie weggegeben, weil das Mädchen wegen einer Muskelschwäche körperbehindert ist.

Ebenso wie Amy ist auch die Autorin körperbehindert. Kummer leidet an der bis dato unheilbaren Krankheit MS. In ihren Büchern „Mein Leben mit MS (ISBN: 978-3-9030-5642-8, Karina-Verlag) und „Mein Leben mit MS 2 (ISBN: 978-3-9654-4078-4, Karina-Verlag) gibt sie dem Leser einen kleinen Einblick in ihr Leben. Ganz ehrlich und ungeschminkt. Deshalb war es auch nicht schwer für die Autorin, sich in die Gefühlswelt von Amy hineinzuversetzen. Und genau wie die Protagonistin hat auch sie eine Schwäche für Pferde.

Buchbeschreibung:

„Willkommen zu Hause, Amy“ ist eine wundervolle Familiengeschichte, die von Zuversicht, Mut, Liebe und dem Glauben an die eigene Kraft handelt.

Seit Amy denken kann, lebt sie im Heim. Ihre Mutter hat sie weggegeben, weil das Mädchen wegen einer Muskelschwäche körperbehindert ist.

Im Heim hat Amy aufgrund ihres Handicaps kein leichtes Leben. Sie wird von den Kindern gehänselt und drangsaliert. Ihr einziger Freund ist Mischlingshund Max, der sie auf Schritt und Tritt begleitet.

Erst nach Jahren erfährt Amy Mitgefühl, denn Mary, eine Freundin der Heimleiterin, holt sie zu sich auf die Farm. Eigentlich könnte sie glücklich sein, jetzt, wo ihr Traum von einer liebevollen Familie doch noch in Erfüllung geht. Aber dem steht ein großes Hindernis im Weg: Sie kann einfach nicht vertrauen! Doch schon bald stellt sich heraus, dass sie auf der Farm nicht die Einzige ist, die ihr Vertrauen verloren hat …

Das Buch ist illustriert von der Künstlerin Karina Pfolz, sodass der Leser noch mehr in Amys Welt eintauchen kann.

https://www.bod.de/buchshop/willkommen-zu-hause-amy-britta-kummer-9783756898398

Herausgeber:‎ BoD – Books on Demand; 1. Edition (17. Januar 2023)

Sprache:‎ Deutsch

Taschenbuch:‎ 216 Seiten

ISBN-10:‎ 3756898393

ISBN-13: 978-3756898398

Auch als E-Book erhältlich!

https://youtu.be/NHBmYAqXYgo

http://brittasbuecher.jimdofree.com/