Gemeinsames Erlebnis steht im Mittelpunkt

Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa präsentiert Familienprogramm „Side by Side“

Miteinander Korallenfragmente pflanzen, bei Kochkursen und Picknicks am Strand Genussmomente erleben oder die exotische Pflanzenwelt auf eigene Faust erkunden: Das speziell für Familien aufgelegte Mehrgenerationen-Programm „Side by Side“ im Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa setzt auf gemeinsame Aktivitäten zum Mitmachen für Jung und Alt, sowohl innerhalb des Resorts als auch in der Community. So bietet „Side by Side“ den Familien die Wahl zwischen gemeinsamer Entspannung oder Spannung beim Kennenlernen von Land und Leuten durch Natur und Kulturbegegnungen.

Ein Aufenthalt im Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa auf der Privatinsel Furanafushi fängt für Familien dank der kostenlosen, nur 15-minütigen Schnellbootfahrt vom internationalen Flughafen zum Urlaubszuhause schon komfortabel an. Die abwechslungsreichen Aktivitäten des „Side by Side“-Programms schärfen vor Ort die Familienbande und schaffen gemeinsame Urlaubserinnerungen. Die angebotenen Aktivitäten drehen sich zum Beispiel um Themen wie Umweltschutz, Kulinarik oder Botanik und sind damit breit gefächert.

Gemeinsam für den Umweltschutz

Beim „Adopt a Coral“-Programm lernen die Teilnehmer nicht nur Wissenswertes über die Initiative des Resorts zum Erhalt des marinen Ökosystems, sie können selbst mit anpacken und haben Spaß beim gemeinsamen Pflanzen. Zuerst werden die Korallenstücke in einen Rahmen gesetzt. Meeresbiologin Amelie Carraut platziert diesen anschließend unter Wasser und bereits nach sechs Monaten wachsen neue Äste. Dank einer Seriennummer am Rahmen können Familien auch zurück in den eigenen vier Wänden das Wachstum der selbst gepflanzten Korallen auf einer extra dafür geschaffenen Website mitverfolgen.

Gemeinsam auf kulinarischen Höhenflügen

Am persönlichen Lieblingsplatz auf der ganzen Privatinsel – sei es auf dem Zimmer oder an einer der Lagunen – können Familien das umfangreiche kulinarische Angebot des Resorts bei einem Picknick entspannt genießen. Das Küchenteam um Chefkoch Riccardo Pinna hat sich dafür eine ebenso üppige wie bunte Auswahl an Leckereien für jeden Geschmack einfallen lassen. Bei interaktiven, familienfreundlichen Kochkursen werden wahlweise maledivische, thailändische oder indische Spezialitäten selbst zubereitet. Dabei tauchen Familien noch tiefer in die exotische Gewürzwelt ein und nehmen Inspiration und Rezepte zum Nachkommen für zuhause mit.

Gemeinsam auf botanischer Entdeckungstour

Auf den Malediven gibt es über 250 verschiedene Pflanzenarten und so ist auch Furanafushi voll von üppiger Vegetation. Für Kinder, die noch nie auf solch exotischem Terrain waren, ist ein Rundgang über die Insel daher besonders spannend. Mit einer App können kleine Botanik-Liebhaber zwischen zirka 7 und 14 Jahren Fotos von den Pflanzen hochladen und leicht den Namen und weitere Infos zum Gewächs herausfinden.

