Gemeinsamer Auftritt von DRPGroup und Maritz Global Events auf der IMEX 2025

Innovation-Lab beleuchtet Trends und technologische Entwicklungen für Events

Vom 20. bis 22. Mai 2025 präsentieren sich die international agierende Kreativagentur DRPGroup und das US-amerikanische Experience-Design-Unternehmen Maritz Global Events erneut gemeinsam als „More Than Experience Alliance“ auf der IMEX in Frankfurt. Der gemeinsame Auftritt findet in Halle 8 am Stand F730 statt.

Die 2021 gegründete Allianz positioniert sich auch in diesem Jahr als Impulsgeber für innovative Eventlösungen und zukunftsweisende Kommunikation. Im Zentrum des Messeauftritts steht das DRPGroup „Innovation Lab“, in dem aktuelle Entwicklungen, neue Technologien und praxisnahe Insights zu den Chancen für Live-Kommunikation im digitalen Zeitalter diskutiert werden.

Ein Highlight im „More Than Experience Theatre“ ist der Auftritt von Nick Fagan, Head of Innovation bei der DRPGroup. In seinen Sessions thematisiert er unter anderem den kreativen Einsatz von Künstlicher Intelligenz („Using AI for creativity“) sowie neueste technische Innovationen mit Relevanz für die Eventbranche („Cool Tech Stuff 2025“).

Auch DRPGroup CEO Dale Parmenter ist Teil des Programms. Unter dem Titel „Don’t take NO for an answer“ analysiert er die Bedeutung von Live-Events für die Unternehmenskommunikation und zeigt Wege auf, wie sich deren Mehrwert überzeugend gegenüber Stakeholdern darstellen lässt.

Ein weiteres Thema im Fokus ist die zunehmende Relevanz von personalisierten Eventinhalten. Welche technologischen Lösungen dabei unterstützen können, maßgeschneiderte Erlebnisse für verschiedene Zielgruppen zu gestalten, ist ein weiterer Bestandteil der Session Nick Fagan. In diesem Jahr ist auch Matt Franks, Group Global Director of Events der DRPGroup, in Frankfurt mit dabei und spricht zum Thema: „Understanding the many sides of sponsorship“.

DRPGroup

DRPGroup ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPGroup hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worchestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

