Gemeinsam für mehr Cybersecurity-Kompetenz: IT-Schulungen.com und EC-Council mit starkem Auftritt auf der it-sa 2025

Nürnberg, Oktober 2025 – Vom 7. bis 9. Oktober 2025 versammelte die it-sa – Europas führende Fachmesse für IT-Sicherheit – erneut internationale IT-Security-Experten, Entscheider und Unternehmen im Messezentrum Nürnberg. Auf der Messe präsentierten sich IT-Schulungen.com und die internationale Zertifizierungsorganisation EC-Council auf einem gemeinsamen Messestand. Hier informierten sich zahlreiche IT-Sicherheitsexperten, Entscheider und Fachkräfte über aktuelle Entwicklungen, Weiterbildungen und Zertifizierungspfade im Bereich IT- und Cybersecurity.

Fokus auf nachhaltigem Kompetenzaufbau

Im Mittelpunkt des Messeauftritts stand das umfassende Portfolio von zertifizierten Cybersecurity-Trainings, die von der internationalen Organisation von EC Council entwickelt werden. Sie reichen von den Grundlagen der IT-Sicherheit bis zu Expertentrainings, von Ethical Hacking über Penetrationstests bis zu Forensikthemen. Besucherinnen und Besucher erhielten am Stand individuelle Beratung zu Zertifizierungspfaden, z.B. zu Ethical Hacking Essentials (EHE) und Certified Ethical Hacker (CEH v13 AI).

In zahlreichen Gesprächen mit IT-Leitungen, Security-Teams und HR-Verantwortlichen kristallisierte sich ein zentrales Thema heraus: der nachhaltige Kompetenzaufbau im Cybersecurity-Bereich. IT-Schulungen.com zeigte auf, wie Unternehmen Security-Skills zielgerichtet aufbauen können – mit modularen Lernpfaden, praxisnahen Labs und prüfungsvorbereitenden Sessions, die nahtlos in den Arbeitsalltag integrierbar sind.

EC Council und IT-Schulungen.com: gemeinsam für professionelle Kompetenz in der IT Security

„Unsere Kundinnen und Kunden suchen heute vor allem verlässliche Lernpfade, messbare Lernerfolge und Trainings, die reale Angriffs- und Verteidigungsszenarien abbilden. Genau das haben wir gemeinsam mit EC-Council auf der it-sa gezeigt“, erklärte Michael Deinhard, Geschäftsführer von IT-Schulungen.com.

Solvig Krause, Country Managerin DACH bei EC-Council, zog ein begeistertes Resumée:

„We’re thrilled about how successfully the event kicked off — together with our amazing training partner IT-Schulungen.com – Technology & Transformation, we had the opportunity to meet so many inspiring professionals from across the IT security landscape. We exchanged ideas, discussed industry challenges, and explored exciting opportunities for collaboration and innovation.“

Fokus: Skills statt nur Wissen

Ein zentraler Messeschwerpunkt von IT-Schulungen.com war die Frage, wie Unternehmen nachhaltige Cybersecurity-Kompetenzen aufbauen können. Im Austausch mit IT-Leitungen, Security-Teams und HR-Verantwortlichen zeigte das Bildungsunternehmen, dass praxisnahe Trainings, modulare Lernpfade und realitätsnahe Szenarien entscheidend sind, um Wissen in anwendbare Fähigkeiten zu überführen.

Nach der itsa Expo

Im Anschluss an die it-sa bietet IT-Schulungen.com zusätzliche Info-Sessions, Team-Workshops und Firmenseminare an. Unternehmen erhalten individuelle Beratung zu den Zertifizierungspfaden und Schulungsangeboten von EC-Council, die von Einsteigerkursen bis zu spezialisierten Expertentrainings reichen.

Mit diesem gemeinsamen Messeauftritt unterstreichen EC-Council und IT-Schulungen.com ihre Partnerschaft und ihr gemeinsames Ziel, den Ausbau von Cybersecurity-Fachwissen und praktischen Skills im deutschsprachigen Raum weiter zu fördern.

Über EC-Council

Der International Council of E-Commerce Consultants (EC-Council) ist einer der weltweit führenden Anbieter für Cybersecurity-Zertifizierungen. Mit Programmen wie Certified Ethical Hacker (CEH), Certified SOC Analyst (CSA) oder Ethical Hacking Essentials (EHE) ist EC-Council in über 140 Ländern aktiv und genießt international höchste Anerkennung in Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen.

Über IT-Schulungen.com

IT-Schulungen.com ist eines der führenden Weiterbildungszentren für IT, Management und Digitalisierung im deutschsprachigen Raum und ein akkreditiertes EC-Council Training Center. Das Unternehmen bietet mehr als 2.500 Seminarthemen und arbeitet mit über 600 geprüften Trainerinnen und Trainern zusammen. Als mehrfach ausgezeichnetes Schulungsunternehmen steht IT-Schulungen.com für praxisorientierte, qualitativ hochwertige Weiterbildung in der digitalen Transformation. IT-Schulungen.com wurde 2023 mit dem renommierten EC-Council ATC Circle of Excellence Award ausgezeichnet und erhielt 2024 die höchste Ehrung: den EC-Council ATC of the Year Award!



