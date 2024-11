Gemeinsam die Welt ein Stück besser machen

Vom 21.11. bis 23.11.2024 beim Semai Akale Rewe in Mainz

Die Changelis gemeinnützige UG lädt herzlich zu ihren Aktionstagen vom 21. bis 23. November 2024 im Semai Akale Rewe in Mainz ein. Drei Tage lang haben Besucher die Gelegenheit, mehr über die vielfältigen internationalen Hilfsprojekte der Organisation zu erfahren und selbst Teil einer Bewegung zu werden, die sich für eine bessere Welt einsetzt.

Die Changelis gUG, unter der Leitung von CEO João Heep, engagiert sich weltweit für Projekte, die Chancen und Perspektiven schaffen. Dazu gehört die Unterstützung eines Waisenhauses, der Aufbau von Schulen, internationale Schüleraustauschprogramme, der Bau von Brunnen sowie die Förderung von Familien, Frauen und Kaffeebauern in Tansania. Ein besonderes Highlight: Der Bio-Kaffee aus der eigenen Farm in Tansania, der vor Ort verkauft wird, finanziert einen großen Teil dieser Projekte.

„Ich glaube fest daran, dass wir alle einen Beitrag dazu leisten können, die Welt zu einem besseren Ort zu machen“, erklärt João Heep. „Es sind oft die kleinen Dinge, die Großes bewirken. Unsere Arbeit ist ein Beispiel dafür, wie nachhaltiger Handel und soziale Projekte Hand in Hand gehen können.“

Bildung für alle – ein globales Ziel

Ein weiterer Schwerpunkt der Aktionstage ist die Vision, Bildung für alle zugänglich zu machen – unabhängig von wirtschaftlichem oder sozialem Hintergrund. Heep betont, wie wichtig es ist, Kindern nicht nur in Entwicklungsländern, sondern auch in Deutschland Chancen und Perspektiven zu bieten. „Bildung ist der Schlüssel zu einem besseren Leben. Doch leider ist sie oft teuer. Deshalb setzen wir uns dafür ein, ein System zu schaffen, in dem Bildung für jeden kostenlos und zugänglich ist.“

Heep sieht auch Unternehmer in der Verantwortung: „Wir müssen Werte wie Vergebung, Demut, Liebe, Barmherzigkeit und Chancengleichheit in unser Handeln integrieren. Nur so können wir ein Umfeld schaffen, das Frieden und Wachstum fördert.“ Er betont, dass Unternehmen mit Sinn und Verantwortung eine Welt erschaffen können, in der Menschen gelassener, glücklicher und freier leben.

An den drei Tagen können Besucher den Bio-Kaffee aus Tansania probieren und kaufen, dabei mehr über die Projekte erfahren und mit Gleichgesinnten ins Gespräch kommen. CEOs und Unternehmer sind besonders eingeladen, sich inspirieren zu lassen und gemeinsam mit der Changelis gUG neue Wege zu gehen.

„Lasst uns gemeinsam ein neues Arbeiten kreieren“, so der Aufruf von João Heep. „Ein Arbeiten, das Sinn macht, Chancen schafft und die Welt ein Stück besser macht.“

Seien Sie dabei und erleben Sie, wie kleine Taten große Veränderungen bewirken können!

changelis gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)

Delkenheimer Straße 5

65719 Hofheim

Kontakt

015123528668



http://changelis.com