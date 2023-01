Geld sparen: Drei Tipps zum Anlegen an der Börse

„Zu riskant“. „Ich kenne mich da nicht gut genug aus“. „Ich habe nicht genug Geld, das ich anlegen könnte“. Kommen Ihnen diese Aussagen bekannt vor? Es sind häufig Gründe für die Menschen, ihr hart erarbeitetes Geld lieber auf der Bank zu sparen, anstatt es an der Börse anzulegen. Geld lässt sich auf der Bank schließlich auch vermehren. Doch das setzt voraus, dass Sie monatlich einzahlen.

Sie müssen also aktiv werden, um Ihr Geld zu vermehren. Doch was wäre, wenn Sie Ihr Geld auch passiv vermehren könnten? An der Börse ist das möglich, doch viele Menschen wissen zu wenig über Geldanlagen und alternative Sparmodelle. Der Börsenexperte und Anleger Jean Meyer berät seine Kunden seit über 30 Jahren und löst in seinem Vortrag “ Von Bienen, Bullen und Bären: Was Sparer von der Natur lernen können“ sämtliche Mysterien und Rätsel rund um die Börse auf.

Geldanlagen: Diesen Zweck hat die Börse

Laut dem Vortragsredner herrsche ein verbreitetes Missverständnis darüber, weshalb die Börse eigentlich gegründet wurde. „Die Blütezeit der Aktiengesellschaften begann mit der industriellen Revolution“, erklärt Meyer und fügt hinzu: „Unvorstellbare Änderungen stürmten auf die Menschen ein. Das beste Beispiel ist die Erfindung der Eisenbahn. Und Aktien stellten und stellen ein Spiegelbild des Gesellschaftszwecks oder des Finanzierungsobjekts dar.“

Konkret heißt das: Aktien bieten Menschen die Möglichkeit, Geld in Wertpapiere von Unternehmen anzulegen, deren Wert mit dem Erfolg des Unternehmens steigt. Doch nicht nur das: „Sie investieren damit auch in Innovationen. Sie unterstützen Pioniere bei ihrer Arbeit und fördern den Fortschritt der Gesellschaft“, so der Vortragsredner. Eine Win-Win-Situation für alle, oder?

Wenn Sie immer noch skeptisch sind, denken Sie an vergangene Erfindungen der Menschheit: der Fernseher, der Computer, der Defibrillator und so weiter. Unternehmen erfinden diese Dinge nicht über Nacht. Der Erfinder der Dampfmaschine, James Watt, brauchte über drei Jahrzehnte. „Sie tragen mit Ihrer Investition – egal wie klein oder groß – zum Fortbestand der Unternehmen bei und sind an ihrem Erfolg beteiligt“, erklärt der Börsenexperte in seinem Vortrag zu Geldanlagen und fügt hinzu: „Auf der Bank wird Ihr Geld einfach nur gelagert, wo es bei der aktuellen Inflationsrate weder für Sie noch für die Gesellschaft irgendeinen sinnvollen Zweck erfüllt“.

An der Börse Geld anlegen: Diese drei Dingen sollten Sie beachten

Sie wissen nun, dass Geld auf der Bank zu sparen nicht die beste Möglichkeit ist, um es zu vermehren. Und die Börse ist kein kryptischer Ort, für den man ein gut ausgebildeter Finanzexperte sein muss. Nein! Jeder Mensch kann investieren – auch kleinere Summen. Alles, was Sie dafür laut dem Vortragsredner brauchen, sind diese drei Dinge:

– Wissensdurst: Alles, was Sie zur Börse und dem Anlegen von Geld wissen müssen, können Sie lernen. Informieren Sie sich, recherchieren Sie und fragen Sie nach. Nur so lernen Sie die Börse kennen und werden als Anleger oder Anlegerin sicherer.

– Geduld: Zu einem normalen Börsenzyklus gehören nicht nur steigende Kurse (auch Bullen genannt), sondern auch fallende Kurse (auch Bären genannt). Sie brauchen beim Geldanlegen Geduld, um auch Tiefphasen auszuhalten.

– Mut: Fallende Kurse können auch zu Ihrem Vorteil sein. In solchen Momenten sollten Sie den Mut fassen, Ihr Geld weiter zu investieren. Wie gesagt: Zu jedem Börsenzyklus gehören Bären und Bullen. Die Kurse werden somit auch wieder steigen. Trauen Sie sich deshalb, in fallenden Phasen mutig nachzukaufen.

„Viele Menschen sparen bereits einen Teil ihres Geldes, doch das reicht heutzutage nicht mehr“, meint der Vortragsredner und fügt hinzu: „Auf dem Sparbuch oder unter der Matratze staubt Ihr Geld nur ein und kann nicht gewinnbringend für Sie weiterarbeiten“. Die Börse biete laut Meyer eine Plattform, um genau das zu tun. In seinem Vortrag gibt er klar und leicht umsetzbare Tipps, die jeder Mann und jede Frau erfolgreich umsetzen kann.

Seit fast 30 Jahren sorgt sich Keynote Speaker Jean Meyer als Finanzberater um die finanziellen Sorgen, Nöte und Erfolge seiner Kunden. Sein oberstes Ziel dabei ist es, die Menschen zur finanziellen Freiheit zu führen. Dabei ist der begeisternde Vortragsredner immer bestrebt, seine Kunden dazu anzuregen, mehr über Geld und Finanzen nachzudenken, denn täglich erlebt er, dass den Deutschen die finanzielle Bildung fehlt. In seinen packenden Vorträgen räumt Finanzberater Jean Meyer mit den Vorurteilen gegenüber dem Anlagemarkt auf und zeigt, wie jeder sein Vermögen gewinnbringend und ohne großes Risiko anlegen kann. Zudem macht der Vortragsredner in seinen Keynotes deutlich, dass jeder Mensch auch ohne Lottogewinn glücklich mit seinen Finanzen werden kann.

Für den jungen Jean Meyer war es schon früh klar, dass er beruflich etwas mit Geld machen wollte. Neben seiner erfolgreichen Leistungssportkarriere als Ringer absolvierte Meyer eine Lehre zum Bankkaufmann. Hier durchlief er alle möglichen Abteilungen und betreute dann intensiv die Firmenkunden. Er studierte Bankbetriebswirtschaft und machte sich schon im Alter von 22 Jahren als unabhängiger Finanzberater mit der „Finanzhaus Meyer AG“ bei der er Vorstand, Gründungs- und Hauptaktionär ist selbstständig. Seit fast 3 Jahrzehnten begleitet er nun Menschen zu ihrer finanziellen Freiheit. Jean Meyer ist Initiator und Fondsmanager des Aktiendachfonds Aaapollo 11 Global. In seiner Freizeit beschäftigt sich der sympathische Keynote Speaker Jean Meyer mit der Imkerei und der Fischerei. Er setzt sich für die Erhaltung des Biosphärenreservates Spreewald ein. In seinen Reden vergleicht er oftmals die Welt der Bienen und die Natur mit Gesetzmäßigkeiten der Finanzwelt.

Seine Expertise aus der Finanzbranche gibt Jean Meyer neben seinen mitreißenden Vorträgen als Vortragsredner auch in seinen drei Büchern „Glücksfaktor Geld“, „Die 25 besten Finanzberater Deutschlands“ und „Aaapollo 11 Global – Die Geschichte eines Aktienfonds“ weiter. Finanzberater Jean Meyers Passion ist es, die Menschen dazu zu bringen, mehr über ihr Geld nachdenken. Wir leben in einem reichen Land, sind aber eine Bevölkerung, die wenig Erspartes vorzuweisen hat. Der Finanzexperte und Redner Meyer ist sicher, dass die Deutschen zu wenig finanzielle Bildung haben und manchmal sogar wohlhabende Menschen beziehungsweise auch das Geld an sich verachten. Dabei ist es neben der Gesundheit, der größte Wunsch der Menschen, finanziell frei zu sein.

In seinen spannenden Vorträgen spricht Finanzberater Jean Meyer offen und ehrlich über die Finanzbranche und gibt wertvolle Tipps, wie jeder sein Vermögen gewinnbringend anlegen kann, um so finanziell zufrieden und frei zu sein. Denn auch ohne den großen Lottogewinn kann man mit seinen Finanzen glücklich sein.

Firmenkontakt

Finanzhaus Meyer AG

Jean Meyer

Ehm-Welk-Straße 7

03222 Lübbenau/Spreewald

0 35 42 – 88888 55

0 35 42 – 40 33 42

kontakt@jeanmeyer.de

http://www.jeanmeyer.de

