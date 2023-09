Geistersuche, Kürbissschnitzen unter Wasser, Zombies auf Rädern: Halloween auf den Florida Keys

Auch zur gruseligsten Zeit des Jahres finden auf den Florida Keys tolle Veranstaltungen statt. Highlight – auch ohne Gruselfaktor – ist der jährliche Underwater Pumpkin Carving Contest am 28. Oktober 2023. Bei dieser beliebten und zugleich sehr ungewöhnlichen Halloween-Tradition versuchen Taucher, den schönsten Kürbis unter Wasser zu schnitzen. Die größte Herausforderung hierbei ist es, den hohlen und somit schwimmenden Kürbis in der Tiefe zu halten. Ein weiteres Hindernis sind die neugierigen Riffbewohner, die sich dieses Spektakel von Nahem ansehen möchten und teilweise beginnen an den Kürbissen zu knabbern. Am Ende bewertet eine Jury den ausgefallensten sowie schönsten Kürbis und der Schöpfer erhält zudem einen tollen Gewinn.

Touren mit Gänsehaut-Effekt

Mit dem Anbieter Ghost & Gravestones haben Besucher das ganze Jahr über die Möglichkeit, mehr über die mysteriöse Vergangenheit der Stadt zu erfahren. Die Erzählungen beruhen hierbei auf einer Mischung aus historischen Geschichten, Legenden sowie Überlieferungen und haben stets eine Verbindung zu Key West und den Florida Keys. Dieses Erlebnis wurde auch bereits von der USA Today Readers“ Choice in die Top 10 der besten Ghost Tours in Amerika gewählt. Zudem ermöglicht Ghost & Gravestones zwischen dem 23. und 27. Oktober 2023 eine familienfreundliche „Halloween Sights & Lights“-Tour. Hierbei begeben sich die Teilnehmer auf die Suche nach den schönsten Kürbissen, den eindrucksvollsten Dekorationen und den tollsten Lichtinstallationen in den Straßen von Key West. Wer möchte, kann sein außergewöhnlichstes oder grusligstes Outfit tragen und im besten Fall sogar für das beste Kostüm gekürt werden.

Fahrradtour mit Zombies

Zombies auf Fahrrädern? Dieses kuriose Spektakel können Besucher am 22. Oktober 2023 in Key West bestaunen oder sogar Teil der riesigen Parade werden. Im vergangenen Jahr nahmen bereits über 7.000 kostümierte und geschminkte Untote daran teil. Die gemütliche, circa sechs Kilometer lange Strecke führt entlang des South Roosevelt Boulevard mit tollen Aussichten auf den Ozean und anschließend weiter in die Innenstadt von Key West. Der einzigartige Zombie Bike Ride startet um 18 Uhr. Zuvor laden leckere Essens- und Getränkestände zu einem Stopp ein und professionelle Künstler malen den Besuchern ein angsteinflößendes Gesicht auf.

Fantasy Fest zur 200-Jahrfeier der Florida Keys

Das Fantasy Fest in Key West lockt seit Jahren Fans von grusligen, extravaganten sowie skurrilen Kostümen an. Die diesjährige Veranstaltung findet vom 20. bis 29. Oktober statt und steht hinsichtlich des Bicentennial, das die Inselkette im Juli feierte, unter dem Motto „Uniforms and Unicorns: 200 Years of Sailing into Fantasy“. Zu den Feierlichkeiten gehören Maskenbälle, Kostümwettbewerbe, Galas sowie die riesige Parade mit Zehntausenden Teilnehmern und Zuschauern am Samstagabend.

Die Florida Keys & Key West bestehen aus mehreren hundert Koralleninseln, die sich einer Perlenkette gleich vom südlichsten Ende Floridas aus über 250 Kilometer ins offene Meer erstrecken. Die wichtigsten Inseln sind über Brücken miteinander verbunden und bilden so die „schönste Sackgasse der Welt“. Das tropische Klima garantiert in den fünf Regionen Key Largo, Islamorada, Marathon, Big Pine Key und Key West ganzjährig angenehm warme (Bade-)Temperaturen. Auch gelten die Keys mit ihren feinen Sandstränden und dem drittgrößten Korallenriff der Welt als ein Paradies für Wassersportler, Naturbegeisterte und Lebenskünstler.

Bildquelle: Rob O’Neal, Florida Keys News Bureau