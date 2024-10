Geister, Mythen, Spukgeschichten – Halloween-Bräuche auf Jersey

Düsseldorf – Halloween ist auf der Kanalinsel Jersey (www.jersey.com) eine besonders spannende Mischung aus traditionellen keltischen Bräuchen, alten Legenden und modernen Events. Das überschaubare, geschichtsträchtige Eiland vor der französischen Küste bietet seit jeher eine faszinierende Kulisse für Festivitäten, die Geister, Mythen und lokale Traditionen in den Mittelpunkt stellen.

Halloween hat auf Jersey tiefe historische Wurzeln. Es wird oft mit dem keltischen Fest „Samhain“ in Verbindung gebracht, das den Übergang zwischen Sommer und Winter markierte. In jener Zeit glaubte man, dass die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Toten besonders schmal sei, was es Wesen aus dem Jenseits erlaubte, frei umherzuwandeln. Dies führte zu Bräuchen wie dem Tragen von Kostümen und Masken, um die bösen Geister zu vertreiben.

Ein wesentlicher Bestandteil der Halloween-Feierlichkeiten auf Jersey sind die alten Legenden der Insel. Die Geschichten, die von schaurigen Kreaturen oder tragischen Ereignissen berichten, erweitern die schummrige Oktober-Stimmung um eine tiefere, lokal verwurzelte Ebene.

So wie die Mär von Philippe Janvrin, einem Kapitän, der 1721 auf See starb und auf einer kleinen Insel vor der Küste von Jersey begraben wurde. Noch heute soll sein Geist in der Halloween-Nacht vielen Einheimischen erscheinen. Oder die Legende des Seigneurs de Hambye, der einen Drachen tötete. Und schließlich ist da auch noch die Angst vor einer gruseligen Kreatur, die in St. Peter leben soll und Menschen in der Halloween-Nacht anfällt.

Neben den traditionellen Bräuchen gibt es auf Jersey aber auch moderne Halloween-Events, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen. Einige der besten Feiern finden in der Hauptstadt St. Helier statt, wo Clubs und Bars spezielle Halloween-Partys veranstalten.

Auch für Familien gibt es viele unterhaltsame Aktivitäten, darunter „Trick or Treat-Routen“ („Süßes oder Saures“), bei denen Kinder von Haus zu Haus gehen und nachhaltig Süßigkeiten einfordern. Daneben sorgen Kostümwettbewerbe in Schulen oder Gemeindezentren dafür, dass die kreativsten und gruseligsten Verkleidungen alter und junger „Geister“ auch einem größeren Publikum präsentiert werden können.

Darüber hinaus finden auf Jersey in diesem Oktober für Einheimische und internationale Gäste eine Reihe von Veranstaltungen mit Gruseleffekt statt:

– „Geistertouren durch St. Helier“: Bei Führungen durch die Hauptstadt tauchen die Teilnehmer in die dunkle und mystische Vergangenheit der Stadt ein. Diese nächtlichen Spaziergänge führen durch alte, verwunschene Straßen und erzählen von Geistern, die angeblich bis heute dort spuken.

– „La Hougue Bie by night“: Dieser neolithische Dolmen ist ein beliebtes Ziel für Halloween-Nächte. Es wird erzählt, dass hier Feen und andere mystische Wesen hausen, und viele Besucher berichten von merkwürdigen Lichterscheinungen und Geräuschen in der Nacht. An Halloween wird der Ort besonders in Szene gesetzt und bietet eine atemberaubende Kulisse für gruselige Erlebnisse.

– „Halloween-Burgtour“: Im Schatten der Nacht geht es zum Schloss Mont Orgueil, um bei Kerzenschein gruselige Führungen durch das prächtige Gemäuer zu unternehmen. Die perfekte Kulisse für eine schön-gruselige Zeit.

Über Jersey und Visit Jersey

Jersey ist mit einer Fläche von knapp 120 km² und rund 103.000 Einwohnern die größte und bevölkerungsreichste der Kanalinseln. Im Golf von St. Malo gelegen besticht sie durch eine außergewöhnliche Kombination aus britischem Stil und französischer Lebensart. Kein Wunder, befindet sich Jersey doch nur rund 25 Kilometer von der Nordwestküste Frankreichs entfernt im Ärmelkanal.

Urlauber dürfen sich auf mehr als 30 Strände, imposante Steilküsten sowie 800 km Wanderwege freuen.

Visit Jersey wurde im März 2015 mit dem Ziel gegründet, den Tourismus in Jersey auf innovative, wirtschaftliche und effiziente Weise zu fördern. Seitdem positioniert die Marketingorganisation die Insel als vitalen Zufluchtsort für Urlauber, die eine entspannende aber gleichfalls erlebnisreiche Auszeit suchen.