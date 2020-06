GEDAK realisiert E-Commerce-System für Zentraleinkauf einer großen Hochschule

Kempen. GEDAK IT Solutions hat in nur fünf Monaten eine auf neuester Shop-Technologie basierende Plattform für den Zentraleinkauf der Institute einer großen technischen Hochschule aus dem Rheinland verwirklicht. Konkret führte der Shopware Enterprise Partner aus Kempen die drei bisher bestehenden Online-Shops für IT-Beschaffung, Büromaterial und allgemeine Artikel zu einem zentralen Online-Shop zusammen. Diesem liegt die Shopware 6 Enterprise Edition zugrunde. Hochschule und Nutzer sind hochzufrieden.

Bei der Vergabe im vergangenen Jahr hatte GEDAK den Zuschlag für das Großprojekt erhalten. Denn der IT-Dienstleister konnte nicht nur die Anforderungen erfüllen und mit seinem fachlichen Know-how überzeugen, sondern auch mit seiner technischen Expertise und Hands-on-Mentalität. Während GEDAK das Interimshosting für die alten Shops übernahm, wurde ab Mitte November parallel an der Umsetzung des neuen Web-Shops gearbeitet – agil. So konnte die Hochschule von Anfang an mit hoher Effizienz am Projekt mitarbeiten.

Weiterlesen: https://www.gedak.de/ueber-uns/news/22-news/534-gedak-realisiert-e-commerce-system-fuer-zentraleinkauf-einer-grossen-hochschule

Die GEDAK GmbH bietet als IT-Unternehmen seit 1983 praxisnahe Lösungen für Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Ein Schwerpunkt ist die Entwicklung von Software-Applikationen wie webbasierten Shopsystemen, Sales- und CRM-Lösungen oder Reporting-Anwendungen. ERP-Lösungen zählen ebenfalls dazu. GEDAK unterstützt ihre nationalen und internationalen Kunden beim Betrieb von IT-Systemen sowie bei deren IT-Architektur und begleitet Projekte bis hin zur kompletten Auslagerung von IT-Lösungen in deutsche Rechenzentren. Die 50 Mitarbeiter arbeiten vorwiegend für Großunternehmen und Firmen aus dem Mittelstand. GEDAK ist Teil des Verbundes te Neues, zu dem auch PORTICA ( www.portica.de) und die te Neues Druckereigesellschaft ( www.te-neues.de) gehören. Weitere Informationen: www.gedak.de

