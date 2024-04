Geberit Wand-WC Sets mit WC-Sitz in modernen Designs

Geberit legt großen Wert auf die Kombination aus Komfort, Ästhetik und Funktionalität. Das Geberit Acanto Wand-WC-Set ist ein Beispiel für diese Philosophie. Mit seinem spülrandlosen Tiefspül-WC bietet es nicht nur eine moderne Optik, sondern auch eine verbesserte Hygiene durch die verminderte Ansammlung von Schmutz und Bakterien.

Der mitgelieferte WC-Sitz verfügt über eine antibakterielle Oberfläche, die zusätzlichen Schutz vor Keimen bietet. Sein Design passt zum WC und verleiht dem Badezimmer ein zeitgemäßes Erscheinungsbild.

Das Highlight dieser WC-Sets ist das spülrandlose Geberit Acanto Wand-WC. Durch die KeraTect Spezialglasur wird eine pflegeleichte Oberfläche geschaffen. Dieses WC ist sowohl für Unterputz-Spülkästen als auch für Druckspüler geeignet und zeichnet sich durch eine einfache Befestigung aus.

Der Geberit Acanto WC-Sitz ergänzt das Set perfekt. Ausgestattet mit Absenkautomatik und Quick-Release-Scharnieren, bietet er eine bequeme und hygienische Nutzung. Die EasyMount-Scharniere ermöglichen eine unkomplizierte Montage. Der WC-Sitz besteht aus stabilem Duroplast und der WC-Deckel überlappt leicht den Sitz.

Durch die Nutzung hochwertiger Materialien wird die Langlebigkeit aller Komponenten der Geberit WC-Sets gewährleistet. Kunden können sich somit auf eine langfristige Investition in Qualität und Zuverlässigkeit verlassen.

Abschließend bietet der Kauf eines Geberit WC mit passendem WC-Sitz nicht nur eine praktische Lösung für die Badezimmereinrichtung, sondern auch ein hohes Maß an Komfort und Hygiene. Geberit setzt damit weiterhin Maßstäbe im Bereich Sanitärprodukte und unterstreicht seine Position als vertrauenswürdiger Partner für anspruchsvolle Badezimmerlösungen.

