Gartner® Magic Quadrant™: Optimizely als Leader für Content-Marketing-Plattformen 2023 positioniert

Optimizely wurde zum sechsten Mal in Folge für die „Vollständigkeit der Vision“ und die „Umsetzungsfähigkeit“ ausgezeichnet

Berlin, 22. März 2023 – Bereits zum sechsten Mal in Folge* wurde Optimizely, führender Digital Experience Plattform-Anbieter (DXP), im Gartner® Magic Quadrant™ für Content Marketing Plattformen als Leader benannt. Gartner positioniert Optimizely im Leaders Quadrant für seine Umsetzungsfähigkeit und Vollständigkeit der Vision.

„Vermarkter und Content-Redakteure müssen mehr denn je qualitativ hochwertige Inhalte liefern und effizienter arbeiten als je zuvor“, sagt Alex Atzberger, CEO von Optimizely. „Wir wissen, dass es unglaublich wichtig ist, die Kampagnenperformance mit einzigartigen Content-Erlebnissen zu steigern. Daher fühlen wir uns geehrt, erneut eine Anerkennung für unsere Content Marketing Platform (CMP) zu erhalten, die die Zusammenarbeit in den Teams vereinfacht.“

Der Gartner Magic Quadrant für Content-Marketing-Plattformen ist eine umfassende Bewertung von CMP-Technologieanbietern. Gartner bewertete acht Anbieter anhand verschiedener Bewertungskriterien, überprüfte die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit zur Umsetzung dieser Vision.

Die heutige Ankündigung setzt einen starken Start ins Jahr für Optimizely fort, das im vierten Jahr in Folge ebenfalls als Leader im Gartner® Magic Quadrant für Digital Experience Platforms 2023 anerkannt wurde.** Die Nachricht kommt auch direkt nach der Ernennung von Shafqat Islam zum neuen CMO des Unternehmens.

„Wir sehen den Nutzen unserer integrierten CMP in der eigenen täglichen Arbeit. Das Marketingteam von Optimizely verlässt sich auf diese leistungsstarke Lösung, um eine optimierte Zusammenarbeit zu erreichen und digitale Erlebnisse zu schaffen, die einfach zu finden, zu nutzen und wiederzuverwenden sind“, so Islam. „Die über 10.000 Marken weltweit, die sich sich auf Optimizely verlassen, profitieren von der verbesserten Zusammenarbeit.“

Optimizely CMP nutzt integrierte KI-Funktionen, modulare Asset-Erstellung und eine stark konfigurierbare Benutzeroberfläche, um eine einfache funktions- und zeitzonenübergreifende Zusammenarbeit sowie die schnelle Erstellung personalisierter Inhalte in großem Umfang zu ermöglichen.

Um mehr über die Leader-Position von Optimizely zu erfahren, laden Sie den 2023 Gartner Magic Quadrant for Content Marketing Platforms Report herunter.

*Welcome (von Optimizely übernommen und später in Optimizely CMP umbenannt) wurde in den Magic Quadrant für Content Marketing Plattformen 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 und 2018 aufgenommen.

**Episerver (übernahm Optimizely und wurde später in Optimizely umbenannt) wurde in den Magic Quadrant 2023, 2022, 2021 und 2020 für Digital Experience Platforms aufgenommen.

Gartner Disclaimer

Gartner® und Magic Quadrant™ sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Gartner Magic Quadrant

Das Qualitatssiegel „Gartner Magic Quadrant“ steht für eine Reihe von weltweit anerkannten Marktforschungsberichten, die einen umfassenden Überblick über die Position von Marktteilnehmern in Relation zueinander erlaubt. Durch die grafische Aufbereitung und einheitliche Bewertungskriterien, zeigen die Studien auf einen Blick, ob und wie Technologieanbieter ihre Vision verfolgen und wie sie insgesamt abschneiden.

Gartner unterstützt keinen der Anbieter, keines der Produkte und keine der Dienstleistungen, die genannt werden und empfiehlt Technologieanwendern nicht ausschließlich die Anbieter mit den besten Bewertungen oder Auszeichnungen zu wählen. Die Veröffentlichung basiert auf der Meinung von Gartner als Forschungsorganisation und sollte nicht als verbindliche Aussagen ausgelegt werden. Gartner schließt jegliche zum Ausdruck gebrachte und implizite Gewährleistung hinsichtlich dieser Studie aus, inklusive Mangelgewahrleistung und Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck.

Weitere Informationen zum Gartner Magic Quadrant gibt es hier.

Optimizely versetzt Unternehmen und Organisationen in die Lage, ihr volles digitales Potenzial zu erschließen. Dabei definiert Optimizely die Art und Weise, wie digitale Erlebnisse über alle Kanäle hinweg erstellt und optimiert werden, neu.

Die weltweit führende Digital Experience Platform (DXP) unterstützt mehr als 10.000 Kunden auf der ganzen Welt dabei, den gesamten Content-Lifecycle zu orchestrieren und den Customer Lifetime Value zu steigern, um schlussendlich Umsätze zu erhöhen und das Wachstum zu steigern. Von dieser Kompetenz profitieren unter anderem Marken wie H&M, PayPal, Zoom, Toyota oder Vodafone.

Optimizely greift auf ein Netzwerk aus mehr als 700 Partnern zurück. Das Unternehmen beschäftigt gut 1.500 Mitarbeiter, die sich weltweit auf 21 Niederlassungen verteilen.

Weitere Informationen unter: optimizely.com

Firmenkontakt

Optimizely

Tobias Jost

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 25



https://www.optimizely.com/de/

Pressekontakt

ELEMENT C GmbH

Tobias Jost

Aberlestraße 18

81371 München

+49 89 720 137 – 25



http://www.elementc.de