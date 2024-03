Ganzjahresdecken für Kinder

Gesunder Schlaf mit Qualitätsdecken

Ob im Hochsommer bei 30 Grad oder im Winter, wenn das Thermometer unter 0 Grad fällt – ein gesunder und erholsamer Schlaf ist für Erwachsene, aber auch für Babys und ältere Kinder enorm wichtig. Denn nur mit ausreichend Schlaf haben wir ausreichend Energie, die wir tagsüber brauchen. Damit wir tief und gesund schlafen, sind hochwertige Bettdecken aus natürlichen Materialien wichtig. Um nicht im Frühjahr und Herbst die Bettdecken wechseln zu müssen, sind Ganzjahresdecken ideal. Ganzjahresdecken sind meistens im mittleren Bereich der verschiedenen Wärmestufen angesiedelt, um allen Jahreszeiten gerecht werden zu und damit perfekt für alle, die weder zu starkem Schwitzen noch zu schnellem Frieren neigen. Eine Ganzjahresdecke ist also somit für Menschen mit normalen Wärmebedarf völlig ausreichend.

Alle Ganzjahresdecken von Koru Kids Deutschland sind zu jeder Jahreszeit feuchtigkeitsregulierend und sorgen so für ein natürliches und gesundes Schlafklima.

Koru Kids hat in Bezug auf Daunendecken nun sein Sortiment erweitert: Eine Kinderdecke 100×135 cm und unterschiedliche Daunendecken 135×200 cm für Erwachsene hat Koru Kids nun neu als Ganzjahresdecken im Angebot. „Um Kinder vom Babyalter bis zum Erwachsenalter mit unseren Bettdecken zu begleiten, sind Ganzjahresdecken einfach perfekt“, erklärt Wolfgang Höhn, Geschäftsführer von Koru Kids. „Damit decken wir dabei in allen angebotenen Größen ganzjährig den (Wärme-)Bedarf unserer Kunden ab.“

Für kleinere Kinder eignet sich zum Beispiel die Kinderbettdecke 100×135 cm, die Koru Kids anbietet. Die Bettdecke 100×135 cm mit 300g halbweißen neuen Daunen und Federn ist durch ihren 100 % igen Baumwollbezug besonders anschmiegsam, komfortabel und wärmespeichernd und somit für einen Einsatz das ganze Jahr über geeignet. Für größere Kinder gibt es die Bettdecke Kinder 135×200 cm, die ebenfalls eine Ganzjahresdecke ist, wahlweise gefüllt mit 550 Gramm oder 700 Gramm aus 100% aus kanadischen Landdaunen.

Für größere Kinder und Erwachsene hat Koru Kids ebenfalls nicht nur eine Ganzjahresdecke 135×200 cm zur Auswahl. Die Koru Styles Superior Daunendecken zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und kombinieren die Füllung aus hochwertigen weißen neuen polnischen Landdaunen mit einer feinen weißen Einschütte aus 100% Baumwolle. Auch mit der Premium Daunendecke 135×200 cm schläft man wie auf Wolken. Bei dieser Ganzjahres Bettdecke sorgen 6×8 Karos für eine gleichmäßige Verteilung der 100% weißen neuen bayerischen Landdaunen und verhindern deren Verrutschen. Aus edlen Materialien und somit perfekt für ein angenehmes und erholsames Schlafklima ist die Ganzjahresdecke 135×200 „Royal“. Hier wird die Füllung aus neuen, weißen moldawischen Gänsedaunen mit einer weichen Hülle aus Batist kombiniert. Diese wird aus feinem 135er Baumwoll-Garn gewebt und ist angenehm leicht. Alle drei Ganzjahresdecken 135×200 cm sind auch in den Größen 155×220 cm und 200×200 cm erhältlich.

Hergestellt werden alle Produkte in einer traditionsreichen bayerischen Daunendecken-Manufaktur. Hygiene ist für im Schlafzimmer essentiell, egal ob für die Daunendecke 135×200 cm oder die Kinderbettdecke 100 x 135 cm. Daher lassen sich die Ganzjahres-Daunendecken mit bis zu 60° C in der Maschine waschen und sind trocknergeeignet. Selbstverständlich sind alle Produkte OEKO-TEX-STANDARD 100 zertifiziert sowie milbenresistent und auch für Hausstauballergiker geeignet.

Das Unternehmen verfügt mit 15 verschiedenen Kinderbettdecken, Baby-Bettdecken und Kinderkopfkissen aus Daunen und Federn über eine große Produkt-Palette. Diese kann im Koru Kids Webshop unter www.koru-kids.com angeschaut und erworben werden. Die Lieferung aller Produkte aus dem Shop erfolgt immer in einer praktischen und weiter verwendbaren Tasche.

Über die Koru Deutschland GmbH:

Die Koru Deutschland GmbH wurde 2017 mit dem Ziel gegründet, Familien einzigartige und liebevoll entwickelte Kinderprodukte anzubieten, die einfache Handhabung, Funktionalität und Spaß mit Premium-Qualität verbinden. Unter der Marke Koru Kids bietet das Unternehmen Produkte für Kinder in den lebenswichtigen Bereichen Essen und Schlafen an und engagiert sich, Familien in ihrem Alltag zu unterstützen. Dabei hat das Unternehmen den Anspruch, dass das Unternehmensmotto „FOR KIDS WITH LOVE“ in jedem Produkt sichtbar ist.

Firmenkontakt

Koru Deutschland GmbH

Wolfgang Höhn

Sudetenstraße 7

85635 Höhenkirchen-Siegertsbrunn

08102 897981-0



https://www.koru-kids.com/

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661



http://www.pr-check.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.