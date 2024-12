Galp optimiert Transparenz und Effizienz von Lieferungen mit ZetesAres

Lissabon, 17. Dezember 2024 – Galp, der größte Energiekonzern in Portugal, hat die Field-Service-Lösung ZetesAres implementiert. Ziel ist es, die Steuerung und Transparenz bei der Verteilung von Flüssiggas sowie Weißprodukten (Benzin und Diesel) an Tausende von portugiesischen Abnahmestellen zu optimieren.

Erhöhung von Zuverlässigkeit und Effizienz

Galp betreibt das ganze Jahr über eine große, saisonbedingt variierende Flotte von bis zu 150 Fahrzeugen, die für die Verteilung von Flüssiggas und Weißprodukten an Tausende von Abnahmestellen in ganz Portugal sorgen. Dabei ist es von zentraler Bedeutung, Echtzeiteinblicke in den Lieferprozess zu gewinnen, um Fehler zu minimieren und die Servicequalität zu steigern. Aus produktiver Sicht bestand das Ziel zudem darin, die Effizienz der Lieferprozesse zu erhöhen, unter anderem durch die Nutzung von GPS-Navigation und die Überwachung der einzelnen Prozessschritte.

Optimierte Abläufe

Mit der cloudbasierten Field-Service-Lösung ZetesAres lassen sich diese Herausforderungen bewältigen. Die Lösung ermöglicht Galp Services den Echtzeitzugriff auf Lieferinformationen, bessere Konnektivität und mehr Transparenz. Zugleich senkt sie das Risiko administrativer Fehler. Jedes Fahrzeug ist jetzt mit einem mobilen Terminal inklusive der ZetesAres App sowie einem mobilen Drucker zum Ausdrucken von Rechnungen, Lieferscheinen und Checklisten ausgestattet. ZetesAres ermöglicht die zentrale Verwaltung des gesamten Fuhrparks, einschließlich Software, Geräten und Benutzern. Dies senkt den Verwaltungsaufwand und sorgt für maximale Produktivität und Verfügbarkeit im Außendienst.

Darüber hinaus werden wertvolle Geschäfts- und Lieferperformance-Daten jetzt automatisch im Außendienst erfasst, was effizientere Betriebsabläufe und maximale Liefergenauigkeit garantiert. Auf Backoffice-Ebene ist es nun einfach, Berichte über Abweichungen an bestimmten Abnahmeorten sowie Details zur Rückverfolgbarkeit von LPG-Fracht und Weißprodukten zu erhalten.

Über Zetes

Zetes ist ein Technologieunternehmen, das auf Supply-Chain-Optimierung und Bürgeridentifizierung spezialisiert ist. Mit den Supply Chain-Lösungen schaffen Unternehmen Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in ihrer gesamten vernetzten Lieferkette. Die Sparte Personenidentifizierung bietet öffentlichen Behörden und supranationalen Institutionen Lösungen für die Authentifizierung von Bürgern für die Ausgabe von sicheren Personalausweisen und Reisedokumenten und für die Erstellung nationaler Register oder von Wählerverzeichnissen.

Zetes hat seinen Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt über 1.300 Mitarbeiter in 22 Ländern Europas, Nahosts und Afrikas. In 2017 wurde Zetes ein Tochterunternehmen der Panasonic Corporation. Weitere Informationen sind unter www.zetes.com/de oder im Newsletter erhältlich. Zetes in Social Media: LinkedIn.

Die Supply-Chain-Lösungen von Zetes

Mit dem zentralen Lösungsangebot und Zugriff auf modernste Technologien erreichen Organisationen, Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit von der Verpackungsanlage durchgehend bis zur Filiale. Das Know-how von Zetes erstreckt sich über ein breites Branchenspektrum: Einzelhandel, Pharmazeutische Industrie und Gesundheitswesen, Lagerhaltung und Distribution, Lebensmittel und Getränke, Produktion, Transport und Logistik, Automobilindustrie, Post und Kurierdienste.

Kontakt für Medienanfragen:

Zetes GmbH

Flughafenstraße 52b

22335 Hamburg

Cordula Steinhart

Tel. +49 (40) 532 888 0

cordula.steinhart@de.zetes.com

Stemmermann – Text & PR

Hinter dem Rathaus 1

23966 Wismar

Tanja Kaak

Tel. +49 (0)3841 22 43 14

info@stemmermann-pr.de