Galileo Group auf der SAP ALM Roadshow 2024

München, 13. August 2024 – Die Galileo Group AG, ein führender deutscher Softwareanbieter sowohl für schlüsselfertige Integrationen von SAP-zentrischen IT-Factories als auch für Release-, Change- und Transport-Management für SAP®-Lösungen, präsentiert sich auf der SAP ALM Roadshow 2024. Die ALM-Experten nehmen an den beiden kundenorientierten Events am 13. August 2024 in Toronto (Kanada) und am 15. August 2024 in Chicago (USA) teil.

Die SAP ALM Roadshow 2024 ist eine Vor-Ort-Veranstaltung rund um Application Lifecycle Management-Portfolio von SAP: SAP Cloud ALM, SAP Focused Run und der Übergang von SAP Solution Manager 7.2 zu SAP Cloud ALM. Auf dem Event stellt SAP die sich schnell entwickelnde Funktionalität von SAP Cloud ALM vor und zeigt auf, wie SAP-Kunden diese künftig nutzen können. Galileo Group wird auf der Roadshow präsentieren, wie Conigma™ Connect die Tricentis getriebene SAP Transformation Suite integriert.

Malte Klassen, CEO der Galileo Group AG, erklärt: „Wir freuen uns sehr, dass wir als SAP-Partner für SAP Cloud ALM aktiv in der Community eingebunden sind und wir die Chance haben, unsere Erfahrungen aus der Praxis mit den ersten Kundenprojekten aktiv teilen können. Dieser Know-how-Transfer bringt allen SAP-Kunden großen Mehrwert, um eine individuelle SAP Cloud ALM Strategie zu entwickeln und diese umzusetzen.“

Für Galileo Group ist Nordamerika einer der wichtigsten Märkte. Hier ist der Softwarehersteller bereits seit Jahren erfolgreich aktiv und konnte diverse Partner und Kunden gewinnen. Seit letztem Jahr baut Galileo Group seine Aktivitäten weiter aus und nimmt deshalb auch an der SAP ALM Roadshow 2024 teil.

Mehr Informationen zur SAP ALM Roadshow finden SAP-Kunden und Interessenten unter folgendem Link: https://support.sap.com/en/alm/global-roadshow.html?sap-outbound-id=8A4EA98BC27C6BB7139836A61736A80E9D1FAF23&smc_campaign_id=0000041791&source=email-smc

Die Galileo Group AG ist ein führender Softwareanbieter für Application Lifecycle Management (ALM) im SAP®-Umfeld sowie schlüsselfertige Integrationen für IT-Factories, die auf SAP-Technologien fokussieren. Die Softwaresuite Conigma umfasst darüber hinaus auch Lösungen für die Integration von SAP und von Drittanbietern bezogenen Tools in der IT-Factory, die Wiederherstellung nach SAP-Systemkopien, die Synchronisation von parallelen SAP-Entwicklungssystemen sowie die Integration von Funktionalitäten in ABAP in Eclipse.

Die Galileo Group ist autorisierter und zertifizierter Softwarepartner von SAP und Microsoft. Zahlreiche mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne, darunter auch Fortune-500- und DAX30-Unternehmen wählen die Galileo Group als zuverlässigen Partner. Das inhabergeführte, im Jahr 2000 gegründet Unternehmen hat neben seinem Hauptsitz in München noch eine Niederlassung in der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.galileo-group.de

Galileo Group AG

Malte Klassen

Kistlerhofstraße 60

81379 München

+49 89 71 04 63 60

+49 89 71 04 63 88



http://www.galileo-group.de