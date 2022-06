G-Force T42 E-Bike im Test

Heute möchten wir Ihnen unser neues E-Bike vorstellen: G-force T42 Folding Fat Tire E-Bike.

Wie der Name schon sagt, ist das G-force T42 ein faltbares E-Bike, das Ihnen ein einzigartiges und komfortables Fahrerlebnis bietet. Aufgrund dieser Funktion kann das E-Bike zusammengeklappt und im Kofferraum Ihres Autos verstaut werden, wenn Sie eine E-Bike-Tour an einem abgelegenen Ort unternehmen möchten. Außerdem braucht es nach dem Fahren nicht viel mehr Platz für die Aufbewahrung in Ihrem Zuhause.

Mit einem fetten 20″×4.0″-Reifen können Sie mit dem E-Bike härteres Gelände und raues Wetter erobern. Außerdem bietet das Profilrillendesign eine hervorragende Handhabung und Griffigkeit mit Anti-Rutsch-Funktion. Mehrschichtige Reifen machen Sie sicherer und schützen die Reifen vor Pannen.

Darüber hinaus ist das G-force T42 ein E-Bike der Klasse 3. Das E-Bike der Klasse 3 bedeutet ein E-Bike, das auf eine Höchstgeschwindigkeit von 28 MPH begrenzt ist, außerdem mit einem Motor ausgestattet ist und nur beim Treten Unterstützung bietet. Mit diesem Modus können Sie entspannt eine schnellere Geschwindigkeit genießen, während Sie mit diesem E-Bike fahren.

G-Force besitzt jedoch nicht nur die oben genannten Merkmale. Darüber hinaus verfügt es über viele weitere Besonderheiten und hervorragende Eigenschaften, die Sie auf den ersten Blick tief beeindrucken. Dann möchten wir Ihnen mit den folgenden Worten die anderen Funktionen von G-force und einige detaillierte Informationen sowie die Fragen vorstellen, die Sie über unser Unternehmen G-force wissen möchten.

2. E-BIKE- LEISTUNG

Beschleunigung/Geschwindigkeit: Dies ist die erste Funktion, die wir besprechen werden. 28 MPH unter reinem Elektroantrieb, auch dank seiner Klasse-3-Eigenschaften, G-Force T42 E-Bike kann eine Höchstgeschwindigkeit von 30 MPH erreichen. Außerdem stehen drei Fahrmodi zur Auswahl: reiner Elektromodus, Pedalunterstützungsmodus und Fußpedalmodus. Aufgrund dieser drei unterschiedlichen Fahrmodi kann man das E-Bike entsprechend seinem Können und den Fahrbedingungen fahren. Der wichtigste Faktor, die hohe Geschwindigkeit, profitiert vom bürstenlosen 500-W-Nabenmotor, da er beim Fahren viel zusätzliche Energie bietet. Außerdem sorgen breite Reifen dafür, dass Sie das Gleichgewicht halten. Mit der außergewöhnlichen Ergänzung zwischen dem Motor und den breiten Reifen werden Sie unweigerlich ein einzigartiges Erlebnis der Geschwindigkeit des G-force T42 haben.

Schaltung/Gangbereich: Es ist einfach, Informationen über die Schalthebelmarke SHIMANO zu finden. Mit Hilfe des SHIMANO-Schalthebels bietet Ihnen G-force 7 verschiedene Geschwindigkeitsschaltsysteme zur Auswahl. Während der Fahrt können Sie die Schaltgeschwindigkeit entsprechend Ihrer eigenen Fahrfähigkeit und den Echtzeit-Straßenbedingungen ändern, um unerwartete Unfälle zu vermeiden, die zu einer falschen Fahrgeschwindigkeit führen. Auch die 7-Gang-Reihe garantiert Ihnen ein sicheres Fahrgefühl, da Sie die Geschwindigkeit langsam anpassen können, um sich an die plötzliche Geschwindigkeitsänderung anzupassen. Dann wird es die verursachten unangenehmen Gefühle reduzieren.

Handling : Egal, ob Sie enge Kurven oder geradeaus fahren, das G-force T42 macht es immer einfacher, es zu handhaben. Die breiten Reifen, die Federgabel und der verstellbare Lenker von G-force halten das E-Bike auf der Straße. Wenn Sie mit G-force T42 in Kurven fahren, werden Sie das Gefühl haben, am Boden festzukleben. Das Gefühl inspiriert Sie und gibt Ihnen mehr Selbstvertrauen, da Sie nicht das Gefühl haben, dass Sie in Kurven ausrutschen oder offline buckeln würden. Gleichzeitig gibt Ihnen der G-force T42 auch in schwierigem Gelände ein sicheres Gefühl. Darüber hinaus ist dieses E-Bike mit doppelten hydraulischen Scheibenbremsen ausgestattet, und Sie werden immer das Gefühl haben, dass G-force T42 Sie schützt, weil Sie die Geschwindigkeit reduzieren oder das E-Bike sofort anhalten können.

Komfort : Was den Komfort betrifft, verlangt G-Force auf dieser Seite immer noch viel. Zunächst einmal passt G-force T42 die einstellbare Vollfederung, den Lenker und den Sattelsitz an unterschiedliche Fahrergrößen an. Mit der voll einstellbaren Federung können Sie die Federung anpassen, um einen geeigneten Dämpfungsgrad zu wählen. Abgesehen von der verstellbaren Funktion ist der Sattelsitz auch eine Verschleißhilfe, um ihn leicht vor Beschädigungen zu schützen. Eine weitere Komfortseite ist die rutschfeste Handstange und der Daumenhebel. Diese beiden Komponenten reduzieren die Ermüdung von Hand und Handgelenk während des Fahrens.

Design und Optik: Abschließend möchten wir noch auf das Design und die Optik des G-force T42 eingehen.

Apropos Design und Aussehen, der G-Force-Rahmen besteht aus einer Aluminiumlegierung, die dieses E-Bike leicht macht. Jetzt hat es nur noch eine Farbe: Schwarz. Was die schwarze Farbe betrifft, so ist dies natürlich unter allen Farben üblich, aber auch die stilvollste Farbe. Im Gegensatz zu anderen leuchtenden Farben hebt sich Schwarz bei Menschen nicht von der Masse ab. Natürlich werden Sie dadurch nicht in der Menge untergehen. Die von uns verwendete Batterie ist eine 48-V-10,4-Ah-Lithiumbatterie, die entfernt werden kann, was das Aufladen bequem macht. Aufgrund des Materials und der verstellbaren Funktion können Sie es leicht anheben. Dann ist es die Anzeige. Von dieser elektrischen Komponente aus können Benutzer alle Fahrinformationen beherrschen und das E-Bike ohne unnötige Sorgen fahren.

3. E LEKTRISCHE KOMPONENTEN

Motor

Zunächst einmal adaptiert G-force T42 einen bürstenlosen 500-W-Nabenmotor mit Getriebe. In den folgenden Inhalten stellen wir einige Informationen speziell zum Motor vor.

Grundsätzlich besteht das Arbeitsprinzip von Elektromotoren darin, elektrische Energie in mechanische Energie umzuwandeln. Normalerweise verwenden E-Bikes den bürstenlosen Gleichstrommotor oder BLDC-Motor. Dies ist eine Art Motor, der keine Bürsten verwendet, um die Richtung des Stromflusses zu ändern. Im Vergleich zum Motor mit Bürsten stellt der bürstenlose Motor die Entwicklung der Richtung des Motors dar, da er zuverlässige Leistung, keinen Verschleiß, geringen Ausfall und eine etwa sechsmal längere Lebensdauer als ein Bürstenmotor bietet.

Außerdem gibt es je nach mechanischer Struktur zwei verschiedene Motortypen, aber das Motorarbeitsprinzip ist dasselbe. Diese zwei verschiedenen Motoren sind: Nabenmotor mit und ohne Getriebe und der Nabenmotor ohne Getriebe, auch Drive-Direct-Nabenmotor genannt. Wie der Name schon sagt, ist bei einem getriebelosen Nabenmotor die Achse, die durch das Motorzentrum verläuft, tatsächlich die Achse des Motors selbst, was bedeutet, dass die Achse des Motors dieselbe Achse ist, die durch das Motorzentrum verläuft. Im Gegensatz dazu ist ein Getriebenabenmotor über ein Planetengetriebe mit seinen Gehäusen mit dem Stator verbunden. Sobald sich das Gehäuse dreht, dreht sich der Motor im Inneren bereits um ein Vielfaches schneller. Unter diesen Umständen arbeitet der Motor mit einer höheren und effizienteren Geschwindigkeit, während gleichzeitig das Rad mit einer vergleichsweise langsameren Fahrgeschwindigkeit durchdreht.

Ausgestattet mit einem bürstenlosen 500-W-Nabenmotor mit Getriebe bietet der G-force T42 stärkere Energie für Sie. Außerdem ist es in der Lage, beim Fahren große Mengen an Drehmoment und Leistung zu erzeugen.

Akku: Der Akku gehört zu den wichtigsten Komponenten eines Elektrofahrrads. Unser Elektrofahrrad G-force T42 ist mit einem 48 V 10,4 Ah Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, um eine lange Lebensdauer und auch eine hohe Effizienz zu gewährleisten. Außerdem sind mittlerweile die meisten E-Bikes wegen ihrer hohen Energiedichte mit Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Dadurch kann der Akku viel Energie speichern und dabei leicht bleiben.

Wenn es um die Batterie geht, sind einige grundlegende Dinge, die wir wissen müssen, Volt, Ampere und Watt. Volt beschreibt, wie schnell sich Elektronen bewegen, und mehr Spannung bedeutet mehr Geschwindigkeit. Ampere zeigen an, wie breit die Straße ist, mehr Fahrspuren, mehr Autos können gleichzeitig nebeneinander fahren. Watts bedeutet, dass E-Bike-Motoren an verschiedenen Stellen montiert werden können, auch der Akku kann an verschiedenen Positionen eingebaut werden: unter dem Gepäckträger, am Rahmen oder vollständig in den Rahmen integriert. Bei unserem E-Bike G-force T42 lässt sich der Akku herausnehmen, wenn Sie ihn aufladen möchten. Oder Sie können direkt aufladen, ohne den Akku herauszunehmen. Aufgrund dieses Designs ist es für Sie so bequem, das E-Bike aufzuladen.

Achten Sie zuletzt darauf, den Akku sauber und trocken zu halten, und achten Sie darauf, dass Sie Ihr E-Bike nicht abstellen und den Akku keinen extremen Wetterbedingungen oder hohen Temperaturen aussetzen.

Display: Das E-Bike-Display leistet Ihnen während der gesamten Fahrt viele Dienste. Nehmen Sie zum Beispiel das G-force T42-Display, das detaillierte Informationen wie Kilometerzähler, Geschwindigkeit, Leistung und Batteriekapazität enthält. Es besteht kein Zweifel, dass das E-Bike-Display eine wichtige Rolle für Fahrer spielt, da es den Fahrern mitteilt, dass sie ihren Fahrzustand kontrollieren und entsprechend anpassen können. Das Display ermöglicht es dem Fahrer beispielsweise, den Akku dieses E-Bikes rechtzeitig aufzuladen, und lässt den Fahrer wissen, wie lange er bereits gefahren ist. Ignorieren Sie dieses kleine elektronische Bauteil nicht, sondern konzentrieren Sie sich mehr auf die Informationen, die es übermittelt.

L euchter : G-force T42 ist mit einem integrierten Rücklicht und einem ultrahellen 48-V-Frontlicht ausgestattet. Ein E-Bike-Licht ist für die Sichtbarkeit beim Radfahren, insbesondere für Pendler, von großer Bedeutung. Es ist wichtig sicherzustellen, dass andere Fahrzeuge die Fahrräder der Pendler sehen können. Wenn Sie eine Nachtfahrt planen, unabhängig davon, wo oder mit welcher Geschwindigkeit Sie fahren möchten, müssen Sie zwei Lichter für Ihr Fahrrad vorbereiten. Mit dem Scheinwerfer können Sie sich über den Straßenzustand informieren und ein sicheres Fahren garantieren, während das Rücklicht es anderen ermöglicht, Sie zu sehen und einen gewissen Abstand zu Ihnen zu halten. Normalerweise sind diese Wartungsmethoden für diese elektronischen Komponenten gleich. Achten Sie darauf, dass Sie sie nicht in einen nassen Zustand bringen, und denken Sie daran, sie sauber und trocken zu halten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Gas : _

Der bei E-Bikes ausgestattete Gashebel dient dazu, aus dem Stand heraus zu beschleunigen oder eine bestimmte Geschwindigkeit ohne Treten beizubehalten. Es gibt zwei Arten von Gas: Daumen- und Drehgas. Unser G-force T42 adaptiert das Daumengas. Der Hauptvorteil des Daumengases ist die Sicherheitsgarantie. Verglichen mit dem Twist-Gashebel funktioniert der Daumen-Gashebel besser als der Twist-Gashebel, wenn sich Ihre Arme bewegen. Der Drehgashebel lässt sich zu leicht drehen oder bedienen, wenn Fahrer ihre E-Bikes über Bordsteine ​​oder Hindernisse heben. Offensichtlich ist es für Reiter ein wenig gefährlich. Mit einem Daumengas gibt das G-force T42 E-Bike unseren Fahrern jedoch ein sicheres und komfortables Gefühl beim Beschleunigen.

4. ZUBEHÖR

Bremsen : In diesem Teil konzentrieren wir uns auf die G-Force T42 E-Bike-Bremse: doppelte hydraulische Scheibenbremse. Wir wissen, dass es zwei Haupttypen von Bremsen gibt: Felgenbremse und Scheibenbremse. Auch bei den Scheibenbremsen gibt es zwei unterschiedliche Typen: eine duale mechanische Scheibenbremse und eine duale hydraulische Scheibenbremse. Die Scheibenbremskraft wird von einem Rotor in der Mitte des Rades aufgebracht. Hydraulische Scheibenbremsen arbeiten mit dem Flüssigkeitsdruck, der sich beim Bremsen aufbaut, wodurch Kolben in den Bremssätteln zum Rotor bewegt werden. Die entstehende Reibung ist der Ursprung der Bremskraft. Mit dieser Art von Bremse bietet G-force T42 Fahrern eine starke Leistung, wenn sie die Geschwindigkeit reduzieren oder das E-Bike anhalten möchten.

Rahmen : Der Rahmen besteht aus einer hochfesten 6061 -Aluminiumlegierung, die es dem Fahrer ermöglicht, ihn leicht anzuheben und sich leicht anfühlt. Für die Pflege des Rahmens sind keine Besonderheiten zu beachten. Denken Sie nur daran, dass Sie Staub- und Wasserflecken nach der Fahrt mit einem weichen Handtuch oder Tuch abwischen müssen.

S hifter : Unser G-force T42 hat die Shimano 7-Gang-Schaltung verbaut, was bedeutet, dass Sie 7 verschiedene Schaltstufen wechseln können. Wie wir wissen, ist Shimano eine hervorragende Marke auf dem E-Bike-Markt, ebenso wie das Schaltsystem. Viele Radfahrer bevorzugen diesen Schalthebel, da er an jede Fahrradlänge angepasst werden kann. Mit diesem Schaltsystem können Fahrer einfach die „+“-Taste drücken, um den Gang nach oben zu schalten, während sie die „-“-Taste drücken, um den Gang nach unten zu schalten. Diese beiden Schnellfunktionstasten ermöglichen dem Fahrer einen schnellen Gangwechsel nach Bedarf. Darüber hinaus ermöglicht ein Schalthebel dem Fahrer einen sicheren und stabilen Halt am Lenker, indem er zum Schalten nur eine Daumendrehung benötigt.

Aufhängung : Wir G-Force produzieren hochwertige Stoßdämpfer und Gabeln für den Radsport, was ein bemerkenswertes Update der alten Stoßdämpfer darstellt, und es ist präzise bearbeitet, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Ausgestattet mit dieser aktualisierten und einstellbaren Federung hilft unser G-force T42 Fahrern, einen geeigneten Dämpfungsgrad zu wählen. Wenn Sie einmal auf härterem Gelände oder unebenen Straßen unterwegs sind, können Sie einige lästige Stöße vermeiden und die unerwartete Situation des E-Bikes gerät außer Kontrolle. Es ist erwähnenswert, dass dieses einstellbare Federungssystem aus hochwertigen Legierungsmaterialien und hervorragender Verarbeitung besteht, die hohen Schutz und lange Haltbarkeit bieten.

Griffe und Sattel : Bei diesen beiden Zubehörteilen, Griffen und Sattel, haben unsere Techniker sowohl der Leistungsseite als auch der Komfortseite mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Der Griff ist ein Zubehörgriff, um die Kopfstange zu kontrollieren, daher verwenden wir das rutschfeste Material, um ein klebriges Gefühl zu vermitteln, das leicht zu halten ist. Für den Sattel verwenden wir das verschleißfeste Material, das ein Mittelding zwischen Komfort und Leistung ist, um seine Lebensdauer zu gewährleisten. Radfahrer fühlen sich auf kürzeren Fahrten auch auf längeren Fahrten großartig, der Sattel kann auch unsere Sitzknochen bequem halten.

P edale : Die G-force T42-Pedale werden mit einem Reflektor geliefert, um die Sichtbarkeit des Fahrers für andere zu verbessern, und sie sind sehr griffig. Sie werden sich beim Treten sehr stabil fühlen. Es besteht kein Zweifel, dass die meisten Fahrer diese Art von Pedal wegen ihres überlegenen Grips, ihrer Haltbarkeit und Sichtbarkeit mögen werden.

Reifen : Dieses G-Force T42 Elektrofahrrad verwendet 20 „× 4,0“ fette Reifen für ein stabileres und komfortableres Fahrerlebnis. Darüber hinaus handelt es sich um einen mehrschichtigen Reifen, der ihn vor Pannen schützen kann, und das Profilrillendesign bietet hervorragendes Handling und Grip mit Anti-Rutsch-Funktion. Einer der Tipps für den Reifendruck ist, dass der übliche Reifendruck zwischen 25 und 28 psi liegt. Was den 4,0-Zoll-Reifen betrifft, so ist das Risiko eines Reifenplatzers groß, wenn der Druck 30 überschreitet. Daher sollten sich Fahrer bei der Verwendung dieses Fahrrads mehr auf den Reifendruck konzentrieren.

5. HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was sind Ihre G-Force-Garantie- und Rückgaberichtlinien?

Alle G-force E-Bikes sind durch die 1-jährige allumfassende Servicegarantie unseres Lieferanten für den ursprünglichen Besitzer gegen alle Herstellungsfehler abgedeckt.

E-Bikes von G-force können innerhalb von 2 Wochen nach Auslieferung kostenlos retourniert werden. Um ein nicht defektes oder beschädigtes E-Bike zurückzugeben, wenden Sie sich bitte innerhalb von 2 Wochen an den Kundendienst.

Für welche Gruppen ist dieses Fahrrad geeignet?

Alle Erwachsenen können dieses Fahrrad fahren und die Nutzlast dieses Fahrrads beträgt 300 lbs.

Was ist in der Box, wenn wir sie erhalten haben?

Das Fahrrad ist zu 95% vormontiert

Elektrofahrrad

Netzteil

Installationswerkzeug

Kann ich dieses Fahrrad auf der Stadtstraße fahren?

Das G-force T42 ist ein Elektrofahrrad für Stadtpendler, mit dem Sie durch die Straßen der Stadt fahren können.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Bedenken Sie, dass immer mehr Menschen E-Bikes gegenüber Autos bevorzugen und sich immer mehr Hersteller auf den Markt für Elektrofahrräder konzentrieren. Mit der rasanten Entwicklung der Wirtschaft auf der ganzen Welt steigt das Umweltbewusstsein in unseren Köpfen von Tag zu Tag. Nicht nur das Umweltbewusstsein, sondern auch unser Umweltverhalten nimmt zu. Der Befürworter von kohlenstoffarmem Reisen, weniger Verwendung von Kunststoffprodukten und die Einschränkung von Fahrzeugen auf der Straße sind allesamt offensichtliche Maßnahmen zum Schutz unserer Umwelt. Gleichzeitig ergreift unser Unternehmen diese Chance und produziert mit Hilfe der Technologien die neue Art der Fortbewegung. Daraus entstand das G-force E-Bike, das uns im Alltag sehr geholfen hat. Wir haben verschiedene Arten von E-Bikes wie Mountain E-Bikes, Urban E-Bikes und Falt-E-Bikes.

Andererseits können die meisten Zubehörteile dieses E-Bikes an die Körpergröße von mehr Fahrern angepasst werden. Der Lenker, der Sitz und die Federung sind alle einstellbar. Wir glauben, dass dies eine gute Wahl für Sie ist, wenn Sie ein E-Bike für den Stadtverkehr oder nur ein faltbares E-Bike suchen. Lassen Sie sich diese lohnende Investition nicht entgehen, auch wenn sie einen Teil Ihres Kontostands mindert, aber langfristig hilft, Geld zu sparen. Im Gegensatz dazu wird es Ihnen helfen, viele andere Dinge wie Sportchancen, Gesundheit und Lebensqualität zu gewinnen. Klicken Sie hier, um mehr über unseren G-force T42 zu erfahren.

7. SPEZIFIKATIONEN

Elektrische Daten und Funktionen:

Batterie: 48 V 10,4 Ah Lithiumbatterie

Motor: 500 W bürstenloser Getriebenabenmotor

Anzeige: HD-LCD-Anzeige

Beleuchtung: ultraheller Scheinwerfer und integriertes Rücklicht

Reichweite: 35-50 Meilen

Gas: Daumengas

Ladegerät: Smart-Ladegerät nach US-Standard 2,0 A

Gewicht und Abmessungen:

Gesamtgewicht des Fahrrads: 58 Pfund

Empfohlene Fahrergröße: 5’3″ ~ 6’5″,

Nutzlastkapazität: 300 lbs

Höchstgeschwindigkeit: 28 Meilen pro Stunde bei reinem Elektroantrieb

Radgröße: 20 Zoll

Reifen: 20″ x 4,0″

Maximales Motordrehmoment: 80 Nm

Komponenten und Zubehör:

Bremsen: Doppelte hydraulische Scheibenbremse

Gabeln: Aluminiumlegierung

Rahmen: 6061 Aluminiumlegierung

Sattel: Verschleißfester Sattelsitz

Schalthebel: SHIMANO 7-Gang-Schaltsystem

Pedal: Alu-Pedal mit Reflektoren

Kette: KMC-Kette