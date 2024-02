FYTA setzt auf Wachstum durch Crowdinvesting

Das Berliner Start-up mit dem intelligenten Fitnesstracker für Pflanzen ist auf Wachstumskurs

Berlin, 25.01.2024 – Seit dem Launch des FYTA Beams im 3. Quartal 2022 hat FYTA bereits einen bedeutenden Fußabdruck im Markt hinterlassen. Mit einem einzigartigen Ansatz, der fortschrittliche Sensortechnologie mit KI-gestützter Analyse und benutzerfreundlichem Design kombiniert, erleichtert FYTA die Pflanzenpflege. Dabei überwachen mehrere Sensoren die Umweltbedingungen der Pflanze, während die schön gestaltete App artenspezifische Analysen zu den akuten Bedürfnissen ihrer Pflanze mitteilt und konkrete Pflegehinweise übermittelt. Über 15.000 Sensoren wurden im Laufe des letzten Jahres bereits verkauft und helfen Anwendern dabei, ihre Pflanzen gesund zu halten.

Für 2024 hat FYTA große Pläne. Eine Reihe neuer Hardwareerweiterungen sollen in den kommenden Monaten das System modular und outdoorfähig machen. Im Mittelpunkt der neuen Produkte und App-Features stehen dabei produktive Pflanzen. Und hier setzt FYTA auf ein spannendes neues Marktsegment: Cannabis Homegrowing.

Mit der erwarteten Einführung des Cannabisgesetzes wird der Freizeitkonsum legalisiert – vorausgesetzt, die Pflanzen werden selbst oder über gemeinnützige Anbauvereinigungen selbst gezüchtet. Bis zu drei Pflanzen kann jeder Homegrower zuhause anbauen. „Cannabis ist eine komplizierte, pflegeintensive Pflanze. Eine erfolgreiche Zucht erfordert viel Wissen. Die meisten Cannabiskonsumenten besitzen so gut wie keine Erfahrungen mit der Cannabiszucht“, sagt Claudia Nassif, Gründerin von FYTA. „Wir möchten die neue Generation von Homegrowern dabei unterstützen, ihre ersten Erfahrungen zu sammeln, ohne dabei gleich ein halbes Vermögen für Grow-Tech auszugeben.“

Zu einer Cannabis-Marke möchte sich das junge Unternehmen aber nicht entwickeln. „Wir glauben daran, dass Homegrowing in einigen Jahren zu einem Mainstream-Thema im Garten wird. In den USA bauen 83% aller Homegrower auch andere Pflanzen an. Aber wir sind nach wie vor für alle Pflanzen da“, führt Claudia Nassif weiter aus.

Mit Crowdinvesting soll nun der weitere Wachstumskurs finanziert werden: Insgesamt sollen durch die Kampagne 700.000 Euro Kapital akquiriert werden, um die Entwicklung neuer Produkte und neuer App-Features zu ermöglichen und mehr Bekanntheit zu schaffen. Für die Umsetzung der neuen Wachstumsstrategie braucht es Kapital: FYTA hat bereits 2022 eine erfolgreiche Pre-Seed-Finanzierung von etablierten Businessangels und dem Pre-Seed-Fonds Heartfelt erhalten.

FYTA führt aktuell ein Crowdinvesting über eine der renommiertesten Crowdinvesting-Plattformen, FunderNation, durch. Ab Donnerstag, 1. Februar 2024, 12 Uhr, haben alle Interessenten die Chance, in FYTA zu investieren und vom Wachstum des Unternehmens zu profitieren. Fast die Hälfte des Fundingziels konnte FYTA bereits vor Start der Crowdinvesting-Kampagne einsammeln.

Alle Informationen zur Crowdinvesting-Kampagne können bereits jetzt auf der Fundingseite eingesehen werden: www.fyta.de/invest

FYTA ist ein IoT-Commerce-Start-up, das 2018 in Berlin gegründet wurde. Die Leidenschaft für Zimmerpflanzen und die geteilte Ratlosigkeit, warum die Pflanzen ständig eingehen, haben bei Claudia Nassif und Alexander Schmitt den Wunsch gestärkt, nach besseren Lösungen für die Pflanzenpflege zu suchen. Mit dem FYTA-BEAM hat das Start-up einen Pflanzensensor entwickelt, der Bodenfeuchtigkeit, Nährstoffgehalt, Licht und Temperatur misst und mithilfe künstlicher Intelligenz artenspezifische Pflegehinweise für mehr als 2.400 verschiedene Pflanzen gibt. Die FYTA-App dient als kompakte Informationsquelle, zur Krankheitsidentifikation und als Plattform für die Pflanzen-Community.

Firmenkontakt

FYTA

Claudia Nassif

Viktoria-Luise-Platz 7

10777 Berlin

017672560275



http://fyta.de

