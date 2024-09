Funk und Beckmann Dachdecker relauncht Webseite!

Frischer Wind mit coupling media

Herford, 12.09.2024 – Wir bei coupling media freuen uns, den erfolgreichen Relaunch der Website für Funk und Beckmann Dachdecker aus Löhne bekannt geben zu dürfen. Mit einem frischen Design, verbesserter Benutzerfreundlichkeit und keywordoptimierten Texten haben wir eine Webseite geschaffen, die den modernen Anforderungen gerecht wird und die Kompetenz unseres Kunden widerspiegelt.

Stefanie Jany, Geschäftsführerin von coupling media, kommentiert:

„Unser Ziel bei diesem Projekt war es, eine Website zu entwickeln, die nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch technische Exzellenz und sofortige Zugänglichkeit bietet. Dank des neuen responsiven Designs funktioniert die Website nun auf allen Endgeräten – vom Smartphone über Tablets bis hin zu Desktop-Computern – und stellt sicher, dass Informationen jederzeit klar und übersichtlich präsentiert werden.“

Modern. Benutzerfreundlich.

Responsive Design: Die Benutzererfahrung wurde auf ein neues Level gehoben. Keine umständlichen Zoomfunktionen mehr auf dem Handy, keine verzerrten Bilder auf dem Tablet. Die neue Seite passt sich automatisch und nahtlos jeder Bildschirmgröße an.

SEO-Optimierte Texte: Eine gute Online-Präsenz allein reicht nicht aus. Unsere Experten haben die Inhalte speziell für Suchmaschinen optimiert, sodass Funk und Beckmann nun besser gefunden werden. Wir haben sorgfältig relevante Keywords integriert, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und gezielten Traffic zu generieren.

Bessere Ladezeiten: Dadurch werden die Ladezeiten der Webseiten verkürzt, was nicht nur die Benutzerfreundlichkeit verbessert, sondern auch die Abbruchrate verringert. Schnell ladende Seiten werden von Nutzern bevorzugt und führen zu einer besseren Conversion-Rate.

Suchmaschinenfreundlichkeit: Google und andere Suchmaschinen bevorzugen responsiv designte Webseiten in ihren Rankings. Da alle Inhalte unter einer URL zusammengefasst sind und keine separate mobile Version notwendig ist, verbessert sich die Sichtbarkeit in den Suchmaschinenergebnissen. Dies trägt entscheidend zur Suchmaschinenoptimierung (SEO) bei und erhöht die Auffindbarkeit der Webseite.

Mit dem Einsatz des responsiven Designs haben wir bei coupling media gewährleistet, dass die neue Website von Funk und Beckmann nicht nur modern und ansprechend ist, sondern auch technisch auf dem neuesten Stand. Dies sorgt für eine hervorragende Nutzererfahrung und stärkt die Position von Funk und Beckmann als Dachdeckerbetrieb in Löhne und Umgebung. Besuchen Sie die neue Webseite und erleben Sie selbst die vielen Vorteile: https://dachdecker-loehne.de/

2003 gegründet, ist die coupling media GmbH als Full Service Online Marketing Agentur auf sämtliche Disziplinen spezialisiert, die online relevant sind: Das Kerngeschäft der regional etablierten Media-Agentur umfasst nicht nur Marketingkompetenzen in den Bereichen Google Ads, Suchmaschinenoptimierung, Social Media- und Affiliate Marketing, sondern auch den technischen Bereich der Programmierung und Wartung User-freundlicher Business Websites und Online-Shops.

