Fütterungscontrolling im Milchkuhbetrieb: Das einzigartige AVA-Fortbildungskonzept für Tierärzte und Landwirte

Die traditionelle Rolle des Tierarztes in der Nutztiermedizin, den Landwirt (Tierwirt) nur in Fragen der Tiergesundheit zu beraten, bzw. als „Feuerwehrtierarzt“ zu agieren, ist endgültig vorbei und Geschichte. Im übertragenden Sinn gilt der Satz: „Wird die Kuh optimal ernährt, sind die Tiere gesund“. Natürlich hat eine Vielzahl anderer Faktoren auch Einfluss auf die Tiergesundheit. Es zeigt sich aber deutlich, dass der Schwerpunkt „Fütterungscontrolling“ mit und durch den Tierarzt aus dem Beratungskonzept nicht mehr wegzudenken ist. Für moderne Tierarztpraxen ist diese „moderne Bestandsbetreuung“ heute selbstverständlich.

Außergewöhnlich und hervorzuheben sind die praxisnahen Fortbildungen zu Themen der tierärztlichen Bestandsbetreuung der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA), einer Fortbildungsgesellschaft für Tierärzte und Landwirte im Münsterland. Hier wird ganz bewusst der direkte Kontakt, neben Tierärzten, mit Landwirten, Herdenmanagern und Fütterungsberatern gesucht, um gemeinsam, miteinander auf Augenhöhe, die Themen: Tiergesundheit, Tierleistung, Tierwohl, Tierschutz, Tierfütterung…. zum Wohle der Tiere (Tiergesundheit, Tierwohl und Tierschutz), der Ökonomie des Betriebes und natürlich auch zum Wohle der Verbraucher (Verbraucherschutz – sichere Lebensmittel) zu diskutieren und gemeinsam Wege zu erarbeiten, um unsere landwirtschaftlichen Milchviehbetriebe in jeder Hinsicht optimal zu beraten. „Tierärzte und Landwirte gehören zusammen an einen Tisch, denn nur auf diese Art und Weise können auftretende Managementprobleme mit tiergesundheitlichen Folgen für die Milchkühe bereits im Vorfeld verhindert bez. reduziert werden“, so Gründer und Leiter der Agrar- und Veterinär-Akademie (AVA), Ernst-Günther Hellwig, selbst Fachtierarzt und Agrarwissenschaftler. Diese „gemeinsame Herangehensweise“ zur Verbesserung und Optimierung der Einflussfaktoren auf eine Milchkuherde verfolgt der Akademieleiter seit Jahren sehr erfolgreich. Das Interesse an AVA-Fortbildungsseminaren dieser Art zeigen die Anmeldungen, denn die angebotenen Kurse sind in der Regel ausgebucht.

Die Gespräche der unterschiedlichen Berufsgruppen, der fachliche Austausch und die Diskussionen mit den betreuenden Hoftierärzten und Landwirten sind eine große Säule moderner Beratungskonzepte für die Praxis. Das zweitägige intensive AVA-Seminar ist weder langweilig noch zu theoretisch aufgebaut. Kursleiter, Dr. Wolfram Richardt, Leiter des Untersuchungswesens der LKS Lichtenwalde, und ein eng mit der Praxis verbundener und profunder Kenner der Tierernährung, moderiert dieses „ungewöhnliche“ gemeinsame Seminar für Tierärzte, Herdenmanager und Fütterungsberater mit dem Ziel, zukünftig noch effektiver und erfolgreicher moderne Milchviehbetriebe mittels Fütterungscontrolling betreuen und beraten zu können.

Nicht nur dieses AVA-Controlling-Seminar Ende März bietet eine sehr gute Gelegenheit, sich fortzubilden. Im Besonderen die 23. AVA-Haupttagung vom 18. bis 21. Mai 2023 in Bad Salzschlirf (Nähe Fulda) bietet Gelegenheit, sich intensiv mit Themen der Rinder- und Schweinegesundheit auseinanderzusetzen und neue Erkenntnisse und Erfahrungen zu diskutieren.

Persönlich treffen – persönlich diskutieren – Face to Face fachlich austauschen im Tagungshotel AQUALUX, welches nicht nur zum Tagen, sondern ist auch ein ausgewiesenes Wellness- und Spahotel ist. Für mitangereiste Partner*innen der Tagungsbesucher bietet das Hotel eine Vielzahl von „Erholungsmöglichkeiten“, die selbstverständlich gerne parallel zu den Fortbildungsbeiträgen genutzt werden können. Die AVA-Haupttagung ist weit mehr als nur eine reine Fortbildungsveranstaltung. Weitere Infos auf der AVA-Homepage unter www.ava1.de , bzw. per Mail post@ava1.de , oder telefonisch unter +49-2551-7878.

Die AVA ist eine Fortbildungsgesellschaft mit dem Ziel der Aus- und Weiterbildung und der Verteilung von Informationen für den landwirtschaftlichen und tiermedizinischen Bereich. Gleichzeitig ist die AVA ein Forum für Landwirte und Tierärzte, die die Herausforderungen der Produktion gesunder Nahrungsmittel in den nächsten Jahrzehnten in den Blick nimmt.

Seit über 20 Jahren ist das Ziel der Agrar- und Veterinär-Akademie, die Probleme der modernen, nachhaltigen Landwirtschaft und Tierhaltung zu erörtern. Wir wollen gemeinsam Wege finden, um tiergerecht, praxisbezogen und verbraucherorientiert zu arbeiten. AVA-Fortbildungen helfen Arzneimittel einsparen! Ernst-Günther Hellwig, Gründer und Leiter der AVA, Steinfurt, Burgsteinfurt

