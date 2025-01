Für Mensch und Umwelt: AfB social & green IT und KSC TUT GUT. rufen zu IT-Hardware-Sammlung auf

KSC-Fans, Unternehmen und Behörden können Smartphones, Tablets und Notebooks vom 27.01. bis 14.02. beziehungsweise bis Ende der Saison 2024/2025 für einen guten Zweck spenden.

Ettlingen, im Januar 2025 – In vielen Haushalten liegen ausrangierte Smartphones, Tablets und sonstige IT-Geräte. Andere Nutzer oder Organisationen können diese noch sinnvoll einsetzen. Zudem stecken darin wertvolle Rohstoffe. KSC TUT GUT. und das gemeinnützige Ettlinger IT-Unternehmen AfB social & green IT haben sich deshalb zusammengeschlossen, um gemeinsam mit KSC-Fans, Unternehmen und Behörden eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. Alle, die ihre gebrauchten IT-Geräte spenden, unterstützen damit direkt die Projekte von KSC TUT GUT.. Diese schaffen neue Bildungschancen für Kinder und Jugendliche, fördern Vielfalt und machen sich stark für Umweltschutz.

Im Zeitraum vom 27. Januar bis zum 14. Februar 2025 können die Fans ihre Spende abgeben. Dabei stehen mehrere Sammelstellen zur Auswahl: der Fanshop am Rondellplatz, die FanWelt am BBBank Wildpark oder direkt bei den AfB-Shops in Ettlingen und Wiesental. Ein besonderes Highlight der Aktion ist das KSC-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig am 9. Februar 2025 (Anstoß: 13.30 Uhr). An diesem Tag wird der KSC TUT GUT.-Unterstützer AfB mehrere Sammelstationen vor den Eingangskontrollen im Stadion einrichten, sodass die Fans ihre Geräte bequem vor Ort abgeben können.

Unternehmen und Behörden, die ihre ausgediente IT-Hardware AfB überlassen wollen, sind ebenfalls zum Mitmachen eingeladen – sie haben bis Ende der Saison 2024/2025 die Möglichkeit dazu. Solche Bestände holt AfB selbst mittels eigenem Fuhrpark ab und bringt sie in die Zentrale nach Ettlingen.

Der Erfolg der Aktion hängt dabei von Anzahl und Zustand der gespendeten Geräte ab – je größer die Menge und je hochwertiger die Qualität, desto größer die Spendensumme. „Als langjähriger Anhänger des KSC und CEO von AfB social & green IT freut es mich besonders, dass wir diese Sammelaktion gemeinsam mit den Fans starten. Jedes gespendete Smartphone, jedes Tablet, jedes Notebook ist ein weiterer Schritt der Förderung von Nachhaltigkeit und Inklusion bei uns in der Region“, sagt Daniel Büchle, Geschäftsführer von AfB.

Als Spezialist für IT-Refurbishing kümmert sich AfB um die gespendete Hardware. Die Geräte werden professionell gelöscht und wiederaufbereitet, nach demselben hohen Standard, wie er für die mehr als 1.700 Unternehmen und Behörden angewendet wird, die AfB jedes Jahr über eine halbe Million IT- und Mobilgeräte anvertrauen. Geräte, die nicht mehr vermarktet werden können, gelangen ins fachgerechte Recycling, wo wertvolle Metalle wie Eisen, Gold, Silber und Kupfer zurückgewonnen werden. Dieses sogenannte Urban Mining schont natürliche Ressourcen, reduziert den Bedarf an Rohstoffabbau und fördert die Kreislaufwirtschaft. Zusätzlich können einige Bauteile der IT- und Mobilgeräte als Ersatzteile weiterverwendet werden.

Die Botschaft hinter der Hardware-Sammelaktion ist unmissverständlich: Nur gemeinsam können wir etwas für Mensch und Umwelt bewegen.

Weitere Informationen zur IT-Hardware-Sammlung sind unter folgendem Link hinterlegt: https://www.afb-group.de/ksc-tut-gut-x-afb

Über AfB social & green IT

AfB gGmbH ist Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen. Durch zertifiziertes IT-Remarketing trägt AfB dazu bei, Umweltressourcen einzusparen. An 21 Standorten in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz und der Slowakei beschäftigt AfB rund 700 Mitarbeitende, davon 47% mit Behinderung.

Das Geschäftsmodell des IT-Refurbishers basiert auf langfristigen Partnerschaften mit mehr als 1.700 Unternehmen, Banken, Versicherungen und öffentlichen Einrichtungen. AfB übernimmt seit 2004 deren nicht mehr benötigte IT- und Mobilgeräte, löscht unwiderruflich die enthaltenen Daten, rüstet die Geräte auf, installiert neue Software und verkauft sie mit mindestens zwölf Monaten Garantie hauptsächlich an Privatpersonen, gemeinnützige Organisationen und Schulen.

Für dieses Green-IT-Konzept wurde AfB unter anderem mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2024, 2021 und 2012) und dem German SDG-Award (2022) ausgezeichnet. AfB ist geprüft und zertifiziert vom TÜV Süd (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001), als Entsorgungsfachbetrieb und als Microsoft Authorized Refurbisher.