Für Entspannung und Gesundheit in die Vita Classica Therme nach Bad Krozingen

In der Rheinebene, im idyllischen Markgräflerland zwischen Schwarzwald und Vogesen, eingerahmt von Weinbergen, liegt die 20.000-Einwohner-Stadt Bad Krozingen. Nicht zuletzt dank des umfangreichen Wellness-Angebots der Thermalwelt Vita Classica ist der Kurort ein beliebtes Ausflugsziel. Seit den umfassenden Bauarbeiten im vergangenen Jahr verfügt die Therme über ein noch vielfältigeres Angebot in Sachen Wellness, Reha, Kur und Medizin.

Bad Krozingen, März 2023. Der moderne Badepalast Vita Classica vereint drei Außen- und sechs Innenbecken, ein dreistöckiges Saunaparadies, zahlreiche Ruhe-Oasen und ein Wohlfühlhaus, in dem Gäste zwischen verschiedensten Behandlungen wie Massagen, Ayurveda oder Facials wählen können. Und das ist nicht alles: Seit der Fertigstellung des Anbaus Ende vorigen Jahres stehen Besuchern drei neue Premium-Spa-Bereiche, eine Kaminlounge, ein

Pflanzenruheraum, das neue Innenbecken Dünenhalle, ein neuer Gastronomie-Bereich, ein Yoga-Studio und eine über 200 Quadratmeter große Kur- und Hausarztpraxis zur Verfügung. „Besonders stolz sind wir außerdem auf unser neues, energieeffizientes Schwimmer-Außenbecken“, sagt Rolf Rubsamen, Geschäftsführer der Kur und Bäder GmbH. „Es wird ausschließlich über Thermalwasser und Sonnenenergie geheizt.“ Palmen, Liegen und Sonnenschirme, die das mehr als 130 Quadratmeter große Becken einrahmen, sorgen für eine

entspannte Atmosphäre.

Zur Entgiftung des Körpers

Die neuen Premium-Spa-Angebote bündeln zahlreiche Behandlungsmethoden zum Wohlfühlen und Entspannen. Im Floating-Spa erwartet Besucher nach einem Bad im warmen Becken eine Abhyanga-Massage mit Tridosha-Öl zur Entgiftung des Körpers oder eine hawaiianische Lomi-Lomi-Massage. Im Anschluss gibt es ein erfrischendes Getränk und den Rest des Tages freien Eintritt in das Thermal- und Saunaparadies. Eine Wellnessbehandlung für zwei genießen Gäste im neuen BaliSpa. Nach einem Mangosaft gibt es eine einstündige Ganzkörpermassage, ein LulurPulver-Peeling und ein Blütenbad mit Kokosduft in der Vis-à-vis-Wanne. Im Sylt-Spa finden bis zu sechs Personen Platz, der Wellness-Raum mit großem Whirlpool, privater Sauna, Liegeflächen und einer Lounge-Ecke eignet sich ideal für eine

entspannte Auszeit unter Freunden. Dazu erhält jeder ein Körperpeeling zur Selbstanwendung, eine Rücken- oder Gesichtsmassage, eine Körperpackung und eine Gesichtsmaske.

Pauschalangebote mit vielen Extras

Für Besucher, die mehrere Tage bleiben möchten, bietet die Kur und Bäder GmbH zahlreiche Pauschalangebote mit Übernachtung an. Bei einem mehrtägigen Aufenthalt in einem der fußläufigen Hotels gibt es als Extra beispielsweise täglich freien Eintritt in die Thermalwelt, freie Fahrt mit Bus und Bahn in der gesamten Schwarzwaldregion und, je nach Pauschale, E-Bikes zum Verleih, ein Candle-Light-Dinner für zwei oder die Teilnahme an einer Wein- und Genuss-Wanderung. Wer den Fokus auf seine Gesundheit legen möchte, bucht sich eine der verschiedenen Übernachtungspauschalen mit Krankengymnastik, Massage, Gerätetraining und kurärztlicher Begleitung.

Am Rande des Schwarzwaldes, im idyllischen Markgräflerland, zwischen Weinbergen, Wiesen und Tälern, liegt der Kurort Bad Krozingen. Dort entspringt zwischen 38 und 40 Grad warmes Thermalwasser mit einer der höchsten Kohlensäurekonzentrationen in ganz Europa. Die Thermenlandschaft Vita Classica bietet Besuchern Wellness, Sport und Therapie unter einem Dach. Ergänzt wird das Angebot durch zahlreiche Restaurants und Straußwirtschaften, eine 40 Hektar große Parkanlage mit Kräuter- und Staudengarten sowie Pauschalofferten in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Partnern.

