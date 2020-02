Führungswechsel bei Profil Marketing

Stefan Winter ist neuer Mitinhaber und Geschäftsführer der Kommunikationsagentur mit Sitz in Braunschweig und München

Braunschweig / München, 04.02.2020 – Pünktlich zum 30-jährigen Firmenjubiläum stellt sich die Kommunikationsagentur Profil Marketing OHG in der Geschäftsleitung neu auf: Seit dem 01.01.2020 ist Stefan Winter neuer Mitgesellschafter und Geschäftsführer. Er leitet die Agentur gemeinsam mit Firmengründer Ulrich Lissner. Stefan Winter übernimmt dabei unter anderem die Verantwortung für die kaufmännische Leitung von der aus der Geschäftsleitung ausscheidenden Katia Grosjean. Ulrich Lissner betreut weiterhin vorrangig den Bereich Business Development. Beide Geschäftsführer sind zudem für die strategische Kundenberatung und jeweiligen Team-Leitungen in den Bereichen Medien-Kommunikation und Social Media tätig.

Seit 1989 ist Profil Marketing für nationale und internationale Kunden als Kommunikationsagentur tätig und betreut sowohl Kampagnen als auch kontinuierliche Kommunikationsaktivitäten. Dabei werden alle Aspekte aus PR, Messaging, Content-Marketing, Social Media, Influencer-Kommunikation sowie Paid- und Sponsoring-Optionen abgedeckt. Profil Marketing ist international bestens vernetzt und kann als Leadagentur auf Partner in West- und Osteuropa sowie in Nordamerika zurückgreifen. Der Schwerpunkt der Agentur, der traditionell auf dem IT- und Hightech-Bereich liegt, hat sich in den vergangenen Jahren zusätzlich auf Marken aus Wohn-, Lifestyle- und Smart-Home-Bereichen erweitert.

Kontinuität und Weiterentwicklung

Der neue Geschäftsführer Stefan Winter, Jahrgang 1972, Diplom-Betriebswirt (FH) mit Schwerpunkt Marketing und PR, ist bereits seit über 20 Jahren für Profil Marketing als leitender Angestellter sowie als freier Mitarbeiter tätig. Mit der Übernahme aller Gesellschafteranteile von Mitgründerin Katia Grosjean führt er ab dem 1. Januar 2020 gemeinsam mit Gesellschafter Ulrich Lissner alle Unternehmensaktivitäten fort.

Stefan Winter hebt besonders die Kontinuität und gute Zusammenarbeit mit dem elfköpfigen Team an den beiden Standorten Braunschweig und München hervor: „Im Sinne einer erfolgreichen Medienkommunikation für unsere Kunden arbeiten wir seit vielen Jahren konstruktiv und effektiv zusammen. Für die Zukunft freue ich mich darauf, gemeinsam mit allen Mitarbeitern die Perspektiven der Agentur sowie die vielschichtigen Kommunikationsaktiväten für unsere Kunden noch direkter gestalten und weiterentwickeln zu können.“

„Nach 30 Jahren erfolgreicher Agentur-Geschichte einen reibungslosen Übergang in der Geschäftsführung zu schaffen, ist ein echter Glücksfall. Umso mehr freue ich mich, mit Stefan Winter einen Partner gefunden zu haben, der seit vielen Jahren eng mit der Agentur verbunden ist und zugleich frische Impulse setzt. Ich freue mich auf die zukünftige gemeinsame Arbeit und die Weiterentwicklung der Agentur“, sagt Ulrich Lissner.

Die ausgeschiedene Gesellschafterin Katia Grosjean zieht sehr positiv Bilanz: „Ich möchte mich beim Team und meinem langjährigen Geschäftspartner Ulrich Lissner für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Ich freue mich nicht nur, dass wir mit Stefan Winter einen qualifizierten Nachfolger gefunden haben, sondern auch auf meine zukünftigen Aufgaben als externe Beraterin für einige Social Media Accounts.“

Bereit für die Zukunft

In den letzten 30 Jahren hat sich Profil Marketing kontinuierlich weiterentwickelt und ist dadurch wettbewerbsfähig geblieben. Die positive Entwicklung der Agentur ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass stets neue Trends und Kommunikationswege in die PR-Aktivitäten integriert worden sind. So hat sich das Unternehmen von einem national agierenden klassischen PR-Unternehmen zu einer international agierenden Kommunikationsagentur entwickelt. Beide Geschäftsführer sehen die Agentur mit dem Führungswechsel gut für die Zukunft aufgestellt: „Kommunikation braucht immer wieder frische Impulse. Mit unserer Expertise und unserem praxisnahen Mix aus Kontinuität und Kreativität bieten wir die gesamte Bandbreite von klassischer PR, Content Marketing und Social Media und werden auch zukünftig unsere langjährigen Kunden begeistern und Neukunden gewinnen“, so Stefan Winter.

Über Profil Marketing OHG:

Profil Marketing ist eine Kommunikationsagentur, die Kampagnen und kontinuierliche Kommunikationsaktiväten für Unternehmen und Marken plant und durchführt. Dabei werden alle Aspekte aus PR, Messaging, Content-Marketing, Social Media, Influencer-Kommunikation sowie aller Paid- und Sponsoring-Optionen berücksichtigt, angeboten und entsprechend dem Bedarf miteinander kombiniert. Die Agentur ist spezialisiert auf Hightech, IT, Telekommunikation, Hausautomation und Automotive. In den vergangenen Jahren wurde der Kundenstamm in Richtung Bauen und Wohnen sowie Gesundheit ausgeweitet. Profil Marketing hat ihren Hauptsitz in Braunschweig und eine Repräsentanz in München. Mit einem Kernteam aus elf Beratern und einem Netzwerk aus freien Mitarbeitern ist Profil Marketing eine feste Größe in den Top 100 der deutschen PR-Agenturen, im Bereich Hightech-PR sogar unter den Top 30. Seit 1989 ist die in Deutschland und Europa tätige Agentur Mitglied der DPRG und darüber hinaus in verschiedene internationale Agenturnetzwerke integriert.

Weitere Informationen unter www.profil-marketing.com

