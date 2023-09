Führungswechsel bei in-tech: Kurs auf dynamische Weiterentwicklung

Christian Wagner übernimmt entscheidende Rolle im Beirat – Erfahrenes Führungsteam ergänzt die Geschäftsführung

Garching (18.09.2023) – Das Technologieunternehmen in-tech stellt sich für das kontinuierliche Wachstum und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens auf und gibt personelle Änderungen in der Geschäftsleitung bekannt.

Christian Wagner, einer der Gründer, Shareholder und bisherigen Geschäftsführer, hat zum 1. September neben seinen Aufgaben als Gesellschafter eine Schlüsselposition im Unternehmensbeirat übernommen, um sich künftig voll auf die Unternehmensstrategie zu fokussieren. In der neuen Position wird Christian Wagner eng mit der Geschäftsleitung zusammenarbeiten und seine Erfahrung weiter in den Konzern einbringen.

„Der Beirat bietet eine hervorragende Plattform, um meine Arbeit mit vollem Fokus auf die strategische Ausrichtung fortzuführen und mich voll auf die Weiterentwicklung von in-tech zu konzentrieren. Gemeinsam mit unserem eingespielten, starken Führungsteam sind wir optimal aufgestellt für unsere künftigen Wachstumspläne“, betont Christian Wagner.

Eingespieltes Führungsteam in der Geschäftsleitung

Als Geschäftsführer der in-tech GmbH agieren in den aktuellen Rollen neben Tobias Wagner ab 01. September 2023 zusätzlich Christian Vogel, Daniel Schweizer und Martin Klink:

Martin Klink zeigt sich als CFO verantwortlich und führt den gesamten Finanz-Bereich des Konzerns.

Christian Vogel agiert als COO und leitet den operativen Betrieb und damit alle Kundenaktivitäten.

Daniel Schweizer verantwortet als weiterer COO alle internen Unternehmensfunktionen und Geschäftsprozesse.

„Diese Erweiterung garantiert Kontinuität und schafft Raum und Potenzial für weiteres Wachstum“, erklärt Tobias Wagner. „Mit einem bereits bestens eingespielten und kompetenten Team sind wir hervorragend für die Zukunft und die damit einhergehenden Aufgaben aufgestellt.“

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Bitte kontaktieren Sie unser Pressebüro:

Martin Farjah, m.farjah@profil-marketing.com, Tel.: +49 531 387 33 22

###

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: in-tech_PM_CEO_Wechsel_final



Start Download Bildmaterial: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/cdsWiaHPemMxsD6



——————————————————————-

Über in-tech

in-tech gestaltet die Digitalisierung in Automobilindustrie, Schienenverkehr und Industrie. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Bereiche Automotive, eMobility, Transport Systems und Smart Industry. Die Entwickler und Ingenieure von in-tech arbeiten zum Beispiel an Themen wie autonomes Fahren, Elektromobilität, digitale Schiene oder smarte Industrieproduktion. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. in-tech beschäftigt derzeit rund 2000 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, USA, China, UK, Tschechien, Mexiko, Spanien und Rumänien. Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

Pressekontakt in-tech

Christine Oertel

presse@in-tech.com

089 – 321 98 15-0

in-tech GmbH

Parkring 2

85748 Garching b. München

www.in-tech.com