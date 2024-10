Führungswechsel bei Eleasa

Kay Ackermann übernimmt als Managing Director beim Fahrrad-Leasing Anbieter aus Hannover

Hannover, 01. November 2024 – Kay Ackermann übernimmt ab sofort die neu geschaffene Position des Managing Directors bei Eleasa, einem der führenden Anbieter für betriebliches Fahrrad-Leasing in Deutschland.

Ackermann bringt langjährige Erfahrung aus den Bereichen Vertrieb, HR und Marketing mit. In seiner neuen Rolle wird er sich auf den weiteren Ausbau von Eleasas Marktpräsenz und die Stärkung der Position im Fahrrad-Leasing-Segment konzentrieren. „Eleasa bietet bereits heute ein herausragendes Produkt, das sich durch seine Komplettlösungen und integrierte Absicherung besonders auszeichnet. Mein Ziel ist es, Eleasa weiter bekannt zu machen und unsere Position im Dienstrad-Leasing auszubauen“, so Ackermann.

Wachstumspotenzial in einem dynamischen Markt

Kay Ackermann blickt auf über 10 Jahre Erfahrung in der HR-Branche zurück, in der er sich durch seine Expertise im Aufbau und der Skalierung von Unternehmen einen Namen gemacht hat. Als Gründer der Personalmanagement-Software HRlab sowie in leitenden Positionen bei CoachHub und der jacando AG hat er vor allem die Optimierung von Geschäftsprozessen und die Implementierung digitaler Lösungen vorangetrieben. „Die Verbindung meiner langjährigen Erfahrung im HR-Bereich und Business Development mit meiner Leidenschaft für Fahrräder passt perfekt zu den Zielen von Eleasa und der Dynamik des Fahrrad-Leasing-Markts“, so Ackermann.

Neben seiner beruflichen Expertise hat Ackermann eine enge persönliche Beziehung zum Fahrrad. Bereits in den 2000er Jahren gründete er einen Fahrradladen in Berlin und ist bis heute ein begeisterter Biker. „Das Dienstrad ist mehr als nur ein Produkt – es fördert nachhaltige Mobilität und bietet sowohl Arbeitnehmern als auch Unternehmen handfeste Vorteile. Eleasa vereint diese Werte und ich freue mich darauf, das Team und unsere Partner auf diesem Weg zu begleiten“, so Ackermann weiter.

Nikolaus Kochen lobt die Erfahrung und Vision von Ackermann

Nikolaus Kochen, der bisher für die Marke Eleasa bei der Muttergesellschaft MODULAT LEASING verantwortlich war, zeigt sich überzeugt von seinem Nachfolger: „Kay Ackermann wird das Team Eleasa mit seiner umfangreichen Erfahrung und seiner Leidenschaft für umweltfreundliche Mobilität weiter voranbringen.“

Eleasa gehört zu den führenden Anbietern von Mobilitäts- und Fahrrad-Leasing in Deutschland. Mit einer Komplettlösung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ermöglicht das Unternehmen einen einfachen Zugang zu hochwertigen Fahrrädern, E-Scootern und E-Rollern und zeichnet sich durch innovative und kundenfreundliche Leasinglösungen aus, die durch integrierte Services ergänzt werden. Somit setzt sich Eleasa aktiv für die Förderung nachhaltiger Mobilitätskonzepte ein.

