Frohe Weihnachten mit Feuerwear: Nachhaltige Last-Minute Geschenkideen für ein umweltbewusstes Fest

Für alle, die ihre nachhaltigen Weihnachtsgeschenke am liebsten klassisch vor Ort aussuchen, lohnt sich ein Besuch beim Feuerwear-Händler des Vertrauens. Hier kön- nen Unikate nicht nur direkt begutachtet, sondern auch noch bis kurz vor Heiligabend gekauft werden – ideal für spontane Geschenkideen in letzter Minute. Über die Händ- lersuche lässt sich der nächstgelegene Partner unkompliziert finden, um hochwertige, nachhaltige Produkte rechtzeitig unter den Baum zu bringen. Hier kann der nächste Händler in der Umgebung gesucht werden.

In Jahr 2005 gegründet, führen die Brüder Robert und Martin Klüsener zusammen die Feuer- wear GmbH & Co. KG. Das Label gestaltet und produziert hochwertige Taschen, Rucksäcke und ausgefallene Accessoires aus gebrauchten Feuerwehrschläuchen, die sonst als Abfall die Umwelt belasten würden. Dank unterschiedlicher Aufdrucke und Einsatzspuren ist jedes der handgefertigten Produkte ein Unikat. Das Thema Nachhaltigkeit ist von Beginn an zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie: So werden die CO2-Emissionen, die beim Versand und Transport der Ware entstehen, über „atmosfair“ ausgeglichen. Zudem bezieht Feuerwear Ökostrom von Greenpeace Energy – konsequent ohne Kohle und Atomkraftwerk – und sorgt für eine schonende Reinigung der Schläuche. Eine Ökobilanz in Zusammenarbeit mit TÜV Rheinland liefert seit 2012 die Grundlage für weitere Optimierungen in Sachen Nachhaltigkeit. Feuerwear-Unikate sind in zahlreichen Einzelhandelsgeschäften erhältlich, auch über Deutsch- lands Grenzen hinaus. Eine tagesaktuelle Übersicht aller Händler ist hier zu finden: www.feuerwear.de/im-laden-kaufen.