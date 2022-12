Friseursalon in Bonn implementiert digitalen Chatbot.

Verbesserung der Dienstleistung durch digitale Helferlein.

Coiffeur Team Laurentius

Das Coiffeur Team Laurentius ist der Friseur in Bonn, den Sie unbedingt besuchen sollten, wenn Sie nach einem professionellen Friseur-Team und modernster Friseur-Technik suchen. Das Team setzt sich aus erfahrenen Friseuren zusammen, die ihren Kunden die bestmögliche Pflege und Beratung bieten.

Doch das Friseurteam von Laurentius geht noch einen Schritt weiter: Das Team rund um Marjam Laurentius möchte, dass ihre Kunden sich rundum wohl fühlen und eine möglichst angenehme Erfahrung machen. Deshalb haben sie nun einen Chatbot eingeführt, der das Team beim Einsammeln von Feedbacks und Rezensionen helfen soll, um Ihre Leistungen noch mehr an den Kundenwünschen zu orientieren. Das gute Gefühl nach dem Termin und die Kundenorientierung allgemein machen den Kern jeder Dienstleistung aus, was mithilfe von Kundenstimmen besser umgesetzt werden kann. Als Dankeschön für Ihre Mithilfe erhalten Sie noch vor Ort ein kleines Präsent.

Aber nicht nur der Chatbot zeigt, dass das Team von Laurentius stets daran arbeitet seine Kunden zufriedenzustellen. Auch das Ambiente des Friseursalons ist auf Entspannung und Wohlbefinden ausgelegt. Die professionellen Friseure nehmen sich Zeit und beraten Sie ausführlich, um Ihnen den perfekten Look zu verpassen. Sie bieten eine Vielzahl von Dienstleistungen an, die sie auch täglich umsetzen. So sind selbst große Herausforderungen für die Friseure im Team Laurentius Routine. Zum Beispiel werden im Salon mehr als 500 Haarcolorationen pro Monat, darunter auch Balayage, und über 900 Calligraphy Cut`s im Jahr erfolgreich durchgeführt. Auch für Haarverlängerungen und Haarverdichtungen sind sie die richtige Wahl, denn sie machen pro Jahr mehr als 200 davon.

Das Coiffeur Team Laurentius ist sehr beliebt bei seinen Kunden, wie die zahlreichen positiven Bewertungen auf diversen Portalen beweisen. Mit mittlerweile mehr als 1000 glücklichen und zufriedenen Friseur-Kunden monatlich ist es kein Wunder, dass das Coiffeur Team Laurentius zu den besten Friseursalons in Bonn gehört.

Wenn Sie also auf der Suche nach einem Friseur sind, der Ihnen nicht nur eine tolle Frisur, sondern auch ein angenehmes Ambiente und eine aufmerksame Betreuung bietet, dann sollten Sie unbedingt Coiffeur Team Laurentius aufsuchen. Schauen Sie auf https://laurentius.com vorbei, um mehr über das Angebot und die Möglichkeiten zu erfahren und um einen Termin zu vereinbaren. Sie werden begeistert sein!

„Liebe Grüße. Ich bin Marjam Laurentius, Friseurmeisterin, Mama von zwei wundervollen Kindern und Ehefrau von einem tollen Mann. 2013 wurde mein Traum real. Mein eigener Friseursalon. Und heute? Heute zählt mein liebes Team zu den bekanntesten Friseur-Teams in Bonn – einfach unglaublich! Auf meine Mannschaft bin ich richtig stolz! Wir dürfen mittlerweile mehr als 1.000 Kund:innen monatlich glücklich machen. Wir führen unglaubliche 500 Haarcolorationen, wie z.B. die Balayage, im Monat aus. Hinzu kommen jährlich über 900 Calligraphy Cut´s & über 200 Haarverlängerungen/Haarverdichtungen. Die vielen Positiven Bewertungen und die hohe Empfehlungsrate sind ein schönes Dankeschön und eine tolle Wertschätzung seitens unserer Kund:innen.“

Kontakt

Coiffeur Team Laurentius

Robert Kugler

Budapekster Str. 10-12

53111 Bonn

022898149078

buero@laurentius.com

http://www.laurentius.com