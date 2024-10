Freundschaften feiern und gemeinsame Erinnerungen schaffen im Zafiro Palace Andratx auf Mallorca

Puerto de Alcudia/München, 30. Oktober 2024 – Einmal im Jahr eine Auszeit gemeinsam mit den besten Freunden genießen und all das nachholen, was im hektischen Alltag so oft untergeht: Immer mehr Menschen möchten den stärker aufkommenden Reisetrend „Friends Travelling Together“ in ihre Jahresplanung aufnehmen und gemeinsame Quality-Time auf Reisen verbringen. Die beliebte „Black Friday Offer“ von Zafiro Hotels ist auch in diesem Jahr wieder ideal, um in die Urlaubsplanung für 2025 einzusteigen.

Die 5-Sterne-Wohlfühloase Zafiro Palace Andratx im Westen von Mallorca ist mit seiner Lage im pittoresken Ferienort Camp de Mar ein ebenso luxuriöser wie entspannter Rückzugsort für einen Urlaub mit der besten Freundin oder dem besten Freund – auch ganze Freundeskreise kommen hier auf ihre Kosten und können einen erholsamen Urlaub genießen. Im Hotel trifft Privatsphäre auf Exklusivität, die gemeinsamen Tage passen sich den ganz persönlichen Bedürfnissen an. Mal ruhig, mal stimmungsvoll, mal ausgelassen, immer elegant.

Das Hotel mit seinen 304 Suiten gibt ein überzeugendes Statement für eine neue und relaxte Art zu Reisen, vor allem aber für eine neue Wahrnehmung für die Qualität von Zeit und wie wir sie verbringen möchten. Insbesondere die im Zafiro Club enthaltenen Extras machen einen Aufenthalt noch exklusiver: Der Zafiro Club öffnet die Türen zu fantastischen Suiten mit Superior-Ausstattung im ruhigsten Teil der Hotelanlage, umfangreichen Extra-Leistungen – wie einer 50-minütigen Massage für zwei Personen – und komfortablem Design, das selbst anspruchsvollste Gäste begeistert. Der Spa des Zafiro Palace Andratx by Germaine de Capuccini mit seinem Wohlfühlangebot und hochwirksamen Treatments gehört hier zu einem der Highlights ebenso wie die insgesamt sieben Outdoor- und Indoor-Pools.

Am Adults Only Oasis Pool alte Geschichten austauschen, lachen und Pläne schmieden bei einem Dinner in einem der fünf exklusiven Restaurants oder die Insel mit den E-Scootern des Hotels erkunden – hier werden gemeinsame Erinnerungen geschaffen.

Wichtig für alle „Friends Travelling“-Enthusiasten und Zafiro Fans: Seit sieben Jahren ist die „Black Friday“-Kampagne die größte Bonusaktion der Zafiro Gruppe und wird auch in diesem Jahr wieder mit Spannung erwartet.

Während die Aktion offiziell am 25. November 2024 startet, erhalten Zafiro Rewards-Mitglieder Zugang zu einem exklusiven Vorverkauf. Der Rewards Pre-Sale startet bereits am 20. November und geht bis zum 3. Dezember 2024. Während der Kampagne erhalten die Gäste einen Rabatt von bis zu 40% auf ihre Buchungen für 2025.

Weitere Details der Zafiro Black Friday Promotion 2024:

– Der Rabatt ist eine Kombination aus dem bestehenden Frühbucherrabatt und dem speziellen Black Friday- Rabatt.

– Der Black Friday-Rabatt gilt nur für nicht erstattungsfähige Buchungen und erstreckt sich auf alle verfügbaren Verpflegungsoptionen (Bed & Breakfast, Halbpension, All Inclusive, All Inclusive Redefined®).

– Die Ermäßigung gilt für Buchungen mit einem Mindestaufenthalt von 5 Nächten, außer für die Häuser der Boutique Collection, für die ein Mindestaufenthalt von 4 Nächten erforderlich ist.

– Die Ermäßigung gilt nur für ausgewählte Zimmertypen.

– In der Hochsaison ist ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten anstelle der üblichen 5 Nächte erforderlich.

Über Zafiro Hotels

Nicht umsonst gibt das spanische Wort für Saphir der Hotelgruppe „Zafiro“ ihren Namen. Geprägt durch das traditionsreiche Erbe der Familie Plomer blickt die Marke Zafiro auf eine lange Geschichte der Gastfreundschaft in der Hotellerie zurück. Mehrfach ausgezeichnet für ihr hingabevolles Kundenengagement, hat es sich die Hotelgruppe zum Ziel gesetzt, Luxus und Wohlbefinden zu ihrem Markenzeichen zu machen. Zu den Zafiro Hotels gehören derzeit drei 5-Sterne-Hotels unter dem Dach der Zafiro Palace Collection, zwei Hotels in der Zafiro Boutique Collection und neun 4-Sterne-Hotels. Das neueste Hotel der Gruppe, das Zafiro Palace Andratx, verdeutlicht die Ausrichtung der Marke auf Innovation, Nachhaltigkeit und luxuriöse Erlebnisse für ihre Gäste.

Weitere Informationen unter:

https://www.zafirohotels.com/de/

Bildquelle: @ Zafiro Hotels