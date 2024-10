Freshworks kündigt neuen intuitiven KI-Agenten an

Freddy AI Agent von Freshworks verbessert die Customer und Employee Experience

BERLIN – 28. Oktober 2024 – Freshworks Inc. (NASDAQ: FRSH), ein Anbieter von menschenorientierter KI-Service-Software, kündigte heute Freddy AI Agent an: Eine neue Generation von Service-Agenten, die einfach zu implementieren und zu bedienen sind. Freddy AI Agent kann innerhalb von Minuten implementiert werden und hat Anwendern im Kundensupport und in der IT geholfen, durchschnittlich 45 % bzw. 40 % der Serviceanfragen autonom zulösen.

Laut Gartner® werden bis 2028 33 % aller unternehmerischen Softwareanwendungen mit Agenten-basierter KI ausgestattet sein, wodurch 15 % der täglichen Arbeitsentscheidungen autonom getroffen werden können. An der Spitze stehen ManagerInnen im Customer Service und IT-Support. Laut dem Freshworks Global AI Workplace Report sind sie der Meinung, dass KI jetzt einen deutlicheren Mehrwert bietet als je zuvor.

„In den letzten sechs Jahren haben wir eine steigende Nachfrage nach unseren unkomplizierten, KI-gestützten Servicelösungen verzeichnet, die das Leben von Customer- und IT-Service-ManagerInnen einfacher und effizienter machen“, sagte Dennis Woodside, CEO und Präsident von Freshworks. „Freddy AI Agent ist entscheidend für Unternehmen, die ihren Customer und Employee Service in kürzester Zeit verbessern wollen. Bei vielen anderen Softwareprogrammen sind mehrere Wochen und Implementierungsgebühren erforderlich, um einen KI-Agent bereitzustellen. Wir haben Freddy jedoch so konzipiert, dass der Einsatz in wenigen Minuten und ohne Programmierkenntnisse oder Beratung möglich ist.

Mittelständische Unternehmen wie Bchex, Porsche eBike, Hobbycraft und Live Oak Bank nutzen bereits das transformative Potenzial von Freddy AI Agent, das in Freshdesk und Freshservice von Freshworks integriert ist. Die erheblichen Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen ermöglichen es, anspruchsvollere Aufgaben zu bewältigen. Das zeigt, wie sich KI branchenübergreifend von einem experimentellen Werkzeug zu einem Treiber für Geschäftsergebnisse entwickelt. Die folgenden Funktionen von Freddy AI Agent für CX und EX machen dies möglich:

-Kurze Time-to-Value: Unternehmen können Freddy AI Agent innerhalb kürzester Zeit einsetzen, ohne Modelle programmieren oder trainieren zu müssen. Freddy lernt stattdessen von vorhandenen Dokumenten, Websites sowie andere Lernmaterialien und durchforstet diese selbstständig.

-Autonom und immer aktiv: Freddy AI Agent ist völlig autonom und unterstützt Personen rund um die Uhr auf mehreren Kanälen mit hilfreichem, menschenähnlichem Konversations-Support.

-Hochpersonalisierter Service: Freddy AI Agent personalisiert und kontextualisiert Konversationen in mehreren Sprachen auf mehreren Kanälen.

Freddy AI Agent vereinfacht und personalisiert die Customer Experience

Customer-Support-Teams können mit Freddy AI Agent außergewöhnliche Erlebnisse bieten, indem sie rund um die Uhr auf Anfragen von KundInnen reagieren und lösen. Dazu gehören beispielsweise Auftragsaktualisierungen, Retourenrichtlinien und grundlegende Fehlerbehebungen. Dies führt zu einer verbesserten Customer Experience, einer höheren Zufriedenheit der KundInnen und kürzeren Reaktionszeiten. Mit der Automatisierung von Routineaufgaben steigt die Produktivität der Mitarbeitende, was wiederum auch ihre Zufriedenheit erhöht.

Bchex, ein in den USA ansässiges Unternehmen für Background-Checks, konnte Freddy AI Agent nahtlos mit Freshdesk verknüpfen. „Das Beste daran ist, wie schnell es eingesetzt werden kann. Wenn die FAQ und die Daten parat sind, reicht ein Upload auf die Plattform und in 20 Minuten steht ein neuer Bot bereit“, so Amanda Pope, Customer Success Product Manager bei Bchex. „Unser KI-Bot entlastet unser Customer-Support-Team. Das Team kann jetzt seine Zeit und Ressourcen für die Bearbeitung schwierigerer Probleme einsetzen, um unseren KundInnen die Betreuung zu bieten, die sie verdienen.“

Freddy AI Agent ermöglichet eine produktivere und angenehmere Employee Experience

IT-Teams können mit Freddy AI Agent nahezu in Echtzeit personalisierten Support bieten, der den individuellen Bedürfnissen der Mitarbeitenden gerecht wird. Dadurch haben die Mitarbeitenden der IT-, HR- und anderen internen Serviceteams mehr Zeit für anspruchsvollere Aufgaben. Freddy AI Agent ist rund um die Uhr über Tools wie Microsoft Teams, Slack und andere interne Kollaborationskanäle verfügbar, um Mitarbeitende bei Bedarf zu unterstützen. Jetzt können Mitarbeitende diese Probleme mit dem Anwendungszugriff, dem Austausch von Hardware, medizinischen Leistungen und Urlaubsregelungen präzise und nahtlos lösen, ohne Tickets zu erstellen oder lange Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen. Dies führt zu effizienteren IT-Abläufen, produktiveren Teams und einer besseren Employee Experience.

„Die KI-Fähigkeiten von Freshservice sind das Rückgrat unseres IT-Betriebs“, so Alexander Wünsch, Chief Financial Officer bei Porsche eBike Performance. „Funktionen wie der Konversations-Support und dem Generator für Lösungsartikel ermöglichen es uns, intelligenten und user-orientierten IT-Support zu bieten. Freshservice ist einfach und leicht verständlich, selbst für Personen ohne tiefgreifende technische Kenntnisse oder umfassende IT-Schulung.“

„Wir sehen die vielversprechenden Wege, mit denen KI-Agenten die Employee Experience verbessern können. Der Einsatz dieser KI-gestützten Tools kann die IT-Teams von Routinearbeiten entlasten und gleichzeitig die Bindung zu den internen Mitarbeitenden aufrechterhalten, wodurch Mitarbeitende sich auf sinnvolle Arbeit konzentrieren können, Burnout reduziert wird und die Zusammenarbeit gefördert werden kann“, so Snow Tempest, Research Manager bei IDC. Das ist für Teams eine großartige Möglichkeit, KI als Werkzeug zu nutzen, um sie sowohl in der IT als auch in anderen Bereichen zu unterstützen.

„Wir fangen gerade erst an, die positiven Auswirkungen von Agenten-basierter KI auf den Arbeitsplatz zu sehen“, sagte Murali Swaminathan, Chief Technology Officer von Freshworks. Spezialisierte Agenten können von einer beratenden Rolle bis hin zur aktiven Problemlösung immer mehr der täglich eingehenden Anfragen effizient bearbeiten und so den Mitarbeitenden helfen, ihre Aufgaben effektiver zu erledigen. Copiloten unterstützen Mitarbeitende zusätzlich, indem sie Aufgaben und Arbeitsabläufe im Unternehmen weiter automatisieren. Freshworks erforscht und nutzt die Vorteile beider Seiten, um die Zusammenarbeit von Menschen und KI zu optimieren.

Freddy AI Agent ist plattformunabhängig und bedient sich der neuesten Entwicklungen im Bereich generativer LLMs. Diese Lösung schließt sich an die im Juni 2023 erfolgte Markteinführung generativer KI von Freddy Self Service (jetzt Freddy AI Agent), Freddy Copilot (jetzt Freddy AI Copilot) und Freddy Insights (jetzt Freddy AI Insights) an.

Weitere Informationen über den KI-Agenten von Freshworks und die Anmeldung zum Beta-Test gibt es auf der Website von Freshworks, oder mit der Registrierung zum virtuellen KI-Gipfel am 12. November.

Freshworks Inc. (NASDAQ: FRSH) bietet menschenorientierte KI-Service-Software, mit der Unternehmen außergewöhnliche Customer und Employee Experiences bieten können. Mehr als 68.000 Unternehmen, darunter American Express, Bridgestone, Databricks, Fila, Nucor und Sony, entscheiden sich für die unkomplizierten Lösungen von Freshworks, um ihre Effizienz und Treue zu steigern. Aktuelle Neuigkeiten zu Freshworks finden Sie auf www.freshworks.com oder Facebook, LinkedIn und X. Folgen Sie uns!

© 2024 Freshworks Inc. Alle Rechte vorbehalten. Freshworks, Freshservice und Freddy AI sowie das jeweils zugehörige Logo sind Warenzeichen von Freshworks Inc. Alle sonstigen Unternehmens-, Marken- und Produktnamen können Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer entsprechenden Unternehmen sein. Nichts in dieser Pressemitteilung sollte gegenteilig oder als Billigung, Befürwortung oder Sponsoring von Freshworks Inc. oder irgendeines Aspekts dieser Pressemitteilung durch Dritte ausgelegt werden.

Kontakt

Freshworks Inc.

Martin Stummer

Hermann-Weinhauser-Straße 73

81673 München

+49 (0) 89 99 38 87 34



https://www.freshworks.com/de/