FREQUENTIS sichert sich Vertrag mit AirNav Ireland für hochleistungsfähiges Backup-ATM-System

Wien (IRW-Press/12.11.2024) –

*

Frequentis liefert ein hochmodernes ATM-Notfallsystem, das eine alternative Technologie zum Hauptsystem nutzt, um eine höhere Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit sicherzustellen

*

Das Projekt veranschaulicht den OneATM-Ansatz von Frequentis, der modernste Technologien in einer einzigen Lösung vereint

Frequentis hat mit AirNav Ireland, der irischen Flugsicherungsorganisation, einen Großauftrag zur Lieferung eines hochmodernen Contingency Air Situation Display Systems (CASDS) unterzeichnet. Dieses Projekt unterstreicht das Engagement von Frequentis für die Weiterentwicklung von Air Traffic Management (ATM) Systemen in Europa und weltweit.

AirNav Ireland modernisiert seine Infrastruktur, um den wachsenden Anforderungen des Luftverkehrs und den regulatorischen Vorgaben gerecht zu werden. Um die Geschäftskontinuität sicherzustellen und Ausfälle des Haupt-ATM-Systems zu vermeiden, liefert Frequentis eine neue Lösung, die das bisherige Notfallsystem ersetzt. Diese beinhaltet modernste Technologien sowie fünf Jahre Support und Wartung durch Frequentis.

„Unsere Partnerschaft mit Frequentis unterstreicht unser Bestreben, fortschrittliche Lösungen zu implementieren, die unser ATM in Fallbackszenarien verbessern und die Geschäftskontinuität sicherstellen“, so Dr. Peter Kearney, Chief Executive bei AirNav Ireland.

Im Rahmen des Vertrags liefert Frequentis fortschrittliche ATM-Module innerhalb der PRISMA-Lösung. Dieses robuste, umfangreiche ATM-System umfasst ein Flugdatenverarbeitungssystem, Safety Nets, ein Surveillance-Data-Display und MSDF, ein Multisensor-Datenfusions- und Tracking-System. Zusätzlich werden GuardX, eine hochentwickelte Recording-Lösung für die synchrone Wiedergabe verschiedener Audio-, Video- und digitaler Quellen, und MosaiX, das hochmoderne Management- und Deployment-System von Frequentis, enthalten sein.

„Wir freuen uns, AirNav Ireland mit diesem innovativen CASDS zu unterstützen und unseren OneATM-Ansatz zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Sicherheit durch integrierte Technologien zu präsentieren“, so Constantin von Reden, Geschäftsführer von Frequentis Comsoft und Mitglied des Frequentis OneATM Executive Teams.

Zusätzlich wird Micro Nav Ltd, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das sich auf ATM-Simulations- und Trainingslösungen spezialisiert hat, seinen BEST-Simulator liefern. Dabei handelt es sich um ein fortschrittliches Simulations- und Testwerkzeug, das die Frequentis-Suite durch vollständige Integration mit dem PRISMA-ATM-System ergänzt.

Über FREQUENTIS Comsoft

Frequentis Comsoft ist seit 2016 das Kompetenzzentrum für AMHS, AIM, Surveillance-Technologien und ATM-Systeme innerhalb der Frequentis-Gruppe. Frequentis Comsoft bietet softwarezentrierte Lösungen, die die gesamte Surveillance-Datenkette abdecken: von der Sensorik über die Verteilung und Verarbeitung bis hin zur Anzeige.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen weltweit auf die verlässlichen Kommunikations- und Informationssysteme von Frequentis.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und Kommunikation im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Mit einem Marktanteil von 30% ist das High-Tech-Unternehmen Weltmarktführer bei Sprach­kommunikations­systemen für die zivile Flugsicherung.

Der Weltkonzern mit über 2.300 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2023 wurde ein Umsatz von EUR 427,5 Mio. und ein EBIT von EUR 26,6 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

https://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ATFREQUENT09

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Firmenkontakt

Frequentis AG

Stefan Marin

Innovationsstraße 1

1100 Wien

+43 1 811 50 – 1074



https://www.frequentis.com/de

Pressekontakt

Frequentis AG

Stefan Marin

Innovationsstraße 1

1100 Wien

+43 1 811 50 – 1074



https://www.frequentis.com/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.