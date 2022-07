Freie Büro- und Gewerbeflächen beim Zoo Basel

Ruhige Lage in Nähe Innenstadt mit gutem Preis-Leistungsverhältnis

Dieser ruhige Standort befindet sich ganz in der Nähe der Innenstadt von Basel und dem Bahnhof SBB. Er bietet ausserdem eine gute Anbindung an den Autobahnzubringer.

Das Flächenangebot

Fünf Büro- und Gewerbeflächen warten im Pelikanweg auf neue, gewerbliche Mieter. Die Flächen befinden sich in einer Überbauung mit Gewerbe-, Büro- und Wohnraum, in absolut ruhiger Lage direkt beim Zoo Basel.

Pelikanweg 2: Die bezugsbereiten Flächen bieten im Erdgeschoss 120 m2 und eignen sich besonders als Atelier. Die Büro- oder Praxisflächen im Zwischengeschoss bieten eine Grösse von 160 m2, im zweiten Obergeschoss 121 m2 und im dritten Obergeschoss 373 m2.

Pelikanweg 10: Hier ist im Erdgeschoss eine 191 m2 grosse Gewerbefläche frei. Sie ist vielfältig nutzbar – z.B. als Laden, Coiffeur oder ruhige Werkstatt. Parkplätze können in der internen Einstellhalle angemietet werden.

Preis-Leistungsverhältnis

Diese Büro- oder Gewerbeflächen punkten ausserdem durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Hier finden Sie im Überblick die wichtigsten Vorteile der Gewerbe- und Büroflächen der beiden Locations:

– Optimale, ruhige Lage beim Zoo

– Geeignet für Büro, Praxis, Atelier, Laden, Coiffeur und als Werkstatt

– Sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

– Gestaltung der Gewerbeflächen entsprechend des eigenen Anforderungsprofils bzw. Einzug in den vorhandenen Ausbau

– Grosses Potential an Kunden in nächster Umgebung

– Hervorragende Verkehrsanbindung

Möchten Sie mehr erfahren? Weitere Informationen finden Sie auf der Website https://www.erfolgsflächen.com/basel Oder melden Sie sich gerne bei uns für Ihren persönlichen Besichtigungstermin und lernen Sie die Gewerbeflächen im Pelikanweg vor Ort kennen.

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

Kontakt

Peter Straub Immobilienmanagement

Peter Straub

Reservoirstrasse 1

4416 Bubendorf

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

http://www.straubundpartner.com

