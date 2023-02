Frauenpower am Frauentag im Nova Maldives mit Stargast Hamna Ali, der bekannten maledivischen Freitaucherin

Das für seine Good-Soul Days bekannte, neue Sterne-Resort Nova auf den Malediven feiert den Internationalen Frauentag (8. März 2023) mit wahrer Sport-Frauenpower: Die Tauchexpertin und Freitaucherin Hamna Ali wird nicht nur ihr beeindruckendes Können präsentieren, sondern die weiblichen Gäste sind eingeladen, mit ihr bei kostenlosen Schnorcheltouren zu den schönsten Spots der Riffe zu erkunden. Das Besondere: Hamna ist als ausgebildete Apnoe-Taucherin in der Lage, mehrere Minuten unter Wasser zu bleiben und sich so frei wie ein Fisch im Wasser zu bewegen. Damit zeigt das Nova deutlich, zu welchen beeindruckenden Leistungen Frauen in der Lage sind. Manche Apnoe-Taucher können selbstständig in eine Tiefe von über 100 Metern tauchen und über 10 Minuten keine Luft holen. Eine Kunst, bei der Körper und Geist vollkommen in Einklang stehen müssen und die deshalb so gut zum Nova Maldives passt.

Als Freitauch-Spezialistin und Botschafterin der weltweit größten Frauen-Tauchgemeinschaft „Girls that Scuba“ gibt sie am Abend exklusive Einblicke in ihre spannenden unter Wasserwelt und verrät Tipps, wie man die Kunst des Freitauchens erlernt. Zum Weltfrauentag lockt eine Vielzahl an kostenlosen Aktivitäten: Yoga Session zum Sonnenaufgang in einer außergewöhnlichen Kulisse, um Geist und Körper unter professioneller Anleitung des Yogi in Einklang zu bringen, spannendes Water-Polo, Wassergymnastik- und Pilates-Kurse und ein Women-only Fußballspiel. Abends lädt eine Party zu Drinks und Tanz.

Über Nova Maldives

Nova Maldives, ein „junges“ All-Inclusive-Community-Konzept, ist seit August 2022 der neue Resort-Stern auf den Malediven. Direkt im Süd-Ari-Atoll liegt es inmitten des ultimativen Taucherparadieses für Walhaie, Mantarochen, Schildkröten und mehr. Das 5 Sterne Resort, nur 25 Minuten mit dem Wasserflugzeug von Malé entfernt, punktet mit 76 großzügigen Wasser- und Strand Villen in gleich 10 Kategorien und mit schier endlosen Ausblicken auf den Ozean. Das zurückhaltende und minimalistische Interieur mit maßgefertigten Möbeln ist in strahlendem Weiß mit türkisen Akzenten. Viele der Villen verfügen zusätzlich über offene Badezimmer, Terrassen oder sogar private Pools. Kulinarische Vielfalt bieten drei Restaurants und zwei Bars. Das Spa, ein Fitnesscenter und ein Wassersport – und Tauchzentrum ergänzen das Angebot.

Das Nova Maldives ist nicht nur ein Lifestyle-Urlaubsziel, sondern ein entspannter Ort zum Relaxen. Hier kann man so viel oder so wenig tun, wie man möchte: Tauchen, Schnorcheln, Fitness, Ausflüge… oder einfach unter einer Palme die Seele baumeln lassen. Das Nova Maldives ist intelligent, verspielt, verwurzelt und verantwortungsbewusst und verkörpert die Essenz der Marke Pulse Hotels & Resorts, die echte Gastfreundschaft mit persönlichen Service und innovativen Lösungen verbindet