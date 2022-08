Verschiedene Studien zeigen, dass Frauen anders präsentieren und den Wettbewerb scheuen. Aber genau dieses „Anderssein“ ist eine Chance für Frauen.

Frauen präsentieren anders! sagt Angela Elis (ARD, ZDF, 3Sat)

(Berlin, Leipzig) „Verschiedene Studien zeigen, dass Frauen anders präsentieren und den Wettbewerb scheuen. Ein von Niederle und Vesterlund durchgeführtes Experiment unterstreicht das. Eine Untersuchung von Gneezy, Leonhard und List kommt zum selben Ergebnis.“

Wenn es ums Präsentieren geht, stehen wir oft in dem Konflikt, dass wir gern gesehen und gehört werden wollen, gleichzeitig aber Angst davor haben, uns zu zeigen. Es ist die Angst, sich zu blamieren oder zu scheitern oder nicht gut genug zu sein. Sich dann eher klein und unscheinbar zu machen, statt in voller Größe zu erstrahlen, ist eine übliche Methode, sein Licht unter den Scheffel zu stellen und: Leider immer noch eher ein Problem von Frauen.

Man könnte zwar meinen, wenn es darum geht, sich erfolgreich zu präsentieren, haben es Frauen besonders leicht, denn sie haben eindeutig die größere Garderobenauswahl und Kleidung ist eben auch Kommunikation und spricht manchmal deutlicher als jedes Wort. Frauen können Frauen hier wählen zwischen Hosenanzug, Kostüm oder wunderbarem Kleid. Sie können sich schminken und mit knallroten Lippen verführen. Die Frisur beeindruckend stylen und ja, am Ende noch Stöckelschuhe anziehen und attraktive Beine zeigen. Aber, es spricht auch einiges dafür, dass Frauen es besonders schwer haben, denn selbstbewussten Frauen wird schnell unterstellt, dass sie „unweiblich“ sind und „unsexy“. Sie werden als „Mannweib“ abgestempelt und es heißt, sie hätten „Haare auf den Zähnen“, mit so einem „Drachen“ wolle man weder Büro noch Bett teilen. Zudem habe viele Frauen ein Problem mit ihrer Stimme und sprechen zu hoch oder zu piepsig, was sich aber auch durch Übung ändern lässt.

Ob leicht oder schwer – Angela Elis meint in ihrem neuen Buch „ON AIR – Für MEHR Präsenz, Wirkung und Charisma“, dass Frauen, die sich selbst lieben, unschlagbar und nicht aufzuhalten sind, denn sie sind unabhängig vom Urteil anderer und können von innen heraus strahlen.

Deshalb appelliert sie auch in ihrem Buch: „Liebe Ladys, hört auf mit dem Spiegel in der Hand eure Nasen, Lippen, Augen oder Haare zu kritisieren und an euch herumzumäkeln oder gar herumzuschneiden“. Schönheit liegt ja auch immer im Auge des Betrachters und die Frauen, die sie auf der Bühne und in ihrer Nähe sah, die extrem aufgespritzte Lippen hatten, wirkten eher sehr künstlich. Und bei einer glatt gebotoxten Stirn ist kein Mienenspiel mehr erkennbar und das Gesicht wirkt wie eingefroren.

„Ich möchte niemandem zu nahetreten, aber muss das wirklich sein? Ist es nicht viel attraktiver, auf selbstverständliche Art und Weise man selbst und damit schön zu sein, ohne etwas anderes vortäuschen zu müssen?“, fragt sich die Moderatorin (ARD, ZDF, 3sat und Bühne), die inzwischen die 50 auch schon überschritten hat und sich selber damit beschäftigt, wie ich mich alterslos schön und attraktiv halten kann und kameratauglich bleiben.

Ihr Fazit: „Attraktiv ist, wer beim Auftritt auf selbstverständliche Art und Weise „ER“ oder „SIE“ selbst bleibt. Schönheit kommt schließlich erstmal von innen und fängt mit der Persönlichkeit an und da, wo der Vergleich aufhört.“

Angela Elis hat dabei selber einen Weg zurückgelegt von der schüchternen Sächsin aus der DDR hin zur Top-Moderatorin im bundesweiten Fernsehen und weiß daher, wie es gelingen kann, mehr Standing und mehr Charisma auszustrahlen. Auch davon berichtet sie in ihrem neuen Buch.

Tipp für heute:

Was Sie immer im Kopf haben sollten:

1. Achten Sie besonders auf den ersten Eindruck, für den es erst mal keine zweite Chance gibt.

2. Achten Sie auch auf den ersten und den letzten Satz – Einstieg und Schlusspunkt sollten sitzen.

3. Achten Sie auf Ihre drei Kernbotschaften, die Sie auch nachts im Schlaf aufsagen können sollten.

4. Achten Sie auf die Gestaltung Ihrer Performance durch den Aufbau einer Dramaturgie (z. B. Einleitung, Hauptteil, Schluss), durch einen Spannungsbogen, den Sie schaffen (z. B. Zu Beginn etwas ankündigen, das erst am Ende aufgelöst wird) oder durch Fragen, die Sie dem Publikum stellen oder durch Aktionen und Inszenierungen.

5. Achten Sie auf Ihre Körpersprache (Mimik, Gestik, Körperhaltung, Stimme, Kleidung, Ausstrahlung).

6. Denken Sie immer an die Trias Kopf (Inhalte), Herz (Emotionen) und Bauch (Intuition) und lassen Sie beim Präsentieren Ihren Verstand fühlen und Ihr Herz denken.

Experten, die das Buch „ON AIR“ vorab gelesen haben, haben sich begeistert gezeigt. Unter anderem sagt Ulrike Luckmann, Journalistin und Coach, folgendes: Angela Elis fasst in ihrem Buch: „ON AIR – Für MEHR Präsenz, Wirkung und Charisma“ zusammen, was Mann und Frau für einen perfekten Auftritt braucht. In den Themen „Kommunikation, Performance und Erfolg“ ist sie zuhause und weiß, wie kommunikative Herausforderungen zu bewältigen sind. Das gibt sie ihren Lesern praktisch und sofort umsetzbar mit auf den Erfolgsweg. Für diejenigen, die einen schnellen Rat brauchen, hebt sie die wichtigsten Fakten auf jeder Seite hervor. Zum Vertiefen können die Leser die „Tipps & Tools“ in jedem Kapitel nutzen und das Buch auch als Arbeitsbuch verwenden. Großes Kompliment! Sehr gelungen. Sehr empfehlenswert.“

Frank Asmus, Top Executive Coach, Speaker, Autor schreibt in seiner Rezension: „Es ist ein Genuss, dieses Buch zu lesen, weil Angela Elis, seit über 25 Jahren TOP-Moderatorin und Coach, darin nicht nur ihren eigenen Weg beschreibt vom schüchternen Mädchen zur herausragenden Performerin. Darüber hinaus gelingt es ihr, alle Fragen und Bedenken aufzugreifen, die sich stellen, wenn es darum geht, sich vor anderen, auf der Bühne oder vor der Kamera zu zeigen. Wie kann ich am besten mit meiner Auftrittsangst umgehen? Wie bekomme ich eine vollmundige Stimme? Wie kann auch ich schlagfertig werden und Charisma ausstrahlen? All das und noch viel, viel mehr beantwortet Angela Elis in diesem Buch. Unbedingt lesenswert!“

Über Angela Elis

Angela Elis ist seit mehr als 25 Jahren Moderatorin (ARD, ZDF, 3sat und Bühne) und Expertin für „Kommunikation & Erfolg“ sowie qualifiziert als „Systemischer Coach“ (ISCO-Akademie) und „Business- und Resilienzcoach“ (HBT-Akademie).

In der Neuerscheinung „ON AIR – Für MEHR Präsenz, Wirkung und Charisma“ – egal, ob Online, auf der Bühne oder vor der Kamera teilt sie alles, was sich in der Praxis bewährt hat und berichtet auch von ihrem Weg von der schüchternen Sächsin aus der DDR hin zur TOP-Moderatorin und „Rampensau“. Was waren wichtige Schritte? Was hat am meisten geholfen? Wie kann ich mich von der Raupe zum Schmetterling verwandeln? Oder wie nach einer Krise oder einem Schicksalsschlag wie Phönix aus der Asche wieder auferstehen?

Dieses Buch ist eine Schatzkiste mit 45 hilfreichen Tools & Tricks und einem ultimativen, ganz privaten Geheimtipp wie Sie „WERTvoll zum Erfolg“ gelangen.

Was Angela Elis ausmacht?

Sie ist eine geistige Hochleistungssportlerin und hat einen großen Schatz an Erfahrungen.

Sie arbeitet ausgesprochen gern und dabei am liebsten mit Witz und Humor.

Warren Buffett sagte, in einer Inflation oder Krise ist die beste Investition die in sich selbst.

Informationen zum Buch

Titel: On Air

Seiten: 168

Verlag: Burdon Verlag

Hardcover ISBN: 978-3-949869-56-3

E-Book ISBN: 349869565

Bestellmöglichkeit: https://onair.angela-elis.de/

