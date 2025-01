Frau Yvonne Asch wird Lebenshelferin in Winsen (Luhe) – SeniorenLebenshilfe vergrößert ihr Helferteam

Winsen (Luhe), 17.01.2025. Die SeniorenLebenshilfe eröffnet einen weiteren Standort in Deutschland, um Senioren dabei zu unterstützen, trotz hohen Alters selbstbestimmt im eigenen Zuhause leben zu können. In Winsen (Luhe) bietet Frau Yvonne Asch nun eine bedürfnisorientierte Unterstützung im Alltag für ältere Menschen.

Warum die vorpflegerische Unterstützung der SeniorenLebenshilfe so bedeutsam ist

In Deutschland sind sehr viele Senioren auf die vorpflegerische Hilfe angewiesen, besonders dann, wenn bei ihnen keine oder nur eine geringe Pflegebedürftigkeit vorliegt. Nicht immer können Angehörige, Freunde oder Nachbarn aushelfen, oder es belastet die Betroffenen zu stark, ihre Liebsten um Unterstützung bitten zu müssen. Außerdem wohnen die Helfer selten in der Nähe der Senioren und sind nicht schnell zur Stelle, wenn es darauf ankommt. Damit sich ältere Menschen aus Scham und Rücksicht nicht unnötig zurückziehen oder sogar vereinsamen, gilt es diese Versorgungslücke zu schließen.

Die Eheleute Carola und Benjamin Braun erkannten vor mehr als 10 Jahren das Dilemma und gründeten gemeinsam die SeniorenLebenshilfe, um ältere Menschen in ihrem Alltag bedürfnisorientiert zu unterstützen. Sie bilden Lebenshelferinnen und Lebenshelfer aus, die einfühlsam, motivierend und praktisch-kompetent den Haushalt, Einkäufe, Organisatorisches, Fahrdienst sowie die Freizeit der Senioren für diese organisieren und mit ihnen gestalten.

Das Besondere am Angebot der SeniorenLebenshilfe ist die komplexe Hilfe aus einer Hand. Somit müssen sich die Senioren nicht an viele wechselnde Dienstleister gewöhnen. Manchmal entsteht aus solch einem vertrauten Kontakt zwischen Lebenshelfer und Senior eine langjährige Freundschaft.

Das können die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer für Senioren leisten

Die Leistungen der SeniorenLebenshilfe beschreibt Carola Braun mit den Worten: „Wir machen alles außer Pflege.“ Lebenshelferinnen und Lebenshelfer kümmern sich um all die Aufgaben, die im Alltag älterer Menschen anstehen: Lebenshelfer räumen auf, putzen, waschen die Wäsche oder kochen Lieblingsgerichte. Ebenso erledigen sie den Einkauf, planen Termine und begleiten „ihre“ Senioren zum Arzt oder zu Behörden. Besondere Beachtung schenken sie auch der Freizeitgestaltung: Ob gemeinsame Ausflüge oder das Organisieren von Familienfesten, sie bringen sich ganz nach den Bedürfnissen ihrer Senioren ein.

Dabei achten Sie stets die Autonomie der älteren Menschen. Ohne diese zu bevormunden, helfen sie dort, wo sie wirklich gebraucht und gewünscht werden. Damit die Zusammenarbeit von Anfang an zwischen Senior und Lebenshelfer passt, lernen sich die Beteiligten zu Beginn erst einmal unverbindlich und kostenfrei kennen und entscheiden dann, ob und wie sie miteinander arbeiten möchten.

Frau Yvonne Asch betreut Senioren in Winsen (Luhe)

Der liebevollen und kreativen Mutter zweier Kinder liegt es am Herzen, auch beruflich einen verbindenden und bereichernden Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Dank ihrer gelernten Tätigkeit als Kauffrau und ihre Erfahrungen mit ihren Kindern kann sie sich gut organisieren und stressresilient die Herausforderungen des Lebens annehmen – und andere darin begleiten. Sie half bereits mehrere Jahre als Betreuungskraft im Senioren- und Pflegebereich und ging als gute Zuhörerin empathisch und interessiert auf die ihr anvertrauten Seniorinnen und Senioren ein.

Um noch eigenständiger, flexibler und kreativer in ihrer sozialen Tätigkeit wirken zu können, arbeitet Frau Asch seit Beginn des Jahres 2025 als Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe in Winsen (Luhe). Sie erleichtert durch ihre Kompetenz den Alltag ihrer Senioren und sorgt mit ihrem motivierenden und naturverbundenen Wesen für ein gegenseitiges Wohlfühlen miteinander. Ihre Senioren profitieren vor allem von ihrer Fähigkeit, aufmerksam und wohlwollend zuzuhören und zugleich alles zusätzlich Wichtige im Auge zu behalten.

Die SeniorenLebenshilfe: ein Franchiseunternehmen der Salanje GmbH

Die SeniorenLebenshilfe wurde vor über 10 Jahren von den Eheleuten Carola und Benjamin Braun gegründet. Sie ist ein Franchiseunternehmen, das selbstständig tätige Franchisenehmer beschäftigt. Diese Lebenshelferinnen und Lebenshelfer betreuen in ganz Deutschland Senioren an ihrem eigenen Wohnort. Das ermöglicht den Helfern kurze Arbeitswege, sodass auch im Notfall schnelle Hilfe für ältere Menschen zur Verfügung steht.

In der Berliner Zentrale der SeniorenLebenshilfe kümmert sich ein familiäres Team um die Anliegen der Senioren und die der Lebenshelfer. Generell setzt sich die Salanje GmbH, der Träger der SeniorenLebenshilfe, für die Belange älterer Menschen ein, beispielsweise mit der Kapuna Seniorenhilfe e. V.

Da in Deutschland der Bedarf an Lebenshelfern sehr groß ist, sind alle an dieser selbstständigen Tätigkeit Interessierten herzlich willkommen. Weitere Informationen dazu sind über die Zentrale der SeniorenLebenshilfe jederzeit erhältlich.

Kontakt

Yvonne Asch

Wischenstieg 6a

21376 Gödenstorf

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

