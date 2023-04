Frankfurter Metallkasse ist der Dienstleister für den Kauf und die Lagerung von Gold, Silber, Platin und Palladium und für den betrieblichen Sachbezug.

Die Frankfurter Metallkasse blickt auf langjährige Erfahrungen zurück und zählt mittlerweile zu den erfahrensten und günstigsten Anbietern für Edelmetalle in Deutschland.

Gold, Silber, Platin und Palladium bietet die Frankfurter Metallkasse zu Großhandelspreisen und umsatzsteuerfrei an und lagert alle Edelmetalle sicher und preiswert im Zollfreilager.

Beim Produkt „NettoMetall“ kaufen die Kunden zum Nettopreis, das heißt, die Großhandelspreise der Frankfurter Metallkasse werden 1:1, also ohne jeden Handelsaufschlag, an den Kunden weitergegeben. Auch fällt bei „NettoMetall“ keine Umsatzsteuer an, da die Metalle in einem Zollfreilager gelagert werden. Somit ist nicht nur der Kauf von Gold von der Umsatzsteuer befreit, wie dies bei sogenanntem Anlagegold in Deutschland generell der Fall ist (§ 25c. Umsatzsteuergesetz), sondern auch der Kauf von Silber, Platin und Palladium ist, für Kunden der Frankfurter Metallkasse, komplett umsatzsteuerfrei.

Mit ihrem zweiten Produkt „GoldWert“ (Gold vom Arbeitgeber) bedient die Frankfurter Metallkasse den riesigen neuen Markt (über 44 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland) der betrieblichen Sachwertvorsorge.

„GoldWert“ ist ein einzigartiger Sparplan der Frankfurter Metallkasse, der einkommensteuer- und sozialversicherungsfreie Sachleistungen im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses bietet. Anstatt Tank- oder Lebensmittelgutscheine als Sachbezug zu erhalten, die schnell ausgegeben sind, können Arbeitnehmer, als sinnvolle Alternative, über Ihren Arbeitgeber Gold bei der Frankfurter Metallkasse erwerben. Das passiert ganz automatisch und wird auf der Gehaltsabrechnung als Sachbezug ausgewiesen. Eine einfache und sichere Abwicklung.

Weiter plant die Frankfurter Metallkasse ein Angebot auf Edelmetallbasis zu der in Deutschland, mit aktuell über 16 Millionen Verträgen, sehr stark nachgefragten betrieblichen Altersvorsorge zu lancieren.

Alternativ gibt es, seitens der Metallkasse, auch die Überlegung das Potenzial der zwei bestehenden Produkte stärker auszuschöpfen, zum Beispiel indem man nicht deutschsprachige Kundenkreise adressiert.

Sehr viel positives Feedback für erhielt die Frankfurter Metallkasse jüngst auch von zahlreichen Besuchern ihres Messestandes auf der „Invest 2023“.

Die „Invest – Leitmesse und Kongress für Finanzen und Geldanlage“ ist die größte Veranstaltung im deutschsprachigen Raum rund um Anlagethemen.

