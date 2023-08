Balbriggan, 16.08.2023 – Die Definition einer Dienstleistung ist ein bedeutendes Wirtschaftsgut, das ein Dienstleistungsunternehmen anbietet und das von Interessenten*innen in Anspruch genommen werden kann. Dienstleistung ist heute der dominierende Bereich der Volkswirtschaft in fast allen Ländern. Das Marktsegment der Dienstleistungen ist ausgesprochen heterogen und umfasst eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Diese reichen von Beratungsleistungen verschiedener Bereiche über Finanzdienstleistungen, Franchise-Dienstleistungen bis hin zu Reparatur- und persönlichen Dienstleistungen in Frisör- oder Kosmetiksalons, oder auch in den Bereichen der Partnerfindung/Partnerberatung oder wie es im Neudeutschen heisst, Dating-Services. Entsprechend unterschiedlich werden verschiedene Unternehmen in Europa auch vom Green Deal betroffen sein.

Selbstständigkeit unter der Obhut eines starken Franchise-Gebers

Es gibt wohl keine Branche im Bereich der Dienstleistungen, in der eine Selbstständigkeit unter der Obhut eines starken Franchise-Gebers nicht möglich ist. Wer sich beruflich verändern will, kann garantiert seinen Franchise-Geber aus einer Traumbranche finden und auswählen. Der Bereich Dating-Services kann für Jobsucher, die gerne Kontakt mit ihren Mitmenschen haben, zu einer wahrhaftig traumhaften Jobchance werden. Wer sämtliche Leistungen und die geringe Franchise-Gebühr in die Waagschale legt, wird schnell feststellen, dass es keinen besseren Franchise-Geber wie TTPCG DATING SERVICES ® gibt. Wer einen neuen Hauptberuf, dazu mit der Möglichkeit eines sicheren nebenberuflichen Einstiegs sucht, sollte noch heute Kontakt zu TTPCG® aufnehmen und macht damit den ersten Schritt in seine neue sehr sichere berufliche Zukunft.

TTPCG DATING SERVICES ® heimst ständige Auszeichnungen ein

Von der Checker-Jury, einem Kollegium von Sachverständigen als Preisrichter wurden mit Verleihung Award bbp 2022 die Leistungen von TTPCG® gewürdigt, welche den Franchise-Partnern den geschäftlichen Erfolg, bildlich gesprochen, in die Wiege legen. Natürlich sollten auch die Franchise-Partner eines so vorbildlichen Franchise-Unternehmens wie TTPCG® es ist, über Fleiss und eine gewisse Intelligenz verfügen, um Erfolge einzuheimsen. Neben einem perfekten Marketing bietet TTPCG® Features, über die kein Wettbewerber verfügt. Was Franchise-Nehmer den Interessenten auf der Partnersuche bieten können, wird von keinem weiteren Anbieter übertroffen. Darüber hinaus weist TTPCG® ein nachhaltiges, stabiles Wachstum auf. Welches dank innovativer Strategien ein stabiles Partnerwachstum und deutlich steigende Umsatzzahlen im anspruchsvollen Markt des Dating-Services erreichte. Das unabhängige Portal Franchise-Vergleich würdigte in den vergangenen 10 Jahren die Leistungen der TTPCG® nach jährlichen Überprüfungen. Das Portal Franchise-Vergleich wird von einer Norddeutschen Unternehmensberatung betrieben und arbeitet aktuell an einer neuen Webpräsenz.

Umweltschutz wird auch für jeden Dienstleister wichtig

Weltweit wird der Umweltschutz für uns alle immer wichtiger. Die Planung weiterer Meilensteine der Unternehmensgeschichte von TTPCG ® bezog den Umweltschutz seit Anbeginn mit ein. Bereits im Jahr 1995 begann TTPCG ® aktiv am Umweltschutz zu arbeiten. In den Folgejahren wurden die Unternehmen des Taylor Konzerns mit vielen internationalen Auszeichnungen dafür belohnt. Schon lange Zeit arbeiten bei TTPCG ® Server mit Strom, welcher nicht aus fossilen Stoffen gewonnen wird, sondern aus Wasserkraft, Windkraft und der Kraft der Sonneneinstrahlung und des Lichts. TTPCG ® stellte bereits im Jahr 1999 auf papierlose Büros um. So sorgt eine stringente Digitalisierung für Effizienz und Dokumente sind jederzeit und für jeden autorisierten Mitarbeiter verfügbar. Übrigens, die Taylor Group setzt sich seit Jahrzehnten für den Umweltschutz aktiv ein. Im Bundesstaat Oregon ist bei Waldbränden ein Löschflugzeug vom Typ BAe 146 im Einsatz, dessen Anschaffung von der Taylor Group finanziert worden ist.

