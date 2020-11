Fotos im Speed-Modus bearbeiten wie ein Profi Neu und ab sofort verfügbar: Bildbearbeitungssoftware ACDSee Photo Studio 2021 mit bis zu 100 % schnelleren Prozessen und neuen Funktionen

ACDSee Photo Studio Ultimate 2021 vereint professionelle Bild- und Ebenenbearbeitungswerkzeuge mit einem intelligenten System zum Katalogisieren von Fotos. Mit der Einführung der neuen Software erweitert ACD Systems außerdem das Spektrum um zahlreiche leistungsstarke Funktionen. Mit der neuen Anwendung von Farb- und Tonrädern zum Beispiel lassen sich Farben, Glanzlichter, Mitteltöne und Schatten optimal anpassen und Farbtöne noch präziser auswählen. Dadurch haben Nutzer eine bessere Kontrolle über die Farbbearbeitung und können Bilder echter und ausdrucksstärker wirken lassen – von einem blaueren Himmel bis hin zu Reflexionen, die noch lebendiger erscheinen. Zusätzlich erlaubt die neue Funktion „Auswahl verfeinern“ harte Kanten zu verschieben oder zu glätten. Das ist vor allem nützlich, um Effekte von Werkzeugen wie dem Smart Erase zu maximieren. Nützlich ist ebenfalls die neue und optimierte Stapel-Umbenennung und –Größenänderung, die ein klares Plus für das Zeitkonto ist. Denn die Funktionen machen es möglich, die Größe mehrerer Bilder gleichzeitig auf eine beliebige Dimension zu ändern oder umzubenennen. Und auch das Zuschneidewerkzeug entfaltet in der neuen Software sein volles Potenzial. Mehrere Bilder in Sekundenschnelle auf benutzerdefinierte Größen zuzuschneiden – kein Problem! Außerdem verfügt die Software im Entwicklungsmodus über eine verbesserte Benutzeroberfläche, die das Arbeiten am PC vereinfacht, bei der Erstellung von Schnappschüssen hilft und den gesamten Bearbeitungsverlauf auf einen Blick anzeigt. Und wer gerne Schrift in seine Bilder einbaut, darf sich besonders freuen: Texte können mit der neuen Software kurvenförmig eingefügt oder auf verschiedene Formen angepasst werden und fügen sich somit noch harmonischer und stimmiger ins Bild ein. Ein weiterer Benefit: Mit der Schnellsuche lassen sich Bilder in der großen Datenbank noch zügiger finden. Besonders praktisch, wenn die Fotosammlung immer weiterwächst.

Flexible Software- und Lizenzmodelle mit ACDSee Photo Studio 2021 ACDSee Photo Studio 2021 steht für eine einfache und intuitive Handhabung. Ob Einsteiger oder Profi – ACD Systems bietet mit den aktuellen Versionen für jeden Nutzer die passende Lösung an. Von der digitalen Verwaltung eigener Fotos mit ACDSee Photo Studio Home 2021 über umfangreiche Bildbearbeitung mit ACDSee Photo Studio Professional 2021 bis hin zur nicht-destruktiven Ebenenbearbeitung mit verschiedenen Anpassungslayern mit ACDSee Photo Studio Ultimate 2021. Wie gewohnt setzt ACD Systems auf flexible Lizenzmodelle: Die Software ist sowohl als Einzellizenz zur Dauernutzung als auch innerhalb eines flexiblen Abonnements erhältlich. So kann jeder Nutzer entscheiden, welches für ihn das passende Modell ist. ACDSee Photo Studio Home 2021 gibt es für einen einmaligen Kaufpreis von 68,99 EUR. ACDSee Photo Studio Professional 2021 kostet 114,99 EUR und ACDSee Photo Studio Ultimate 2021 ist für 171,99 EUR erhältlich. Zusätzlich sind alle Versionen auch als Abonnement verfügbar, welches regelmäßig kostenlose Updates und vergünstige Upgrades des Produkts beinhaltet. So können User jederzeit vom neuesten Entwicklungsstand profitieren. Weitere Informationen und einen detaillierten Überblick über die neuen Funktionen sowie Downloadmöglichkeiten finden Interessierte unter www.acdsee.com/de. Die wichtigsten Features im Überblick: Anwendung von Farbrädern und Tonrädern

Einfügen von Text auf einem Pfad oder in einem Rahmen

Verfeinern der Auswahl, um Kanten zu verschieben oder aufzuweichen

Neue und verbesserte Stapel-Umbenennung und -Größenänderung

Unterstützung von GoPro-RAW-Dateien

Optimierte Benutzeroberfläche und Fensterbereiche

Verbesserung der Schnellsuche

Verbesserung des Zuschneidewerkzeugs

Verbessertes Hinzufügen von Wasserzeichen

Vereinfachte Migration von Lightroom und Picasa Über ACD Systems Seit der Gründung 1993 in Texas hat sich ACD Systems International Inc. zu einem der weltweit größten und angesehensten unabhängigen Unternehmen im Bereich der digitalen Bildbearbeitung und -verwaltung entwickelt. Die Produktrange reicht von ACDSee Ultimate, ACDSee Professional und ACDSee Home über ACDSee Photo Editor und ACDSee Photo Studio für Mac bis hin zum brandneuen Video Editor ACDSee Luxea. Zu den Kunden zählen General Motors, Caterpillar, Boeing, NASA, CNN und weitere führende Unternehmen. Weitere Informationen unter www.acdsee.com/de/. Pressestelle ACD Systems c/o zeron GmbH / Agentur für PR & Content Erkrather Straße 234 a, 40233 Düsseldorf 0211 – 8 89 21 50 26 presse-acdsystems@zeron.de