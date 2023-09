Fortbildungen und Schulungsangebote: Die blöcher academy stellt sich vor

Die blöcher cooperation geht den nächsten Schritt und startet im 3. Quartal 2023 mit ihren Fortbildungen und Schulungen im academy-Bereich!

Der Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz ist sehr komplex. Neben zahlreichen gesetzlichen Vorgaben gibt es unzählige Handlungshilfen, Regelwerke und nicht immer passt die Theorie zur gelebten oder lebbaren Praxis. Häufig fehlt es im eigenen Unternehmen an Fachwissen und praktischer Erfahrung. Eine der ersten Fragen in unseren Beratungsgesprächen ist meist „Wie machen es denn andere Unternehmen?“. Nicht selten ist nach wenigen Sätzen klar, dass ein massives Problem das Finden geeigneter Mitarbeitenden im HSE-Bereich ist. Oft werden daher eigene Mitarbeitende in diesem Bereich ausgebildet – das dauert lange, gute Lehrgangsangebote sind meist ausgebucht und das nötige Wissen muss über viele Jahre angeeignet werden.

Um Unternehmen und unseren Kunden bestmöglich zu Seite zu stehen, geht die blöcher cooperation den nächsten Schritt. Nach dem erfolgreichen Ausbau der Beratungsleistungen rund um das Thema HSE-Management sowie des neuen Bereichs zur Unterstützung bei der Zertifizierung nach ISO 45001, startet im 3. Quartal 2023 der academy-Bereich!

Neben umfassenden Zertifizierungsschulungen rund um die Nutzung und Administration der HSE-Lösung eplas werden Weiterbildungen im Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes angeboten. Zudem gibt es ein praxisnahes „Training on the job“-Angebot, um Neu- oder Quereinsteigern im Bereich Arbeitssicherheit den Einstieg leichter zu machen. Etablierten Kräften geben wir die Möglichkeit, mit modernen Methoden ihren Arbeitsalltag effizienter zu gestalten – mit unserem geballten Wissen aus hunderten Projekten in unterschiedlichsten Unternehmensgrößen und Branchen.

Profieren Sie von unseren erfahrenen Trainern und Dozenten, die ihr umfassendes Praxiswissen an Sie weitergeben. Die Schulungsangebote sind sowohl online als Webinare, in Präsenz in unseren Schulungsräumlichkeiten als auch in Form individueller Schulungen bei Ihnen vor Ort möglich. Zudem bieten wir Ihnen Aus- und Weiterbildungen im Rahmen unseres jährlichen eplas Anwender-Forums an.

Die Schwerpunkte der blöcher academy

HSE-Seminare

Welche Aufgaben habe ich als Führungskraft, was ist eine Gefährdungsbeurteilung, wie werde ich Brandschutzhelfer oder Ersthelfer? Zusammen mit unseren Kooperationspartnern bieten wir ein umfassendes Angebot an Seminaren im HSE-Bereich:

– Arbeitssicherheit und Pflichtendelegation für Führungskräfte

– Ausbildung zum Brandschutzhelfer

– Ausbildung zum Sicherheitsbeauftragten

– Feuerlöschübung

– Betrieblicher Ersthelfer

– Vorbereitungen auf die ISO 45001 im Unternehmen

HSE Best Practice

Viele HSE-Bereiche bzw. -Prozesse sind in Unternehmen gleich oder zumindest ähnlich. In unseren Best-Practice-Workshops zeigen wir Ihnen, wie Sie mit vorbereiteten oder fertigen Funktionen/Prozessen Ihren Arbeitsalltag erleichtern können. Dazu steht in jedem Workshop eine bestimmte Aufgabenstellung im Vordergrund. Durch eine praxiserprobte und anpassbare Lösung stellen wir Ihnen nicht nur das nötige Werkzeug vor, sondern zeigen Ihnen auch, wie Sie dieses direkt im eigenen Unternehmen umsetzen bzw. nutzen können.

Training on the job

Sie sind neu im Bereich HSE? Oder benötigen einfach eine andere Sicht oder jemanden mit Erfahrung – einen fachlichen Sparring-Partner? Dann sind unsere „Training on the job“-Angebote genau das richtige für Sie! Ihr persönlicher HSE-Spezialist coacht Sie in abgestimmten Intervallen im Bereich HSE. Dabei stehen neben der praxistauglichen Erfüllung der rechtlichen Vorgaben auch die Organisation und Priorisierung im Vordergrund. Wir begleiten Ihren Alltag und unterstützen Sie bei der HSE-Tätigkeit.

eplas Zertifizierungs-Schulungen

Die HSE-Welt ist vielfältig und sehr breit gefächert. Daher bieten wir in jedem Fach- und Modulbereich eigene Zertifizierungs-Schulungen für unsere HSE-Management-Lösung eplas an. In diesen lernen Sie, wie Sie eplas effizient und zielgerichtet einsetzen und Ihr Unternehmen im Bereich HSE zukunftssicher und gemäß den Vorgaben der ISO 45001 aufstellen.

Durch das Absolvieren der eplas Zertifizierungs-Schulungen erreichen Sie eine entsprechende eplas Qualifikation: eplas basic admin, eplas advanced admin oder eplas professional admin.

Sie möchten mehr erfahren? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Eine detaillierte Beschreibung aller Angebote finden sie hier!

Im Jahr 2000 legte Jochen Blöcher den Grundstein für sein heutiges Unternehmen. Als Einzelunternehmer gründete er sein kleines Systemhaus mit den Schwerpunkten Netzwerkbetreuung, Schulungen im Bereich Netzwerk, Anwendung, Excel, PowerPoint, Entwicklung von individueller Software, Gerätewartung etc. Seitdem hat sich viel getan. Heute sind für die rein inhabergeführte Jochen Blöcher GmbH über 80 Mitarbeitende tätig, die sich rund um das Thema Softwareentwicklung, Support, Vertrieb, Beratung, Einführung der HSE-Lösung eplas und den damit verbundenen Leistungen kümmern.

Für die blöcher cooperation ist es wichtig, alles durch die eigenen Mitarbeitenden abbilden zu können. Das heißt, alle Leistungen und jedes Produkt werden durch sie hergestellt. Darauf sind sie stolz und sehen und schätzen die Besonderheiten ihrer Mitarbeitenden.

