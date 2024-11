format:c unterstützt New York Giants und Starter bei NFL in München

Der amerikanische Sportswear Hersteller STARTER hat maßgeblich dazu beigetragen, Sportbekleidung in die Pop-Kultur zu überführen und Fandom rund um Teams verschiedener Sportarten zu fördern – allen voran American Football. Als einer der großen Partner der NFL durfte STARTER beim erneut in München stattfindenden, exklusiven Liga-Spiel auf deutschem Boden nicht fehlen. Als Ausstatter der New York Giants, die in München am 10.11. knapp den Carolina Panthers unterlagen, war STARTER Gastgeber eines Fan Fests im Umfeld des Spiels.

Das Fan Fest wurde, wie schon im Sommer die Fan Feste des französischen Fußballverbands während der Euro 24, von der Kölner Agentur format:c live communication GmbH als Dienstleister für Branding und Dekoration ausgestattet. „Wir sind stolz, mit der Euro 24 und der NFL die beiden sportlichen Highlights in Deutschland in diesem Jahr als Agentur für Branding und Live Experience begleitet zu haben“, sagt Tobias Weber, Kreativdirektor von format:c.

Sehr kurzfristig über die amerikanische Markenagentur Southern Trade und den format:c Partner threesixtymedia ins Boot geholt, stellte die Kölner Agentur kurzfristig Personal und Equipment für die Party in der Event-Location Praterinsel in München. Unter anderem kamen die mobilen, hinterleuchteten Wände von PIXLIP zum Einsatz. Als Reseller der Messewände aus Hilden setzte format:c erneut das nach Herstellerangaben mobilste und zugänglichste Messebausystem auf dem Markt PIXLIP GO mit individuellen Grafiken in Szene. Die Backlit Walls bildeten den Hintergrund für die neuartige 360-Grad-Video-Aktivierung, die format:c bereits sehr erfolgreich auf der ausverkauften SPIEL in Essen zum Einsatz brachte.

Tobias Weber fasst zusammen: „Bei Publikumsevents ist eine im wahrsten Sinne leuchtende Markenpräsenz mit perfekter, niederschwelliger Aktivierung, die hohen Social Media Wert mitbringt, ein Muss. Wir kombinieren für derlei Marken-Inszenierungen die besten Aktivierungen aus unserem Partner-Netzwerk DIE BESTEN und unseren in den letzten Jahren deutlich vergrößerten Bestand an Messe-Wänden, Möbeln und Requisiten.“

Die Kreativ-Agentur format:c live communication GmbH entwickelt seit 2014 Live-Kommunikations-Konzepte für ihre internationalen Kunden. Das Fundament für die Live-Erlebnissen, kreativen Workshops und beeindruckenden Filmen bilden die vielseitigen Hintergründe des Agentur-Teams, das kreative Lösungen für Live-Kommunikation im Zusammenspiel von Raum, Medien und Inszenierung schafft. Zum Portfolio des Kölner Unternehmens gehören Content-Consulting, Projekt-Planung, Filmproduktion und Live-Regie.

