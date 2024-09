format:c organisiert Jumbo Hitster Summer Party Roadshow

Game-Promo mit über 40 Stationen im D-A-CH-Raum

Der Spieleverlag Jumbo ist mit seinem Game „Hitster Summer Party“ auf D-A-CH-Tour. Die Roadshow startete am 16. Juli 2024 in Hürth am Otto-Maigler-See. Für die Jumbo Hitster Summer Party Roadshow gibt es über 40 Termine im gesamten D-A-CH-Raum.

Die Kölner Agentur format:c live communication verantwortet Konzept, Organisation und Medienproduktion der Promotiontour des niederländischen Unternehmens mit Deutschlandzentrale in Fürth. Präsentiert wird die neue Sommer Edition des erfolgreichen Musikratespiels von Jumbo jeweils von 11 bis 18 Uhr an zentralen Plätzen in den gewählten Durchführungsorten sowie zu passgenau ausgewählten Events in Freizeitparks und auf Spiele-Messen.

Das Promotion-Team geht mit einem speziell kreierten und gebrandeten Roadshow-Mobil auf Tournee, das die Agentur zusammen mit einem Spezialdienstleister entwickelt hat. Brandings und große QR-Codes sorgen dafür, dass das Mobil auch unterwegs ein Hingucker und erfolgreicher Werbeträger ist. Der umgebaute Fiat Ducato bietet mit einer ausklappbaren Außenterrasse die passende Spielfläche. Auf dieser hören die Teilnehmer:innen bei einer Runde „Hitster Summer Party“ Musikausschnitte, müssen raten, in welchem Jahr die Songs veröffentlicht wurden und sie in eine Zeitleiste einordnen. Zusätzlich gibt es Bonuspunkte für Interpreten und Songtitel und zahlreiche Preise zu gewinnen.

Weiteres Highlight ist das Hitster-Bike. Mit diesem zur mobilen Disko umgebauten Fahrrad können die Promoter:innen Ausflüge in den nächstgelegenen Park, zum Schwimmbad, Baggersee oder auf einen anderen Platz unternehmen und kurze Pop-up-Promotions rund um das Spiel realisieren. Das Hitster-Bike ist mit Diskokugeln, Beachflag, Spiel-Decke, Licht- und Soundanlage sowie einer Nebelmaschine ausgestattet und umfangreich gebrandet. Konzept und Idee entwickelte Tobias Weber, Kreativ-Direktor bei format:c, gemeinsam mit Experience-Designer Michael „Muck“ Kremtz. „Das Hitster-Bike erweitert unsere Möglichkeiten, an den Standorten aufzufallen und trägt die Summer Party Stimmung in die ganze Stadt. Wir wollten eine kreative Guerilla-Erweiterung der klassischen Roadshow. Mit dem Bike haben wir an Fahrrad-Aktionen und einem Pimp-My-Bike Gewinnspiel teilgenommen und der Promo-Aktion so wesentlich mehr Reichweite verschafft“, so Tobias Weber.

Anstelle eines Direktverkaufs am Mobil oder Online-Varianten unterstützt Jumbo den lokalen, stationären Handel. An fast allen Stationen gibt es direkte Verkaufspartnerschaften mit Spiele-Fachgeschäften und zahlreiche Rabattaktionen.

Die Promoter:innen kommen jeweils lokal von meeplebox – Deutschlands größte Spieleerklärer-Datenbank. Gemeinsam mit Willy Willner und Franka Meusel ist format:c regelmäßig in der Spiele-Branche als Full-Service-Team unterwegs für Messe und Promotionmaßnahmen.

„Die Zusammenarbeit bietet unseren Kunden die vollständige Agenturleistung inklusive Medienproduktion von format:c, kombiniert mit Retail- und Promoter-Dienstleistungen von meeplebox. Für Jumbo haben wir in nur zwei Monaten mit kurzer Vorlaufzeit anstelle der geplanten 37 Aktionstage sogar 42 Tage realisieren können“, ergänzt Tobias Weber.

Die Jumbo Hitster Summer Party Roadshow (hier geht es zur Aktions-Website) durch die D-A-CH-Region endet am 15. September 2024. Unter den letzten Auftritten sind Linz, Ravensburg und Ingolstadt.

format:c live communication GmbH

Die Kreativ-Agentur format:c live communication GmbH entwickelt seit 2014 Live-Kommunikations-Konzepte für ihre internationalen Kunden. Das Fundament für die Live-Erlebnissen, kreativen Workshops und beeindruckenden Filmen bilden die vielseitigen Hintergründe des Agentur-Teams, das kreative Lösungen für Live-Kommunikation im Zusammenspiel von Raum, Medien und Inszenierung schafft. Zum Portfolio des Kölner Unternehmens gehören Content-Consulting, Projekt-Planung, Filmproduktion und Live-Regie.

format:c live communication GmbH

Sülzburgstraße 97

D-50937 Köln

Ansprechpartner: Tobias Weber und Natalie Driesnack

Tel.: +49 (0) 221 168 47 577

E-Mail: info@formatc-live.com

Internet: www.formatc-live.com/