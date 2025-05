format:c feiert Geburtstag beim Bühnenjubiläum von Heinz Gröning

„Watt‘n Heinz – 30 Jahre HEINZIG aber nicht artig“

„Watt‘n Heinz – 30 Jahre HEINZIG aber nicht artig“ – unter diesem Motto steht die Jubiläumsshow des Kölner Comedians Heinz Gröning am 6. Mai 2025 um 19.30 Uhr. Die Kölner Agentur format:c live communication präsentiert das 30-jährige Bühnenjubiläum in einer neuartigen Show, die der Jubilar mit kreativem Input von format:c selbst konzipierte.

Gefeiert wird in Kölns Theater-Wohnzimmer, der Volksbühne am Rudolfplatz, mit zahlreichen Comedy-Kollegen und Veranstaltern und Publikum. format:c hat den Balkon der Volksbühne zur exklusiven VIP-Business-Area gemacht und feiert mit rund 50 geladenen Gästen an diesem Abend den eigenen Unternehmensgeburtstag.

Seit 2014 entwickeln Tobias Weber und Natalie Driesnack, die beiden Gründer und Geschäftsführer von format:c, kreative Live-Kommunikationskonzepte für ihre internationalen Kunden. „Das zehnjährige Jubiläum wollten wir nicht feiern“, so Tobias Weber. „Das erschien uns zu banal“. Natalie Driesnack ergänzt: „Eigentlich haben wir es im Umsatzrekordjahr 2024 schlicht nicht geschafft, aber in Köln passt der ELFTE Geburtstag ohnehin viel besser“. Mit der Schokoladenfabrik Köln auf dem ehemaligen Stollwerck-Gelände betreiben Tobias Weber und Natalie Driesnack zudem eine agentureigene Location, die es beim jüngsten Top 20-Ranking des BlachReports auf Platz Fünf der beliebtesten Eventlocations in Deutschland geschafft hat.

Heinz Gröning, einer der großen Wegbereiter der Kölner Comedy-Szene, will zu seinem Jubiläum eine große Extravaganza bieten, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Stand-up-Comedy verbindet. Gäste des Abends sind unter anderem Johann König, Ausbilder Schmidt, Achim Knorr, Onkel Fisch, Hennes Bender, Vera Deckers, Keirut Wenzel und Sören Leyers. Knacki Deuser begleitet das Publikum durch den Abend.

Tobias Weber kehrt mit diesem doppelten Jubiläum auch zu seinen Wurzeln als Regisseur und Schauspieler in der Kölner Szene zurück. Durch seine künstlerische Tätigkeit in der Kölner Theaterwelt ist er seit über 15 Jahren freundschaftlich-kollegial mit der Szene und auch mit Heinz Gröning verbunden. Kennengelernt haben sich die beiden bei der von Tobias Weber und dem Kölner Autor, Regisseur und Schauspieler Gerd Buurmann gegründeten Show KUNST GEGEN BARES der Offenen Bühne. Diese findet mittlerweile in über 30 Städten in Deutschland regelmäßig statt. Das Format hat es auch über die Grenzen der Bundesrepublik in mehr als zehn Länder geschafft und ging unter anderem erfolgreich in Palma auf Mallorca über die Bühne.

Seit 2018 ist der studierte Theaterwissenschaftler Tobias Weber als freier Veranstaltungsleiter an der Volksbühne am Rudolfplatz tätig und begleitete den Prozess vom Volkstheater Millowitsch zum modernen Mehrspartenhaus.

Mit der Volksbühne verbinden format:c weitere erfolgreiche Veranstaltungen, darunter das von format:c konzipierte und produzierte Hybridkonzert MUCKE – eine 8-Kamera-Hybridproduktion, bei der die Agentur 2021 gemeinsam mit zahlreichen Partnern und Sponsoren fast 20.000 Euro Spenden für den Wiederaufbau nach der Flut sammeln konnte.

„Wir planen noch ein paar mehr Überraschungen in diesem elften Jahr von format:c und sind dabei nach wie vor #fullofcreativity“, verraten Weber und Driesnack als Ausblick. Für das einzigartige Event in der Volksbühne am Rudolfplatz am 6. Mai um 19:30 Uhr gibt es noch wenige Restkarten im offiziellen Vorverkauf:

https://www.koelnticket.de/event/volksbuehne-am-rudolfplatz-koeln-wattn-heinz-30-jahre-heinzig-aber-nicht-artig-volksbuehne-am-rudolfplatz-19462673/

