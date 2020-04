Forderung nach temporärer Senkung der Mehrwertsteuer – BdS schickt Schreiben an Bundesfinanzminster Scholz und Bundeswirtschaftsminister Altmaier

(Mynewsdesk) Der Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) hat in einem Schreiben an Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Einführung eines temporär reduzierten Mehrwertsteuersatzes von 7% gefordert. „Das ist eine zielführende Maßnahme, um die besonders hart getroffene Branche und die vielen mittelständischen Unternehmen in der Systemgastronomie in und nach der Krise zu unterstützen“, so BdS-Hauptgeschäftsführerin Andrea Belegante.

Außerdem bekräftigte der BdS erneut seine Forderung, die Mittelstandslücke zu schließen. Es seien zwar schon Erleichterungen und Anpassungen erfolgt, die auch Anerkennung und Dank verdienten, jedoch sei das Problem der Zuschüsse und dass Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitern durch das Raster fallen, noch immer nicht gelöst. Hier brauche es eine baldige Nachbesserung und Ausweitung der Zuschussberechtigung auf Unternehmen bis 249 Mitarbeiter.

Darüber hinaus sei ein konkreter Plan für den sog. „Wiedereinstieg“ notwendig. Belegante schlägt beispielsweise die Einberufung eines „Expertengremiums Gastronomie“ vor, um mit Verbänden und Politik einen gangbaren, absehbaren und planbaren Weg aus der Krise für die Gastronomie aufzuzeigen.

Für die entgangenen Umsätze in den vergangenen Wochen und auch um Licht am Ende des aktuell sehr dunklen Tunnels sehen zu können, benötige die Branche auch einen Entschädigungsfonds. „Das alles sind wichtige Bausteine, um Unternehmen zu sichern, die Vielfalt der Branche sowie Arbeitsplätze zu erhalten“ sagt Belegante mit Nachdruck.

Der Bundesverband der Systemgastronomie e.V. (BdS) ist als Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband die umfassende Branchenvertretung der Systemgastronomie Deutschlands. Der BdS vereint die relevanten Player der Systemgastronomie, zu denen unter anderem die Marken Autogrill, Burger King, KFC, McDonalds, NORDSEE, Pizza Hut, Starbucks, Vapiano, L´Osteria aber auch neuere Konzepte wie beispielsweise GinYuu, Five Guys oder Meatery zählen. Die BdS-Mitgliedsmarken erwirtschafteten 2019 mit über 120.000 Beschäftigten 6,8 Milliarden Euro in rund 3000 Standorten. Der BdS ist ein Verband mit zwingender Tarifbindung für seine Mitgliedsrestaurants.

