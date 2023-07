Ford S-Max Soundsystem Upgrade Tipps & Ratschläge

Top Performance der Musikwiedergabe im Ford S-Max mit Oberklasse Lautsprecher in den Türen.

Der Ford S-Max wird seit 2006 gebaut und ist in zwei Versionen am Markt: Ford S-Max I bis 2014 und Ford S-Max II ab 2015. Das Standard-Soundsystem des Ford S-Max ist sehr einfach aufgebaut und enthält 2 Hochtöner im Armaturenbrett. Tieftöner in beiden vorderen und hinteren Türen mit zusätzlichen Hochtönern in den hinteren Türverkleidungen. Die Baugröße sind 165mm Tieftöner mit fahrzeugspezifischen Halterungen an den Türen.

Damit sich die Belastbarkeit und die Klangeigenschaften verbessern, müssen die Lautsprecher im Fahrzeug getauscht werden. Dies hat den größten Einfluss auf das Soundsystem im Ford S-Max. Mit dem Paket Ford S Max I 4 x Lautsprecher Türen hinten und vorne gibt es ein Upgrade für das Soundsystem mit bis zu 300 Watt maximaler Leistung und hervorragenden Klangeigenschaften.

Hier wird eine höhere Pegelfestigkeit bei der Wiedergabe von Musiktiteln und detailreiche Höhen und Stimmen erzielt. Die Systeme können tiefe Frequenzen außerordentlich gut wiedergeben und sorgen so für eine hohe emotionale Wahrnehmung beim Abspielen der Lieblingsmusik Titel im Fahrzeug. Die Tieftöner verfügen über eine Non-Pressed Papiermembrane, die für einen natürlichen Sound ausgewählt wurden. Die Systeme sind vom italienischen Hersteller Hertz CK165L und haben eine eigene Frequenzweiche für Hoch- und Tieftöner, damit sie eine extrem hohe Flexibilität für Installationen in Fahrzeugen aufweisen.

Für den Ford S-Max ist das optimal, da die Hochtöner im vorderen Bereich im Armaturenbrett verbaut sind, so gibt es für die Ford S-Max Lautsprecher keine langen Kabelwege, die zu verlegen sind. Das Ford Soundsystem Upgrade wird direkt an die bestehenden KFZ-Kabel im Fahrzeug angeschlossen, dazu sind im Lieferumfang passende Lautsprecher Adapterkabel enthalten. Im Fahrzeug sind die Tieftöner in den Türen mit fahrzeugspezifischen Halterungen befestigt. Für den Tausch der Lautsprecher müssen die Türverkleidungen entfernt werden.

Im Webshop von auto-lautsprecher.eu sind auch Kunststoffhebel erhältlich, mit der die Türverkleidungen leicht abgebaut werden können. Sie hinterlassen keine Kratzer und Dellen am Interieur und können auch die Türclipse, die sich an der Rückseite der Türverkleidungen befinden, lockern, ohne abzubrechen. Diese hilfreichen Werkzeuge für das Entfernen von Türverkleidungen oder dem Tausch des Autoradios sollten in keiner Grundausstattung an Werkzeug fehlen. Mit Euro 9,99 sind sie zudem sehr günstig und ersparen Arbeitszeit und abgebrochene Kunststoffteile.

Der Klang der Ford Auto-lautsprecher ist vom Einbaugeschick des Fahrzeughalters abhängig, eine sorgfältige Installation ist hier erforderlich. Die akustischen Bedingungen für Lautsprecher können durch Fahrzeugdämmung wesentlich verbessert werden. In den Türen sollte die Membran der Lautsprecher arbeiten und nicht Blechteile hörbar mitschwingen. Wir empfehlen selbstklebende Alu-Bitumenmatten für die Fahrzeugdämmung, die Basswiedergabe der Lautsprecher verbessert sich hörbar bei gleicher Leistung am Radio. Mit vibrierenden Fahrzeugteilen werden sie ruhiggestellt und stören nicht mehr die Musikwiedergabe.

Auto-lautsprecher.eu bietet hochwertige Lautsprecher für verschiedene Fahrzeugmodel an um das werkseitig installierte Standard Soundsystem aufzuwerten. Rund um das Thema Lautsprecher Einbau werden jeden Menge Tipps von Profis vermittelt.

