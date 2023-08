Ford Fusion Autoradio nachrüsten Tipps für Selbermacher

Tipps und Ratschläge für die Installation eines Fremdradios im Ford Fusion

Der Ford Fusion 2005 – 2012 wird ab Werk mit einem Doppel DIN-Gerät im Cockpit ausgeliefert. Das Radio kommt durch Abnützung in die Jahre und kann auch mit den neuesten Techniken nicht mehr mithalten. Seit der DAB-Empfang in Deutschland Standard ist, wünschen sich immer mehr Fahrzeughalter den Tausch des Autoradios. Im Ford Fusion besteht die Möglichkeit, wieder ein Doppel DIN-Gerät eines Fremdherstellers zu integrieren.

Für die Montage benötigt man eine Doppel DIN-Radiohalterung, den Blechkasten um das Gerät zu fixieren und Anschlusskabel für den Fahrzeugstecker zum neuen Radio wie Antennenadapter. Die günstigste Variante ist der Kauf eines Ford Autoradio Einbausets, das Paket Ford Fusion Autoradio Einbaurahmen Doppel DIN Einbauset enthält alle erforderlichen Teile für die Installation. Der Tausch kann vom Fahrzeughalter selbst durchgeführt werden, im Lieferumfang sind Entriegelungsbügel enthalten.

Mit den vier Entriegelungsbügel wird das Radio ab Werk aus dem Schacht entfernt. An der Frontplatte sind vier Schlitze für die Aufnahme der Bügel, das Radio kann dann leicht nach vorne aus dem Schacht gezogen werden. An der Rückseite werden der Fahrzeugstecker und Antennenadapter gelöst. Für die Installation verwenden Sie die Radiohalterung, die in den Schacht eingeschnappt und den Blechrahmen passgenau mit der Radiohalterung abschließt.

Der Blechrahmen hat Zargen, die mit einem Schlitzschrauber verbogen werden, damit der Blechkasten in der Radiohalterung einen festen Halt bekommt. Für die Installation ist ein Ford Autoradio Einbauset die beste Option, hier sind auch gleich die Anschlusskabel für das neue Radio mit dabei. Der Fahrzeugstecker im Schacht ist spezifisch und passt nicht auf ein Radio eines Fremdherstellers, hier kommt das Anschlusskabel aus dem Lieferumfang zum Einsatz. Damit auch der Senderempfang gut funktioniert, ist ein Antennenadapter mit Phantomspeisung im Lieferumfang enthalten. Er wird mit dem Stecker im Schacht und dem neuen Radio verbunden.

Für den Ford Fusion besteht auch die Möglichkeit ein 1 DIN-Radio zu installieren, die Radiohalterung hat in diesem Fall unterhalb ein Fach integriert. Im Webshop von autoradio-einbau.eu werden beide Versionen angeboten, das Paket Ford Fusion Autoradio Einbaurahmen Einbauset 1DIN enthält die Radiohalterung für 1 DIN-Radios von Fremdherstellern, das erforderliche Anschlusskabel und den Antennenadapter. Für den Tausch sind selbstverständlich wieder vier passende Entriegelungsbügel zum Ausbau der Radios ab Werk im Lieferumfang enthalten.

Die Radiohalterung schnappt immer in den Schacht ein und hinterlässt keine Abstände zum restlichen Cockpit, bei den 1 DIN Radio verwenden sie den Blechrahmen aus dem Lieferumfang des neuen Radios. Wenn die neue Radiohalterung installiert ist, wird nur der Blechrahmen im Schacht fixiert und die Zargen an der Innenseite des Blechrahmens verbogen, damit der Halt im Schacht fixiert ist.

Autoradio-einbau.eu ist ein österreichischer Onlineshop, der sich auf die Integration von Fremdradios in Fahrzeuge spezialisiert hat.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

Firmenkontakt

autoradio-einbau.eu

Imrana Jashari

Ottmanacher Straße 8

9064 Magdalensberg

43 463 292 141



https://autoradio-einbau.eu/

Pressekontakt

autoradio-einbau.eu

Patrik Hofmann

Grottenhofstraße 38

8053 Graz

0680 5536907



https://autoradio-einbau.eu/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.