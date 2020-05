foodjobs.de Praktikantenstudie 2020: Praktikanten küren TOP 25 Arbeitgeber in der Lebensmittelbranche

27.05.2020, Düsseldorf.

– foodjobs.de zeichnet Unternehmen mit dem Siegel “TOP 25 Arbeitgeber für Praktikanten 2020” aus

– Besonders wichtig für Praktikanten sind ein gutes Arbeitsklima, Wertschätzung und flexible Arbeitszeiten

– FrieslandCampina, Nestle und EDEKA – die diesjährigen TOP 3

Die Praktikantenstudie von foodjobs.de ging dieses Jahr zum “verflixten” siebten Mal während der Coronazeit ins Feld. Praktikanten aus der Lebensmittelbranche haben online und anonym ihre Praktikumszeit bewertet. Trotz oder wegen Corona war die Teilnahme sehr gut. Insgesamt flossen die Antworten von 1.281 Personen in die Auswertung. Hervorzuheben ist die hohe Zufriedenheit, die auf einen Höchstwert gestiegen ist: So gaben 93% der Praktikanten an, in ihrem Unternehmen zufrieden (75%) bzw. eher zufrieden (18%) gewesen zu sein.

Doch was genau machten die Unternehmen richtig, um die Praktikantenherzen höher schlagen zu lassen? Eine gesunde Mischung aus Wertschätzung, einem guten Arbeitsklima, angenehmen Arbeitszeiten und einer umfangreichen Betreuung ist der Schlüssel zu einem geglückten Praktikum. So gaben viele Praktikanten an, anspruchsvolle Aufgaben bekommen zu haben, wurden vom Team sehr gut aufgenommen und in Projekte integriert. Bei den meisten herrschte ein gutes Arbeitsklima mit netten und offenen Kollegen.

Eher ernüchtert waren die Praktikanten, wenn sie eintönige oder fachfremde Aufgaben zugeteilt bekamen und zu viel Leerlaufzeiten hatten. Ein weiterer Kritikpunkt ist eine schlechte Betreuung, mit unklaren Anweisungen und fehlender Zeit für die Einarbeitung. Langsame Prozesse und festgefahrene Strukturen erschwerten es den Praktikanten häufig ihre wertvolle Praktikumszeit optimal ausnutzen zu können.

Alles in allem überwiegen jedoch die positiven Erfahrungen der Praktikanten. Somit können sich die Unternehmen, unabhängig von der Unternehmensgröße, sicher sein, alles richtig gemacht zu haben. Immerhin stieg die Weiterempfehlungsrate in diesem Jahr auf stolze 91%. Die 25 beliebtesten Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft glänzen im Umgang mit ihren Nachwuchskräften. In diesem Jahr schafften es neu in die Top 25 Tegut, GNT, Rothkötter und Ritter Sport. Und ganz besonders konnten FrieslandCampina, Nestle und EDEKA in diesem Jahr überzeugen, sie wurden von ihren Praktikanten zu den TOP 3 Unternehmen gekürt.

Zur Studie: Die Grundlage der vorliegenden Ergebnisse bilden die Antworten von 1.281 Studenten, die ihr Praktikum im Zeitraum 2018 bis Mai 2020 begonnen haben. Ausgewertet wurden die Antworten aus 2019 und 2020. (Stand Mai 2020)

Weitere Informationen, insbesondere zu den Gehältern der Praktikanten in der Lebensmittelbranche, stehen ab dem 03.06.2020 unter www.foodjobs.de/Praktika-in-der-Lebensmittelbranche zur Verfügung.

Die gesamte Studie können Sie kostenlos per E-Mail anfordern unter:

info@foodjobs.de.

Mehr über foodjobs.de:

foodjobs.de ist das Jobportal der Lebensmittelbranche.

Wer in der Lebensmittelwirtschaft ein- und aufsteigen möchte, dem bietet foodjobs.de als Karrierebegleiter genau die passenden Job-Angebote, die richtige Orientierung und konkrete Tipps. Für Unternehmen ist foodjobs.de die lebensmittelspezifische Jobbörse für gezielte Personalsuche und Employer Branding. Mit dem wachsenden Partner-Netzwerk bietet foodjobs.de zusätzlich Medienberatung und einen Active Sourcing Service fur Positionen bis 80 TEUR Gesamtvergütung p.a. .

Kontakt

foodjobs GmbH

Bianca Burmester

Kaarster Weg 19

40547 Düsseldorf

0211 957 647 70

presse@foodjobs.de

http://www.foodjobs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.